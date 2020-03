Est-il possible que Bitcoin brise les limites et bat son record historique?

Une des grandes questions que se posent de nombreux investisseurs est de savoir si le Bitcoin (BTC) pourrait enfin battre son record historique. Pour cette raison, de nombreux experts ont effectué des analyses et des études sur le marché, indiquant que les possibilités sont extrêmement élevées.

Les taureaux domineront le marché en 2020

Dans plusieurs entretiens qui ont été menés au début de 2020, divers experts ont mentionné que cette année, les taureaux domineront. Cependant, il existe des prévisions moins positives, dans lesquelles les ours seront les hôtes.

Bien que les mouvements sur le marché puissent être facilement modifiés, l’un des optimistes de Bitcoin, Tom Lee, indique que d’ici 200 jours ou moins, ce jeton pourra tripler sa valeur sans difficulté.

Les prévisions faites par l’expert en crypto-monnaie ont provoqué une grande controverse. Parce que, en peu de temps, Bitcoin double presque sa valeur. Après avoir remarqué une croissance pouvant atteindre 40%, de nombreuses prédictions ont émergé, dont beaucoup étaient positives. Cependant, récemment, sa valeur a chuté, ce qui pourrait avoir été causé par de nombreuses variantes.

Les ours seront-ils présents?

Bien que presque aucun investisseur ne souhaite une présence excessive d’ours sur le marché, ils peuvent éventuellement apparaître à certaines occasions. En effet, Bitcoin est une crypto-monnaie volatile, qui ne maintient toujours pas la stabilité du marché. Pour cette raison, la présence d’ours ne peut être exclue.

D’autre part, plusieurs prévisions ont récemment été faites, dans lesquelles les experts indiquent que le prix du Bitcoin il pourrait tomber à 4 000 USD; Au moment de la rédaction de cet article, le prix de la BTC était proche de 7 600 USD et avec une tendance à la baisse.

Bien que le prix du Bitcoin puisse continuer à baisser, cela représente une “perte” pour de nombreux investisseurs. Il représente également une nouvelle opportunité pour ceux qui souhaitent rejoindre le marché. Parce qu’avoir un faible coût d’acquisition, c’est peut-être plus facile à obtenir.

En outre, il est prévu qu’après la séquence baissière, le jeton pourra récupérer et tripler sa valeur dans les 6 mois. Cela signifie que les bénéfices pour les investisseurs pourraient être présents courant 2020.

Diverses analyses indiquent que 2020 sera l’année du Bitcoin

L’analyse technique et les prévisions peuvent être très utiles pour savoir s’il faut clôturer ou poursuivre une transaction. Par conséquent, ils doivent être pris en compte, puis effectuer une étude personnelle et choisir quelle action ou stratégie à mener. Pour cette raison, certains experts proposent leurs prévisions au public, parmi eux, vous pouvez trouver:

Tom Lee

Il convient de noter que Tom Lee, l’un des optimistes du Bitcoin, indique que le prix de cette crypto-monnaie pourrait avoir une tendance haussière assez longue. Ce qui vous permettra d’atteindre le chiffre de 30 000 USD puis 100 000 USD. De même, l’analyste a également indiqué dans l’interview que la BTC pourrait dépasser ce chiffre sans complications d’ici la fin de l’année.

Tone Vays

C’est une prédiction qui est peut-être en train de se réaliser, car Tone Vays a indiqué que le prix du BTC pourrait tomber aussi bas que 4 000 USD à court terme. En effet, le prix du Bitcoin était proche de 13 000 USD, puis a chuté pour atteindre le chiffre de 7 600 USD.

Bien que le prix du Bitcoin baisse plus que prévu, les optimistes et les croyants en crypto-monnaie maintiennent un idéal, dans lequel le jeton dépassera son niveau record en 2020 et restera facilement supérieur à 10000 $. De plus, un autre aspect en faveur du Bitcoin est que la réduction de moitié entraînera une possible augmentation de sa valeur.

