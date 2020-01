Espagne, confiance en Sànchez: ce qui se passe maintenant

Le socialiste Pedro Sánchez il est à nouveau à la tête du gouvernement espagnol, après que le Parlement a donné confiance à son exécutif. Après quatre élections générales en quatre ans, Sanchez a repris confiance après que dimanche n’ait pas atteint la majorité absolue requise au premier tour.

Le premier ministre dispose d’une très faible majorité de voix (167) et d’une opposition presque équivalente (165). Pour soutenir Sanchez en plus de son parti et Podemos dirigé par Pablo Iglesias avec qui il formera le gouvernement de coalition, les députés de PNV, Mas País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe et BNG. L’abstention de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) a été décisive. Ainsi est né le premier gouvernement de coalition en Espagne depuis le pays en 1978 après la mort du dictateur Francisco Franco.

“Avec le gouvernement de coalition progressiste en Espagne s’ouvre une saison de dialogue et de politique utile. Un gouvernement pour tous qui étend les droits, rétablit la coexistence et défend la justice sociale “.

Donc sur Twitter Pedro Sanchez.

Que se passe-t-il maintenant

Le défi auquel Sanchez est appelé concerne désormais la Catalogne. Si les Catalans de l’ERC visent à obtenir le droit d’organiser un référendum d’autodétermination qui compense la répression de celle de 2017, en revanche, Sanchez semble disposé à proposer une réforme du statut qui autorise plus d’autonomie. L’opposition est déterminée à tout concentrer sur le choc en Catalogne pour mettre le nouveau Premier ministre en difficulté.

J’espère que nous pouvons surmonter les climat de colère et la tension et que nous pouvons retrouver un espace de consentement et d’accord.

Ce sont les mots de Sanchez avant le vote au Parlement. En plus de la patate chaude de Catalogne, le Premier ministre devra faire les signatures annoncées comme celle du régime fiscal pour augmenter les impôts sur les revenus plus élevés et pour les grandes entreprises, ainsi que la réforme du marché du travail introduite par la droite avec Mariano Rajoy.