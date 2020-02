Estimation immobilière en ligne: quelle est sa précision?

Il existe de nombreuses entreprises en ligne qui vous offrent une «évaluation instantanée de la propriété», mais peuvent-elles faire plus de mal que de bien à certains acheteurs et vendeurs?

Le portail de référencement en ligne Zoopla a récemment été critiqué pour son outil d’évaluation gratuit après que ses estimations de prix des maisons ont été critiquées comme inexactes.

L’outil a été mis à jour récemment avec des algorithmes améliorés, selon la société. Il peut désormais être utilisé par les agents pour générer des prospects à partir de personnes qui souhaitent une évaluation complète de la propriété après leur estimation Zoopla. Les acheteurs et les vendeurs potentiels peuvent obtenir une estimation de la fourchette de prix sur le site Web, tandis que les propriétaires peuvent obtenir une estimation des prix de location d’une propriété.

Quel est le problème?

Un certain nombre d’utilisateurs n’ont pas été impressionnés par l’offre mise à jour, se plaignant que l’estimation a radicalement changé la valeur projetée de leur propriété – et dans la plupart des cas, l’a réduite.

Un utilisateur a affirmé que la nouvelle estimation Zoopla pour leur propriété était nettement inférieure à l’évaluation qu’ils avaient reçue d’un agent immobilier seulement quelques mois plus tôt; avec un écart d’environ 127 000 £. L’estimation Zoopla qu’ils avaient à l’époque a également été considérablement réduite grâce au système mis à jour.

La différence entre une estimation et une évaluation

Bien qu’il soit toujours conseillé d’avoir une propriété correctement évaluée par un expert, de nombreuses personnes se réfèrent toujours aux estimations en ligne pour juger des prix des maisons. Cela s’applique non seulement aux propriétaires qui envisagent de vendre, mais aussi aux acheteurs et aux investisseurs immobiliers d’évaluer les prix dans une zone.

Zoopla utilise un modèle d’évaluation automatisé alimenté par Hometrack, qui est un important évaluateur automatisé de propriétés au Royaume-Uni. Il utilise des données telles que les prix précédemment vendus pour la propriété, les changements de la valeur marchande de maisons similaires dans la région, les caractéristiques de la propriété et les données locales et au niveau de l’adresse.

Cependant, lorsqu’un agent immobilier procède à une évaluation officielle, il rentre beaucoup plus dans les détails de la propriété. Cela comprend l’ordre décoratif de la maison, la taille ou la flexibilité de l’espace dans la propriété, l’état de la cuisine et des salles de bains et le potentiel d’agrandissement ou de modification.

Ils examineraient également des facteurs tels que les liaisons de transport, les écoles locales et d’autres commodités et le quartier local. Le jardin est également évalué en fonction de son positionnement, de son caractère privé et de sa taille.

Zoopla conseille d’utiliser un agent

Commentant la critique, un porte-parole de Zoopla a déclaré: «Nous avons amélioré le modèle que nous utilisons pour fournir des estimations de prix des maisons, en augmentant sa précision et en garantissant que plus de propriétés soient couvertes que jamais.

“Bien que nous soyons convaincus que la majorité des clients et des agents répondront positivement à ces changements, nous reconnaissons qu’un petit nombre de clients sont déçus par leur nouvelle estimation.”

“Nous invitons les clients déçus à nous contacter afin que nous puissions examiner leur estimation plus en détail. Si les clients souhaitent que nous supprimions leur estimation, nous sommes heureux de le faire pendant que nous résolvons leur requête.

“Il est important de se rappeler que la valeur donnée est juste une estimation, et pour une évaluation détaillée du prix des maisons, sans aucune condition, en utilisant les dernières connaissances locales, nous recommandons toujours aux propriétaires de contacter un agent immobilier Zoopla qui sera heureux de vous aider.”