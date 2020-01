Est-il conseillé de demander un permis de construire rétrospectivement?

Le nombre de demandes d’aménagement rétrospectif a atteint près de 40 000 au cours des trois dernières années, mais est-ce un risque à prendre lors de la rénovation de votre propriété?

Si vous construisez quelque chose de nouveau, apportez un changement majeur à votre propriété ou changez l’utilisation d’un bâtiment, il est probable que vous aurez besoin d’obtenir un permis de construire auprès de votre autorité de planification locale.

Cependant, au cours des trois dernières années, 39 200 demandes de permis de construire rétrospectives ont été soumises pour des développements commencés ou terminés, selon une étude de Churchill Home Insurance. Ces demandes ont été envoyées soit après le début des travaux, soit après leur achèvement, plutôt qu’avant.

Pendant ce temps, certaines des raisons les plus fréquemment signalées par les conseils participants pour demander un permis de construire rétrospectif étaient les extensions d’un étage (2 218 demandes), les extensions de double étage (459), les conversions de loft (424), les conversions de garage (309) et les espaces ouverts. -planifier les espaces (106).

Tendances régionales

L’Écosse est arrivée en tête du plus grand nombre de demandes de planification rétrospective, représentant 20% (7 949) de toutes les demandes au cours des trois dernières années. Sans surprise, compte tenu de sa taille, Londres était deuxième (5 612) avec le sud-est (5 372), qui représentent tous deux 14% des demandes de planification rétrospective du Royaume-Uni. Environ un cinquième des demandes ont été refusées à Londres (21%) et en Écosse (18%).

Au niveau local, la New Forest dans le Hampshire avait le taux de rejet le plus élevé à travers le Royaume-Uni, le conseil rejetant l’écrasante majorité (92%) des demandes de planification rétrospective. Être une région d’une beauté naturelle exceptionnelle et d’une zone de conservation pose des défis pour toutes les applications de planification.

Région par région, le pays de Galles avait le taux de refus le plus élevé, avec plus d’un quart (28%) des demandes de planification rétrospective refusées.

Une demande de planification sur huit est rejetée

Toute autorité locale peut exiger qu’une demande d’aménagement rétrospective soit déposée dans le cas où le propriétaire d’un bien ne demanderait pas les consentements habituels avant d’entreprendre les travaux. Actuellement, une demande sur huit est rejetée par les conseils locaux du Royaume-Uni et la poursuite des travaux de construction avant d’obtenir l’approbation de la planification n’est pas sans risques.

Les raisons les plus courantes pour lesquelles les autorités rejettent les demandes sont le développement hors caractère (28%), la perte d’intimité (10%), la sécurité routière (7%), le surdéveloppement (5%) et l’impact sur la nature (3%).

Sur le site Web du gouvernement, il est indiqué: “Si votre projet nécessite un permis de construire et que vous effectuez le travail sans l’obtenir, vous pouvez recevoir un” avis d’application “vous ordonnant d’annuler toutes les modifications que vous avez apportées.”

Les risques sont réels

Pritpal Powar de Churchill Home Insurance a déclaré: «Les propriétaires choisissent de plus en plus d’agrandir leurs maisons actuelles pour accueillir des familles grandissantes, plutôt que d’emménager dans une nouvelle maison.

«Cependant, avant de commencer tout développement, nous encourageons les gens à vérifier s’ils ont besoin d’un permis de construire et s’ils le font, à attendre jusqu’à ce que cela soit accordé avant de commencer à travailler.»

«Il est également important pour les ménages de conseiller leur assureur sur tous les travaux qu’ils envisagent, afin de s’assurer qu’ils ont la bonne couverture en place pour leur propriété. Bien que tout développement majeur d’un ménage soit susceptible d’entraîner un certain bouleversement, nous espérons qu’en prenant ces mesures, les propriétaires devraient s’assurer qu’ils ne sont soumis à aucun stress inutile pendant le processus. »

Pour de nombreux investisseurs immobiliers, vous pouvez maximiser le potentiel de votre propriété en effectuant des travaux majeurs tels que des extensions et des conversions pour créer des chambres supplémentaires. Bien que vous couriez le risque de rejeter une application, si vous effectuez le travail sans autorisation de planification et que vous êtes ensuite obligé d’annuler les modifications, cela aura un impact majeur sur vos résultats. Il est donc toujours conseillé de suivre la bonne procédure.