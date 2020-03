est-il sûr d’investir dans un gratte-ciel de nouvelle construction?

Cela fait plus de deux ans depuis la catastrophe de la tour Grenfell, et beaucoup de choses ont changé dans le secteur de la construction, mais les répercussions se font encore sentir chez de nombreux résidents de grande hauteur.

Partout en Angleterre, des milliers de propriétaires d’appartements dans des immeubles de grande hauteur sont actuellement dans les limbes, incapables de réhypothéquer ou de vendre leurs propriétés en raison de problèmes de sécurité incendie non testés. Le problème affecte principalement les locataires et les personnes sous régime de propriété partagée, car ils n’ont pas de pouvoir sur la propriété en toute propriété de l’immeuble.

Certaines de ces propriétés présentent toujours le même revêtement combustible qui a exacerbé l’incendie de la tour Grenfell dans l’ouest de Londres en 2017, qui a balayé le bâtiment et entraîné la mort de 72 personnes.

Cependant, même sur des bâtiments avec d’autres formes, ou des revêtements «non-ACM», jusqu’à ce qu’ils aient été testés et jugés sûrs par un professionnel qualifié, les prêteurs refusent d’accorder des hypothèques. Les rapports d’évaluation reviennent à 0 £, ce qui signifie que les gens sont essentiellement pris au piège dans ce qui pourrait être des maisons dangereuses, incapables de vendre.

En décembre, le Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS), la Building Societies Association (BSA) et UK finance ont convenu d’un nouveau processus d’évaluation à l’échelle de l’industrie pour les bâtiments de plus de six étages liés à la sécurité incendie. Le nouveau processus d’examen des incendies de murs extérieurs, via un formulaire appelé EWS, fournit un processus d’évaluation à effectuer par un expert en incendie. Le processus vise à permettre aux prêteurs de s’appuyer sur le formulaire SAP pour les évaluations hypothécaires.

Mais beaucoup soutiennent que cela n’a pas résolu le problème. C’est toujours un processus qui prend du temps, avec une pénurie de professionnels disponibles pour effectuer le travail d’inspection, et les mesures correctives sont également ardues et parfois invasives. Et avec les directives qui continuent de changer, ainsi que les arguments sur qui doit supporter le coût de ces mesures, de nombreuses personnes se trouvent toujours dans une impasse.

Problèmes hypothécaires

Le gouvernement s’est engagé à financer entièrement l’enlèvement et le remplacement du revêtement ACM dangereux des bâtiments résidentiels du secteur privé de 18 mètres ou plus. Cependant, les bâtiments avec un revêtement non-ACM dangereux ou ceux mesurant moins de 18 mètres de haut sont toujours laissés pour compte, tandis que de nombreux blocs peuvent ne pas être dangereux mais n’ont pas été certifiés comme tels.

La BBC a indiqué que de nombreux propriétaires d’appartements dans les immeubles touchés ne sont pas en mesure de vendre, car les banques ne sont pas disposées à refinancer des maisons qui n’ont pas été certifiées sûres. De nombreuses personnes ont déclaré avoir accepté une offre sur leur propriété, mais le nouvel acheteur n’a pas pu obtenir d’hypothèque.

Selon le rapport, le problème est que, bien que le gouvernement ait publié des conseils sur ce qui rendait un bâtiment dangereux, il n’a pas précisé comment trouver le revêtement, comment exactement il devrait être réparé et qui finance les mesures. Certains soutiennent que les conseils du gouvernement ont créé plus de confusion que de solutions, raison pour laquelle les prêteurs rechignent à financer ces propriétés.

Aaron Strutt, directeur de produit chez Trinity Financial, a commenté: «Si un revêtement de nature combustible est présumé être présent, la propriété ne peut pas être évaluée à des fins hypothécaires sans plus d’informations.»

