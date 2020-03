Est-ce un indice que l’un des plus grands événements d’Apple pourrait être annulé? – .

La WWDC est l’un des plus grands événements d’Apple chaque année, une occasion pour le fabricant d’iPhone de présenter des logiciels mis à jour pour ses téléphones et autres appareils – et de nous impressionner tous avec une allocution principale.

Cependant, le coronavirus a suffisamment effrayé le gouvernement du comté de Santa Clara pour encourager les entreprises à réduire au minimum les grands événements ou à les supprimer complètement.

Apple est basée à Cupertino, dans le comté de Santa Clara. Il reste donc à voir si l’entreprise prendra à cœur ces conseils et lui permettra d’influencer le calendrier de la conférence annuelle des développeurs de cette année.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que la semaine touchait à sa fin, de nouveaux cas confirmés de coronavirus ont continué d’être identifiés aux États-Unis, car le virus (et sa réaction) domine toujours une grande partie de la vie quotidienne ici et dans le monde. Au moment d’écrire ces lignes, par exemple, le nombre de morts aux États-Unis du virus était passé à 14, avec plus de 225 cas confirmés dans le pays, dont le premier vient d’être annoncé en Pennsylvanie. Dans le monde, l’Université Johns Hopkins estime que plus de 100 000 ont été infectés. Vendredi matin, le président Trump a également signé un projet de loi de dépenses d’urgence de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le virus.

En dehors de ses effets directs sur la santé, pendant ce temps, il continue également de jeter une ombre inquiétante sur l’économie américaine, les entreprises annulant les voyages, les réunions, les entretiens en personne et bien plus encore. Dans ce sens, le gouvernement du comté de Californie qui englobe le siège social d’Apple à Cupertino (comté de Santa Clara) vient de publier de nouvelles directives destinées à inciter les entreprises à limiter au minimum les réunions et événements à grande échelle – ou même à les annuler tout à fait.

Les directives ont été signalées par The Verge, et elles sont destinées à un comté où d’autres géants de la technologie comme Google ont également leur siège social. Les directives stipulent que les grandes conférences en personne doivent être évitées, et les entreprises sont également encouragées à suspendre les déplacements des employés non essentiels, à recourir davantage aux options de télétravail et à essayer d’empêcher les employés de travailler à distance les uns des autres.

Les lignes directrices ne mentionnent aucune date ni aucun délai pour leur mise en œuvre prévue, donc cela ne doit pas nécessairement être considéré comme une solution à court terme. Là où Apple entre en jeu, c’est que, maintenant que des entreprises comme Google et Facebook ont ​​organisé certaines de leurs grandes conférences pour l’année, tout le monde attend de voir si le fabricant d’iPhone suivra – en fait, s’il ira de l’avant ou non avec la WWDC 2020.

La conférence annuelle des développeurs est l’un des plus grands événements d’Apple de l’année, qui comprend toujours une présentation principale et le dévoilement de logiciels mis à jour pour sa myriade d’appareils. Apple annonce généralement les dates de la WWDC dès ce mois-ci, avant de tenir l’événement lui-même en juin.

Si Apple décide de rendre l’événement en ligne uniquement cette année, il suivra d’autres grandes étapes que la société a prises en réponse au virus, telles que la fermeture temporaire de tous les magasins Apple en Chine en janvier. Apple a également déclaré au cours des dernières semaines que les effets du virus sur les entreprises, tels que les magasins fermés et le nombre réduit de personnes achetant des smartphones, entraîneraient la société à atteindre les objectifs de revenus qu’elle avait projetés pour le trimestre en cours.

Source de l’image: Jeff Chiu / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.