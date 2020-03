Essayez la Volkswagen Passat 2.0 TDi, un gentleman élégant, distingué et sympathique

Cette fois, nous nous sommes mis derrière les commandes de la Volkswagen Passat renouvelée. Peut-être l’une des berlines les plus reconnues du monde automobile, car après 48 ans et 8 générations, l’expérience accumulée est un point clair en faveur et la Passat sait bien jouer ses cartes. Avec le 2.0 TDI et son 150 CV, nous verrons comment ce gentleman distingué se comporte.

L’histoire des berlines est la moins longue dans le temps, en fait, ce type de carrosserie a été plusieurs décennies avec nous. Mais là pour la lointaine année 1972, elle est née au sein de la marque automobile de la ville, un modèle qui allait céder la place à de nombreuses demandes des familles à l’époque. La Volkswagen Passat était née.

Pour beaucoup d’entre nous qui sont ici maintenant, vivant des temps incertains pour la passion et la logique dans le monde automobile, nous aurions aimé vivre cette époque d’excès et d’absence de SUV avec de moins en moins de sens, sur certains modèles. Et ne vous méprenez pas, ce n’est pas que la Passat ait vu la lumière pour déchaîner la passion au volant, mais oui il l’a fait dans un format logique, attrayant et, surtout, fonctionnel.

Esthétiquement le Volkswagen Passat il a été touché juste assez pour qu’il continue sur le marché pendant encore quelques années

Aujourd’hui, nous connaîtrons en profondeur les innovations qui ont vu le jour après la mise à jour de sa huitième génération, qui se sont principalement concentrés sur une légère mise à jour de ce best-seller, mais rien de révolutionnaire, des coups de pinceau ici et là pour garder le salon jeune par excellence, mais surtout plus technologique que jamais.

Retouches justes mais nécessaires

Nous commençons par parler de l’esthétique de la Passat. Dans ce cas, nous nous concentrerons principalement sur le modèle avec une carrosserie de type berline, car c’est l’unité avec laquelle nous travaillons, bien que il y a la variante appelée Variante, qui est le corps familial classique. La différence entre ces deux versions réside uniquement à l’arrière, mais comme je l’ai dit, nous nous concentrerons aujourd’hui sur la berline.

Extérieurement, Volkswagen n’a pas joué le cou en effectuant des changements spectaculaires, mais plutôt le contraire. Comme Volkswagen a bien joué le rôle de marque allemande, tirant le dicton classique “si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer”, et la Passat en est l’exemple vivant.

Sa carrosserie classique à 3 niveaux est, malheureusement, une espèce en voie de disparition

En regardant devant on trouve un nouveau grill, qui accueillent beaucoup plus à chaque phare, qui ont désormais la technologie LED en standard, ainsi que un pare-chocs renouvelé. Ce dernier selon la finition choisie sera d’une manière ou d’une autre, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Les pare-chocs ont également modifié les feux de brouillard. Nouveaux sets de pneus et nouvelles couleurs qui rejoignent la palette déjà complète que la marque propose.

Se déplaçant vers l’arrière, les changements sont encore plus doux. Un léger changement dans la forme lumineuse de vos phares à LED, et un pare-chocs bas également avec une légère touche de modernisation, on parle d’une double fausse sortie d’échappement, simplement décorative, qui sont divisés en deux, donnant l’impression d’une sortie quadruple. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Comme je l’ai dit, simplement décoratif. Aussi le nom du modèle a été déplacé, pour le rapprocher de ses frères de gamme, maintenant au centre de la porte, juste en dessous du grand logo Volkswagen et après quoi l’intérieur du coffre est accessible. Et extérieurement rien d’autre. Comme je l’ai dit une mise à jour très légère et juste mais aussi nécessaire.

Nous nous tournons maintenant pour jeter un œil à l’intérieur, où il y a aussi des airs complètement continus. Les changements graves n’existent pas ici, et les modifications sont limitées à de légères touches esthétiques, telles que la disparition de la légendaire horloge analogique qui a couronné le tableau de bord, au profit d’une plaque où l’on lira le nom du modèle (au cas où on l’oublierait). En plus de cela, nous trouvons nouvelles moulures et nouvel éclairage d’ambiance que l’on peut modifier via les menus du système d’infodivertissement, et qui a la particularité de modifier également la couleur prédominante dans le tableau de bord.