«Les prêteurs exigeront des informations du propriétaire / de la société de gestion du bâtiment en leur qualité de« personne légalement responsable »de la sécurité de leurs bâtiments pour confirmer le type de revêtement / d’isolation utilisé sur le bâtiment. Ils auront besoin d’une confirmation qu’une revue du bâtiment a été effectuée par un expert indépendant dûment qualifié conformément à l’arbre de décision de la note de conseil 14 du MHCLG.

“Même une fois que le rapport a été envoyé au prêteur, des informations complémentaires peuvent être demandées pour confirmer que la propriété est apte au prêt.”

Faut-il remettre les acheteurs à des immeubles de grande hauteur?

Depuis la catastrophe de Grenfell, la plupart des développeurs et des constructeurs de maisons sont devenus beaucoup plus exigeants avec leurs matériaux de construction sur les nouvelles constructions. La sécurité des résidents n’a jamais été plus à l’honneur, et de nombreux constructeurs prennent des mesures supplémentaires pour s’assurer que leurs bâtiments répondent aux normes réglementaires les plus élevées.

Il est désormais interdit à tous les nouveaux immeubles de grande hauteur d’utiliser des matériaux combustibles. Comme le gouvernement envisage maintenant d’abaisser le seuil de 18 mètres de hauteur à 11 mètres, la plupart des promoteurs s’assurent que, quelle que soit la hauteur, leurs projets sont considérés comme à l’épreuve du feu.

Le gouvernement enquête également sur l’industrie des portes coupe-feu à la suite de préoccupations concernant la cohérence de certaines portes coupe-feu par rapport aux normes de rendement requises. Dans une nouvelle construction, les propriétaires d’immeubles sont invités à prendre des mesures pour s’assurer que toutes les portes répondent aux normes minimales.

Par conséquent, à condition que le développement soit dirigé par un constructeur de bonne réputation en qui vous avez confiance, les acheteurs de propriétés ne devraient pas être dissuadés d’investir dans un immeuble neuf. Il y a un grand nombre d’immeubles d’appartements du centre-ville actuellement en construction pour répondre aux besoins croissants du marché résidentiel – pour les propriétaires et le secteur locatif – et les développeurs devraient maintenant prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer que toutes leurs propriétés sont entièrement hypothéquables et sûres pour résidents.

Comme pour tout achat de propriété, il est essentiel de nommer des avocats ou des transporteurs de confiance qui devraient mettre en évidence les problèmes potentiels.

Et après?

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré dans un récent communiqué: «Le gouvernement est déterminé à apporter le plus grand changement dans la sécurité des bâtiments depuis une génération.

«Les progrès dans l’amélioration de la sécurité des bâtiments doivent progresser beaucoup plus rapidement pour garantir la sécurité des personnes dans leurs maisons et la responsabilisation des propriétaires d’immeubles.»

Pour les propriétaires de propriétés touchées par des problèmes de revêtement, il n’y a pour le moment aucune solution claire, mais on espère que l’industrie sera en mesure de créer une solution pour les détenus hypothécaires.

Pour les acheteurs potentiels de propriétés neuves récemment achevées ou encore en construction, il est conseillé de rechercher le développeur impliqué dans le projet pour vous assurer que vous pouvez avoir confiance en la sécurité du bâtiment. Bien que la confusion sur le revêtement soit une préoccupation pour de nombreux immeubles de grande hauteur existants, les acheteurs de nouvelles constructions devraient avoir l’assurance supplémentaire que les développeurs travaillent pour garantir les normes les plus récentes et les plus élevées de sécurité des bâtiments.

Chez BuyAssociation, nous nous spécialisons dans les investissements et les conversions de nouvelle construction sur plan. Nous travaillons uniquement avec des développeurs expérimentés de bonne réputation qui maintiennent les normes de construction et de sécurité les plus élevées dans leurs projets. Parlez à l’une de nos équipes pour en savoir plus et inscrivez-vous pour rester informé de nos dernières opportunités.