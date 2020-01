États-Unis: la grande banque de Wall Street à l’épreuve des comptes

Les grands noms de Wall Street ouvrent la nouvelle saison du trimestriel américain. Pour lever le voile sur les comptes du dernier trimestre de l’année, c’était jusqu’à hier JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Les deux premiers ont clairement dépassé les prévisions des analystes grâce à une reprise des échanges et en particulier des titres à revenu fixe. Il n’en est pas de même pour Well Fargo, dont les résultats sont inférieurs aux estimations du marché.

Aujourd’hui c’est à Bank of America et Goldman Sachs. Estimations voir pour la première diminution de l’EPS 2,09%, à 0,69 $ par action, alors que je chiffre d’affaires les pertes sont attendues à 22,3 milliards de dollars (2,2% de moins qu’à la même période de la même année. Goldman Sachs, selon les estimations de Zacks Investment, l’institution est susceptible d’atteindre un Eps 5,18 $ (l’an dernier était de 6,04 $) et rRevenus de 8,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à celui de 2018, qui s’était arrêté à 8,3 milliards.

Jp Morgan

Bonne nouvelle pour la banque d’investissement, qui au cours du dernier trimestre de l’année a vu i bénéfices croître de 21% a 8,52 milliards de dollars, avec 2,57 $ par action. Les résultats ont largement dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur un BPA de 2,34 $. Même moi chiffre d’affaires ont augmenté, touchant la figure de 29,2 milliards (9% de plus que les prévisions, qui estimaient 27,94 milliards).

Citigroup

Fin d’année positive avec des bénéfices en hausse de 15% à 4,98 milliards au quatrième trimestre de l’année dernière, soit 2,15 $ par action par rapport au 1,81 attendu. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7% à 18,38 milliards. Le bénéfice des échanges à taux fixe s’est élevé à 2,9 milliards, tandis que les échanges sur les actions ont été réalisés à 516 millions de dollars.

Wells Fargo

Au lieu de cela, la situation de Wells Fargo, qui a fait état de résultats décevants. Face à un chiffre d’affaires attendu de 20,14 milliards, la banque américaine n’a réalisé 19,86 milliards de dollars. la bénéfices ils se sont arrêtés à 2,87 milliards, soit 53%, écrasés par les coûts liés aux scandales qui ont explosé ces dernières années pour découvrir la création de faux comptes pour gonfler les résultats.