A l’intérieur, la sobriété et la qualité des finitions ont été mises en avant, basées sur une nouvelle refonte

Dans la section technologique, c’est là que nous trouverons peut-être les changements les plus importants, l’écran central devient maintenant 9,2 pouces, avec une technologie tactile et une fluidité qui enlève le hoquet, ainsi qu’avec un connexion à notre smartphone via Apple CarPlay. Pour le moment rien d’Android Auto. Nous terminons cette section par une mention spéciale pour réduire l’écran de l’instrumentation numérique qui devient maintenant 11,7 pouces, mais avec une meilleure netteté graphique.

Plus de sécurité et d’équipement

Le renouvellement invisible. C’est ainsi qu’ils l’appellent, et bien que l’on puisse dire que sans aucun doute, c’est le plus important de tous. Sécurité active et passive. Celui qui, en cas d’accident ou de risque, veillera sur nous et notre intégrité, et ils en savent beaucoup sur Volkswagen. La nouvelle Passat intègre de nouvelles fonctionnalités telles que Assistance au maintien de voie, radar de proximité à action conjointe avec régulateur de vitesse adaptatif et assistant de freinage d’urgence, entre autres. Merci à tous, la Volkswagen Passat a la considération de Voiture autonome de niveau 2.

Dans la section équipement, nous constatons que de l’option d’entrée à la gamme Passat, la voiture équipe déjà des gadgets tels que phares à ledà la fois avant et arrière, le détecteur de fatigue du conducteurle régulateur et limiteur de vitesse ou le pommeau de levier de vitesses en cuir. Pour la prochaine finition nommée ExécutifIl comprend le navigateur, la climatisation à trois zones, la recharge de notre smartphone par induction et la commande de stationnement avant et arrière.

L’une des plus grandes mises à jour de cette voiture: la technologie de sécurité

Pour finir, la finition haut de gamme et celle aux normes que nous pourrions qualifier de plus «sportive ou agressive» serait la R-Line, qui est celle qui équipe la voiture qui nous concerne aujourd’hui. Cette finition, en plus de certains propres roues de 18 pouces intègre également le Grand navigateur, cockpit numérique, caméra de recul et système de démarrage et de verrouillage sans clé Keyless Access.

L’augmentation de la technologie est évidente dans cette rénovation de la Volkswagen Passat

Comme on le voit, l’équipement est très complet, mais au cas où nous serions très gourmands et amoureux des nouvelles technologies, nous pouvons toujours tirer le catalogue des extrasqui offre des choses comme toit solaire, Les sièges électroniques chauffants et un long etcetera, comme cela se produit habituellement dans ce type de cas, jusqu’à ce que notre portefeuille en dise assez.

En ce qui concerne les moteurs disponibles, nous avons plusieurs options, dont 2 seront alimentées au diesel. La première et la seule essence concerne 1,5 TSI avec double niveau de puissance, 150 CV ou 190 CV. Ensuite, nous trouvons un 1.6 TDi 120 CV et enfin le 2.0 TDi, également avec deux niveaux de puissance au choix, l’un avec 150 CV et l’autre avec 190 CV. Tous avec la possibilité de monter un Boîte manuelle à 6 vitesses ou boîte automatique DSG à 7 rapports, sauf le plus puissant qui n’est disponible qu’avec l’automatique.

Le changement DSG à 7 rapports est au moins magnifique

Mais non seulement le corps classique de la Passat vit Volkswagen, car à côté de cela sont également offerts d’autres variantes comme la Passat Variant que j’ai mentionné plus tôt, le Passat Alltrack qu’il occuperait la niche la plus rustique et ne serait commercialisé qu’avec la carrosserie familiale, et la Passat GTE, appelée à être l’unité la plus performante de la gamme grâce à sa mécanique hybride rechargeable, qui vous permet de voyager en mode 100% électrique sur une distance de 57 kilomètres.

Habitabilité intérieure

Cette section est une mention obligatoire dans un article de test sur une Passat, car si cette voiture peut se vanter de tout, c’est traitez vos passagers comme s’ils étaient de vrais rois. L’espace pour les jambes, ainsi que la tête, est abondant. Ceci est complètement extrapolé à tout occupant d’un siège d’auto.

