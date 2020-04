Essai de la Lexus GS F 2020 – Adieu à la grandeur

J’ai toujours aimé la Lexus GS et surtout la GS F même si elle est un peu agaçante, ce que je peux facilement ignorer. Malheureusement, nous avons découvert cette semaine que la GS ne sera plus, car Lexus prévoit de retirer la plaque signalétique de sa gamme. Depuis que j’ai la Lexus GS F 2020 cette semaine, ce sera plus un rugissement qu’un dernier souffle. Je suis un peu ennuyé par Lexus d’avoir laissé la GS languir si longtemps, mais au moins j’ai eu un dernier disque.

Bien sûr, ce n’est pas la berline la plus rapide ou la meilleure maniabilité, mais elle a de la grandeur dans sa manche en ce qu’elle utilise un fantastique V8 à aspiration naturelle, une rareté finalement destinée au tas de ferraille. Il s’agit du 5.0 V8 dans un monde de turbocompresseurs jumeaux 4.0, qui pompe 467 ch à 7100 tr / min et 389 lb-pi à 4800 tr / min la conduite des roues arrière via une transmission automatique à 8 vitesses. Cette transmission est un délice et comble les trous de couple en maintenant le moteur à son apogée, en particulier en mode Sport S ou Sport S +. Ça ne va pas mieux que ça.

C’est la meilleure berline Lexus que j’ai conduite… en fait, c’est l’une des meilleures berlines que j’ai conduites!

0-60 est expédié en 4.4 secondes, considérablement derrière ses principaux rivaux, mais dieu ça sonne bien de le faire. La plupart des gens qui disent que leur M5 ou leur E63 est plus rapide manquent le point ici, la GS F ne veut pas faire de courses de dragsters parce qu’ils sont ennuyeux, au lieu de cela, elle veut sortir sur la route ouverte et fournir au conducteur beaucoup de plaisir.

Mais est-ce amusant?

C’est certainement, mais vous devrez faire tourner un bouton et appuyer sur un sélecteur de bouton dans la console centrale pour lui faire faire des choses que vous ne vous attendez pas à ce qu’il fasse. Conduite en mode Eco ou Standard, la GS F fait une impression remarquable d’une GS 350, le moteur marche doucement, la suspension est conforme et à moins que vous ne poussiez fort le gaz, elle reste aussi paisible que l’œil d’un ouragan. Explorez son démon intérieur, cependant, et cette Lexus sait s’amuser.

Ceci peut être facilement réalisé en sélectionnant le mode Track en appuyant sur le TVD (différentiel de vectorisation de couple) mode qui est juste à côté du bouton Snow, quelque chose que je n’utiliserais jamais ici en Californie du Sud. Il vous suffit ensuite de sélectionner Sport + et c’est parti.

La suspension devient plus nette et tout à coup, vous pouvez entendre ce bruit V8 à l’intérieur de la cabine. Certes, c’est bien intégré, mais cela évite d’effrayer les piétons, ce n’est pas la voie Lexus. Quoi qu’il en soit, je m’éloigne … une fois en mouvement, la suspension permet un minimum de roulis, mais c’est bien car cela aide à garder le Pilot Super Sports planté.

Plongez dans un coin et le système de différentiel à vecteur de couple standard entre en action en contrôlant précisément le couple de chaque roue arrière grâce à l’engagement d’un embrayage multidisque. Il fonctionne aussi rapidement qu’au 1 / 1000e de seconde, que l’accélérateur soit enfoncé ou non, sur la base de données telles que l’entrée des gaz, le freinage, la vitesse de lacet, la force G longitudinale et latérale. C’est formidable.

Le sous-virage est presque éliminé, mais la GS F ne se sent jamais hors de contrôle même dans les virages serrés et la voiture communique ses limites sans ajouter de drame. Je n’ai pas utilisé le système audio Mark Levinson car le V8 pleurait à partir du 5.0 était complètement enivrant. Oui, c’est si bon.

La direction est à peu près aussi bonne que possible, inspire confiance et a beaucoup de commentaires tandis que les freins ont fourni d’excellents arrêts sans fondu à chaque fois. En fait, à une occasion, en raison de la circulation dense, j’ai dû les piétiner si fort que ma plus grande inquiétude était que quelqu’un derrière ne pourrait pas s’arrêter à temps.

Intérieur

Glissez-vous dans les sièges de performance F très confortables et imprégnez-vous du luxe, cette Lexus sent bon et pas seulement l’odeur de la nouvelle voiture car elle n’a presque pas de kilomètres, mais la riche odeur terreuse des peaux tannées. La chaise du conducteur a une puissance à 10 voies et a beaucoup de renforcement pour ces manœuvres de virage à grande vitesse.

Le système d’infodivertissement haut de gamme de Lexus avec un écran de 12,3 pouces, un contrôleur à pavé tactile, un système de navigation par satellite et une interface multimédia a l’air super cool, mais en fin de compte ne fonctionne pas, c’est trop compliqué et vous devenez assez frénétique en essayant de faire quelque chose de simple comme régler une station de radio . J’ai tendance à le laisser tranquille.

Le tableau de bord est un mélange intéressant de jauges analogiques et numériques qui semblent étranges au premier abord mais qui fonctionnent bien. Le grand tachymètre numérique change lorsque vous changez de mode de conduite en passant du bleu froid en mode Eco au rouge en mode Sport +, ce qui est parfaitement logique.

C’est un charmeur de vieille école imparfait et j’aime ça

Verdict

À certains égards, la GS F est trop intelligente pour son propre bien, mais à d’autres, elle est magnifique. Lorsque nous nous lassons de rouler dans des boîtes avec des roues qu’ils aiment appeler des multisegments, espérons que la berline aura une autre chance, surtout la sportive. Vous devez en conduire un pendant que vous le pouvez, en acheter un si vous en avez les moyens, car en dehors des problèmes d’infodivertissement, cette voiture créera une mémoire que vous n’oublierez jamais.

Lorsque Lexus est venue récupérer ma Lexus GS F 2020 après une semaine vraiment mémorable et beaucoup d’essence, Je faisais en moyenne 12,7 mpg, Je suis retourné dans la maison et j’ai sangloté dans ma farine d’avoine maintenant froide.

Numéros Lexus GS F

PRIX DE BASE: 85 010 $

PRIX TESTÉ: 89 710 $

DISPOSITION DU VÉHICULE: Moteur avant, traction arrière, 5 passagers, berline 4 portes

MOTEUR: 5,0 litres, DACT, 32 soupapes, V8 compatible Atkinson

PUISSANCE: 467 ch à 7100 tr / min

COUPLE: 389 lb-pi à 4800 tr / min

TRANSMISSION: automatique à 8 vitesses avec mode manuel

POIDS DE LA BORDURE: 4 128 lb

0-60 MPH: 4,4 secondes

EPA CITY / HWY / COMBINÉ: 16/24 mpg

NOTRE OBSERVÉ: 12,9 mpg

ESPACE DE CHARGEMENT: 14 pi³

AVANTAGES: Glorious V8, plein de caractère, superbe maniabilité, bel intérieur

CONTRE: contrôles infodivertissement délicats, perd à ses rivaux en vitesse en ligne droite pure

Auteur: Nigel Atkinson

