Est-il légal pour vous d’aller travailler ou de réduire votre salaire pour le coronavirus?

«Aujourd’hui plus que jamais, les employés doivent savoir qu’ils ont le soutien de leur employeur. Votre leader peut transmettre sa confiance en étant présent. Informer sur les étapes à suivre, être transparent et aider avec ce qui est disponible », conseille Roxana Aguirre, directrice de la gestion humaine chez Sodexo, une firme qui offre des services d’avantages sociaux et des incitations organisationnelles.

Réduction de salaire

Pour que la réduction de salaire soit légale, il doit y avoir un accord commun entre l’employeur et l’employé. “Vous ne pouvez pas baisser votre salaire par décision unilatérale. Dans ce cas, le travailleur peut demander la révision et a droit à trois mois de salaire et 20 jours pour chaque année de services rendus. L’employeur, en revanche, est obligé de payer, au moins, le salaire minimum journalier pendant un mois maximum », explique l’avocat.

Une fois l’éventualité passée, les employés doivent recevoir leur plein salaire, ainsi que les avantages sociaux dont ils bénéficiaient. Sinon, ils peuvent s’adresser au procureur du travail, à l’inspection du travail ou à la commission de conciliation et d’arbitrage. Vous avez 60 jours pour poursuivre en cas de licenciement abusif et un an pour une réduction de salaire.

Accords temporaires

Roxana Aguirre conseille aux organisations de mettre leur personnel à tout moment comme facteur principal dans les actions qu’elles mènent. Les soutiens de sécurité sociale tels que les bons d’épicerie peuvent aider les employés et leurs familles à répondre à leurs besoins d’achat d’articles de base. Même pour faire vos achats en ligne et éviter de les exposer à un contact direct.

“Il est recommandé de profiter temporairement du montant maximum autorisé par la loi pour soutenir les collaborateurs. Surtout, s’il y aura des ajustements de salaires. Cela ne génère pas de charge sur le salaire, ni les dépenses inhérentes à une aide en espèces. Cette mesure est une option viable en termes économiques pour tous », conclut-il.