Aux sièges avant on trouvera des slides partout. Sur les portes, un accoudoir central (qui s’étire ou se positionne comme bon nous semble), un trou généreux pour transporter des boissons (il est caché sous un verrou de volet) ou le trou où vous pouvez déposer votre smartphone et le charger sans fil.

Le confort et l’habitabilité sont les principaux protagonistes de tous les sièges de la Passat

Aux places arrière, l’habitabilité et l’espace sont excessivement grands. Il est vrai que deux personnes voyageront très confortablement, trois peuvent se sentir un peu tendues mais pour un voyage ponctuel il n’y aura pas de désagréments majeurs. Il existe également plusieurs emplacements de rangement pour cette rangée, y compris un accoudoir central avec porte-gobelets situé derrière le siège central.

L’habitabilité intérieure est superlative dans tous les sièges sur lesquels vous voyagez

Nous terminons ce chapitre du test en mentionnant une section inévitable, et ce n’est autre que le gigantesque espace de chargement. Pour notre modèle, qui est La berline 4 portes a une capacité de rien de plus et rien de moins que 586 litres. Et je dis cela à propos de “notre modèle”, car selon le corps choisi, nous aurons plus ou moins de capacité. Par exemple, pour le modèle Variant atteindra 650 litres dans la Passat normale, mais 639 litres pour l’Alltrack, et après le GTE qui reste dans 402 litres en raison du transfert d’espace vers les batteries.

Test dynamique

Comme je l’ai mentionné plus tôt, notre unité a monté le moteur 4 cylindres de 2,0 litres de cylindrée qui émet un total de 150 ch, qui les transmet à l’asphalte à travers son magnifique Boîte automatique DSG à 7 rapports. Esthétiquement, la Volkswagen Passat avec laquelle nous effectuerons le test est très belle. Élégant, mais en même temps que la finition R-Line, il donne cette touche de “sportivité” qui à première vue est très attrayante.

Le design de la Volkswagen Passat est déjà un classique qui se perd au profit des SUV

Mon test s’est concentré principalement sur les autoroutes, même si j’ai également roulé avec lui sur des routes secondaires et des routes urbaines. C’est pourquoi dans ce test, bien que nous parlions de toutes ces routes, la vérité est que cette voiture est développée pour le confort et le confort maximum de ses occupants lors de longs trajets, nous y allons donc.

Une caractéristique principale de ce modèle, mais aussi dans d’autres de la famille Vag, comme la Skoda Octavia ou Superb, l’espace intérieur l’emporte sur toutes choses. Ceci avec quelques sièges de confort superlatifs fera de notre voyage un plaisir. En fait, cela peut être extrapolé à n’importe quel siège choisi pour ledit voyage.

Nous commençons par parler du principal et de celui sans qui nous voyagerions à peine, et c’est le chauffeur. Sa position de conduite a une hauteur moyenne, vous n’avez pas la sensation d’aller au sol mais pas d’aller en SUV, je dirais que c’est l’idéal. Ce assise réglable en hauteur et en longueur mais aussi en position lombaire, ce qui augmente encore plus le confort.

Les phares à LED sont désormais de série dans toutes les finitions et s’illuminent comme peu d’autres

Disons que de ce post, tout est à portée de main, alors l’écran tactile, le levier de vitesses ou tout cadran dont nous avons besoin, comme l’activation des 4 indicateurs, il n’y a rien loin du conducteur, en fait tout est très proche de lui. Si nous avançons l’accoudoir central, nous aurons une position idéale si nous voulons effectuer les changements de vitesse manuellement via le levier de vitesse lui-même, bien que nous ayons également des cames, mais pour les plus nostalgiques des rapports manuels, cette option existe.

Les matériaux et assemblages sont de très bonne qualité, donnant l’impression d’une grande durabilité dans le temps. C’est une voiture dont nos enfants pourront hériter. Et malgré la sobriété de son intérieur (certains l’appellent ennuyeux), la vérité est qu’il lui donne la touche caractéristique d’une voiture élégante.

