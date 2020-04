Essence et diesel d’été et d’hiver? Nous vous disons comment ils affectent votre voiture

Saviez-vous qu’il existe des carburants d’été et d’hiver? Vous ne le savez peut-être pas, car lorsque vous faites le plein, vous le faites toujours, il n’y a pas d’affiche qui spécifie si c’est d’une saison ou d’une autre, mais il existe et avec des propriétés chimiques différentes qui peuvent endommager les voitures. Nous vous expliquons comment ils peuvent vous affecter à ce stade du Coronavirus.

Peu savent que il y a des carburants d’été et d’hiver. Nous allons aux pompes et il n’y a aucun signe indiquant quelle saison est l’une ou l’autre, mais la vérité est que ce n’est pas nécessaire et nous n’avons même pas pu les choisir. Elle n’affecte les stations-service qu’une fois la saison passée et qu’il est temps de remplir les réservoirs.

Essence été et hiver ont des propriétés chimiques différentes, car ils contiennent un additif spécial pour chaque saison. Le l’été se déroule du 1er mai au juin, selon les pays, jusqu’au 30 septembreet le reste de l’année sont l’hiver. Dans ces périodes, les propriétés des carburants sont adaptées au moyen d’additifs spéciaux qui aident au fonctionnement des voitures dans fonction des températures.

L’essence et le diesel sont différents en été ou en hiver, avec des propriétés spécifiques

Ainsi, l’essence d’été doit avoir une pression de vapeur comprise entre 45 et 60 kPa, tandis que l’essence d’hiver augmente ces valeurs entre 50 et 80 kPa. Compte tenu des températures de notre pays, il est nécessaire de modifier les paramètres de vaporisation du carburant. En hiver, une aide supplémentaire est nécessaire pour augmenter la pression de vaporisation, puisque les vapeurs dans la chambre de combustion pas assez pour démarrer.

En été, il n’est pas nécessaire d’ajouter d’additif, car les gaz dans les chambres de combustion sont suffisants pour générer la combustion et le démarrage. Certaines stations-service en Europe ont un essence “transition”, de mars à mai, qui a une large gamme de pression de vapeur et avec des additifs spéciaux pour différentes températures.

Expliqué les différences entre chacun, il faut savoir comment ils affectent nos voitures, surtout celles d’hiver, car la situation a forcé à prolonger la période de changement de saison. Les experts soulignent que pas de problème avec l’essence d’hiver en étéBien que des problèmes de démarrage à chaud puissent être trouvés en ne démarrant pas au-dessus de 25 ° et que le voyant de panne du moteur s’allume. Supposons laisser le véhicule complètement arrêté pendant au moins une heure pour lui permettre de se refroidir complètement.

Le le problème est le contraireLorsque, lors de l’utilisation de l’été en hiver, à basse température, le niveau de vapeur n’est pas suffisant pour démarrer. Dans le cas de diesel, il y a aussi l’hiver et l’été, bien que l’additif est ajouté uniquement pendant la période d’hiver, spécial qui empêche le froid de geler le diesel et de former des cristaux qui obstruent le filtre à carburant.

