Est-il possible d’extraire des crypto-monnaies en utilisant l’activité corporelle?

Ce n’est un secret pour personne que l’extraction de crypto est un processus vital pour le cryptoverse. Mais, il ne peut pas non plus être caché que c’est un processus qui consomme des quantités extrêmes d’énergie électrique. En réponse à ce problème, Microsoft a déposé un nouveau brevet dans lequel il est possible d’extraire des crypto-monnaies en utilisant l’activité corporelle.

C’est l’un des sujets les plus controversés au monde pour les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin (BTC) avec sa méthode de consensus appelée Proof of Work (PoW). Ce qui est, en un mot, une compétition de force brute entre les crypto-mineurs, pour voir qui peut résoudre plus rapidement les problèmes mathématiques de la blockchain BTC.

Il est vrai que le processus de validation des cryptos qui suivent la méthode PoW est intensif en consommation d’électricité. Cependant, il est relativement amortissable par rapport, au moins, à la quantité de ressources que le système financier traditionnel utilise pour rester sur ses pieds.

Mais, quel que soit le point de comparaison, la consommation d’électricité est élevée. Et même s’il est relativement peu présent, les problèmes pourraient être assez dramatiques à mesure que l’adoption du Bitcoin et des altcoins se poursuit.

Pour cette raison, Microsoft a déposé ce nouveau brevet intitulé “Système de crypto-monnaie utilisant des données d’activité corporelle”, qui en espagnol est “Système de crypto-monnaie utilisant une activité corporelle”.

Il est possible d’extraire la crypto-monnaie en utilisant l’activité corporelle!

Ce nouveau brevet a été déposé le 26 mars, il y a 2 jours, sous le numéro “W02020060606”. Le brevet sur toutes ses pages est plus qu’étrange, car il exploite des cryptos avec une activité corporelle, mais quelle activité?

L’idée derrière le système est que nous pouvons exploiter la crypto en utilisant les ondes cérébrales des gens. Au lieu de compter exclusivement sur la puissance de calcul, ou Hash Rate, en plus de la forte consommation d’énergie que cela représente.

Graphique explicatif du fonctionnement de la proposition.

Le système s’appuierait sur des capteurs dans le corps d’une personne pour suivre à la fois leur activité calorique et celle des ondes cérébrales.

L’idée de ne pas dépendre de la consommation d’énergie naturelle non renouvelable, ou d’énergie hydroélectrique, nucléaire et même renouvelable peut sembler grande.

Alors que nous continuons à lire le brevet, nous pouvons remarquer que l’utilisation de GPU, d’ASICS et d’autres logiciels d’exploitation minière n’apparaissent nulle part.

L’activité du corps humain sera la seule chose dont nous aurons besoin pour exploiter les crypto-monnaies. Mais, cela n’exige pas que nous devions toujours faire de l’exercice, ou dans des marathons constants pour transpirer et générer de la chaleur. Au contraire, cela sera accompli simplement par des ondes cérébrales et des signaux nerveux. Bref, il suffit de penser au mien.

Cette méthode aura ses avantages externes tels que l’économie d’énergie, l’automatisation, le contrôle des dommages environnementaux et autres.

Ondes cérébrales ou chaleur corporelle émise par l’utilisateur lorsque celui-ci exécute une tâche. Fourni par un fournisseur d’informations ou de services, comme la visualisation d’une publicité ou l’utilisation de certains services Internet, il peut être utilisé dans le processus d’exploration de données. »

Comment ça marche?

Au lieu du travail de calcul intensif requis par certaines cryptes, telles que Bitcoin, les données générées en fonction de l’activité corporelle de l’utilisateur peuvent passer par le processus PoW. Et par conséquent, un utilisateur peut inconsciemment résoudre le problème mathématique pour extraire un Bitcoin.

Pour cela, le brevet établit que certaines tâches seront attribuées qui pourraient être connectées à un appareil portable qui supervise le calcul de ces activités.

Graphique montrant comment les informations seraient transmises.

“Le système de crypto-monnaie couplé de manière communicative à l’appareil de l’utilisateur peut vérifier si les données d’activité corporelle remplissent ou non une ou plusieurs conditions établies. Donner les récompenses à l’utilisateur une fois la validation terminée ».

Certes, dans les prochains jours, cette demande de brevet Microsoft pour exploiter des crypto-monnaies en utilisant l’activité corporelle donnera beaucoup à dire.

Bref, il s’agit de monétiser les ondes subconscientes du cerveau, avec une puce qui sera implantée chez l’utilisateur. Qui fabriquera ces puces, qui les implantera? Et quelles autres données peuvent être envoyées ou reçues? Ce sont quelques-unes des questions de ce système pour exploiter les crypto-monnaies en utilisant l’activité physique de Microsoft.