Comme je l’ai dit, mon test allait se concentrer sur les autoroutes, mais d’abord, pour y accéder, j’ai dû traverser un petit tronçon urbain. Eh bien, il est clair que cette voiture a été conçue avec l’esprit sur les autoroutes et les longs trajets, mais je dois dire que par ville il ne rougit pas du tout, car tant le tact de sa direction, les pédales et la visibilité sont confortables sur ce terrain. Malgré sa taille (4 775 mm de longueur, 1 832 mm de largeur et 1 483 mm de hauteur), il ne s’agit pas exactement d’un segment de véhicule urbain. Sa consommation en milieu urbain ne dépasse guère 5,5 litres en moyenne, qui est un chiffre de consommation considérablement bon et efficace. Pour avoir fait du spoiler avant la fin, je dois dire que tu oublies d’aller à la station service pour faire le plein.

À l’arrière, nous voyons comment le nom de la voiture se trouve en position centrale

Nous partons sur la voie rapide et son accélération à l’adhésion est tout à fait correcte, son 150 CV n’a pas peur du tout et nous nous mettons immédiatement à la limite de la vitesse légale stipulée. Nous activons la vitesse de croisière, l’assistant de suivi de voie, la climatisation et jouons notre musique préférée. À 120 km / h avec ces assistants activés, les 100 premiers kilomètres se sont terminés avec un ridicule 4,6 litres en moyenne. La consommation de cette voiture est risible. Les 100 km suivants, j’ai décidé d’améliorer ce chiffre en désactivant l’assistant, le régulateur de vitesse et la climatisation (ce n’était pas très nécessaire car la température extérieure était correcte), ainsi qu’en démarrant le mode le plus efficace (ECO) et en cherchant à baisser consommation, pour voir de quoi cette voiture était capable. Le chiffre risible avec lequel j’ai été surpris 100 km plus tard n’était que de 3,8 litres. Dis-je en riant.

Grand confort, très faible consommation et technologie de haute sécurité, font de cette voiture le meilleur compagnon pour les longs trajets

Le confort est un élément fondamental de cette voiture et quand vient le temps de faire face à une route sinueuse et de voir de quoi la Passat est capable, la vérité est que nous ne pouvons pas nous attendre à des émotions importantesEh bien, cette voiture n’est pas conçue pour ça. Ce que je peux dire, c’est que vous ne vous attendez pas non plus à ce que je ne puisse pas aller vite, car c’est le cas. L’amorti, bien que peu dur, peut avoir une légère touche de “fun”. Ce combine main dans la main avec un châssis qui se sent splendide, comme ils nous ont déjà habitués du groupe Vag.

Le même châssis qui prend en charge l’Audi A4 ne peut pas être mauvais ou vous laisser froid à tout moment, et c’est le cas. Mais revenant au sujet de sa meilleure facette, lorsque nous avons pressé les révolutions pour profiter de tout le potentiel, la Passat s’est retrouvée avec une consommation moyenne de 6 litres. C’est une voiture qui il sert absolument tout et que vous ne regretterez pas d’avoir passé à vos côtés. Ni toi ni tes compagnons.

D’une capacité de 586 litres, dans le coffre de la Passat vous pouvez mettre tous les articles dont vous avez besoin

Assez d’espace pour ranger les bagages d’un Airbus A380, une consommation vraiment risible et plus qu’un confort décent, faire de la Passat la voiture idéale à avoir dans notre garage. Mais passons à l’important, comment se comporte-t-il en termes de prix?

Conclusion et prix

Si nous regardons le coût d’acquisition d’une unité de la nouvelle Passat, nous le disposerons à partir de 33.245 euros pour la version standard, et à partir de 34 370 euros pour la variante carrosserie familiale. Mais si nous voulons entrer sur le territoire de la R-Line, la facture monte à 36 450 euros, et si en plus vous voulez une unité telle que nous avons eu accès, ce chiffre passera à 50 000 euros. Réellement Il ne me semble pas un prix élevé pour le modèle que nous acquérons et pour tout ce qu’il nous offre.

Pour conclure cet article, je dois dire que J’ai trouvé la Volkswagen Passat une voiture ronde, avec lequel se déplacer confortablement sur les routes urbaines ou avec lequel faire 1000 kilomètres parfaitement avec tout le confort, en plus d’avoir un espace de chargement important. En ce qui concerne sa puissance, elle n’a pas semblé faible ou elle a été courte à tout moment, donc ce moteur 2.0 TDi avec ses 150 CV sont idéaux. Par curiosité, J’ai pu faire un total de 1 240 kilomètres avec un seul dépôt. Hybridation échec et mat.

Le Volkswagen Passat C’est une voiture belle, élégante et de haute qualité à tous points de vue