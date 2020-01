ESG: facteurs de réussite des investissements selon Pimco

la Critères ESG ils jouent aujourd’hui un rôle fondamental dans l’investissement et selon les experts de la société de gestion Pimco dix tendances contribuent à cet intérêt et à ce succès croissants par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La bonne gouvernance est systémiquement importante.

la crise financière en 2008, elle a réveillé les secteurs public et privé, démontrant l’importance systémique potentielle des facteurs liés à la culture et à la conduite. Par conséquent, les régulateurs et les investisseurs en actions et obligations par le biais d’une participation active ont un objectif spécifique, à savoir l’amélioration de la gouvernance d’entreprise.

Les partenariats public-privé se développent.

Des infrastructures à la construction en passant par la résolution de problèmes sociaux et environnementaux plus larges, les partenariats public-privé se sont développés dans divers secteurs. Le marché obligataire municipal américain et le marché obligataire des agences européennes sont deux exemples de la façon dont la prévoyance des autorités a permis au capital privé de financer l’investissement social.

Le changement climatique est une réalité.

la changement climatique c’est un fait aujourd’hui et des mesures internationales comme la COP21 à Paris à des initiatives privées comme des portefeuilles d’investissement durable et une plus grande transparence sur les risques financiers liés au climat sont les mesures prises aujourd’hui à plusieurs niveaux.

Un changement de sources d’énergie est en cours.

Dans la société actuelle, il y a une transformation des marchés de l’énergie avec le gaz naturel qui est devenu moins cher que le charbon et les sources renouvelables qui deviennent évolutives et moins chères.

La technologie modifie la nature de la demande et des habitudes de consommation.

Du secteur automobile aux services publics en passant par les énergies renouvelables, le commerce électronique, les robots-conseillers et la gestion d’actifs, la plupart des secteurs de production sont touchés par des changements radicaux dans les modèles économiques. Par conséquent, les entreprises dotées de ressources abondantes et disposées à s’adapter sont appelées à surperformer, tandis que les autres deviendront probablement une source de risque pour les investisseurs.

Les médias sociaux entraînent une convergence des normes sociales.

Capables de traverser les frontières géographiques, les médias sociaux modifient les modèles culturels nationaux. Les effets de ce phénomène vont des changements dans les préférences des consommateurs et les tendances électorales traditionnelles à la demande de nouvelles règles qui en résulte.

Nous vivons plus longtemps.

Un autre facteur qui, selon Pmico, explique le succès croissant des investissements ESG est l’augmentation de l’espérance de vie.

Selon Nations Unies, en 2050, il y aura plus de 2,3 milliards de personnes de plus de 65 ans dans le monde. Avec l’augmentation de l’espérance de vie moyenne dans les pays développés, les problèmes de durabilité concerneront non seulement nos enfants mais aussi les plus âgés et les moins capables d’entre nous. Le changement climatique, l’inégalité des revenus, les soins de santé et la mauvaise gouvernance ont des implications de plus en plus personnelles, car ils affectent directement la sécurité financière pendant la retraite.

La composition démographique de la société change.

Les représentants de la génération Y et de la génération X remplacent les baby-boomers dans des positions d’influence, changeant le paysage des entreprises, financier et politique. Ce sont précisément les jeunes qui promeuvent la croissance rapide du marché des obligations vertes et la finance durable en général.

La régulation est un facteur d’impulsion.

Les critères ESG ont conduit à l’introduction de nouvelles règles dans un nombre croissant de pays, avec des effets tangibles sur les fondamentaux du crédit. Des exemples sont la fermeture de centrales nucléaires en Allemagne, le processus d’examen et d’évaluation prudentiel (SREP) en Europe, qui régit la dette financière subordonnée.

Les chaînes de valeur ont une portée mondiale.

Aujourd’hui, les chaînes de valeur des grandes entreprises sont de plus en plus globales et la mauvaise gestion peut s’avérer coûteuse. Par conséquent, les investisseurs sont plus susceptibles de pénaliser les entreprises qui exploitent le travail des enfants, violent les droits de l’homme et ont un impact négatif sur l’environnement et une gouvernance inadéquate.

