États-Unis, un marché où le segment B est résiduel

Les services publics du segment B pèsent très peu dans les ventes de voitures aux États-Unis et au Canada. Cette catégorie est pratiquement résiduelle dans ces deux pays d’Amérique du Nord. En 2019, 305800 unités de ce type de véhicule ont été immatriculées. Nous analysons les modèles les plus vendus.

Les États-Unis sont un marché automobile très particulier si on le compare, par exemple, à l’Europe. À ce pays d’Amérique du Nord, nous pourrions parfaitement ajouter le Canada, car ils partagent les préférences et les tendances en matière d’achat de voitures neuves. Et bien Les États-Unis et le Canada sont pratiquement un terrain vague en ce qui concerne les services publics du segment B.

Les sous-compacts étaient traditionnellement des véhicules qui représentaient une petite partie du volume total des immatriculations de voitures neuves dans les deux pays. Une situation qui s’est aggravée ces dernières années. Jetez un œil aux données de vente de l’année dernière 2019. Selon les données obtenues de Goodcarbadcar en 2019 esta vendu au total 305 800 véhicules utilitaires du segment B aux États-Unis et au Canada.

La Kia Rio Sedan a recueilli des données de vente intéressantes en 2019.

Pour replacer ces données dans leur contexte, notons que les immatriculations de voitures du segment B sur ces marchés nord-américains ils ne représentaient que 1,6% du volume total des véhicules vendus. Les États-Unis et le Canada sont un véritable paradis pour les pick-up. Il convient de noter que certains des modèles inclus dans cette liste de sous-compactes seraient considérés en Europe comme des véhicules appartenant au segment C.

Curieusement, malgré le fait que les berlines sous-compactes soient dans le marasme, la vérité est que les meilleurs résultats et performances dans cette catégorie correspondaient à des modèles avec une carrosserie de type berline. Le Ford Fiesta Sedan, Kia Rio Sedan ou le Toyota Yaris Sedan Ils en étaient un bon exemple. D’autre part, et tout aussi intéressant, il convient de noter les enregistrements obtenus par les utilitaires de segment avec une carrosserie de type hayon. Voir le Mitsubishi Mirage (Space Star en Europe) ou Nissan Micra.

Ventes de voitures aux États-Unis en 2019: chiffres clés et données

Classement des ventes de véhicules utilitaires aux États-Unis et au Canada en 2019



ClassementModèleVentes 2019% Var.1 Ford Fiesta Sedan36,710 + 27% 2Ford Fiesta24,701 + 2% 3Kia Rio Sedan23,075 + 16% 4Toyota Yaris Sedan20,211-21% 5MINI Hatch17,128-13% 6Mitsubishi Mirage14,855 + 10% 7Mitsubishi Mirage Sedan 14,381 + 9% 8Chevrolet Sonic Sedan9,596-42% 9Toyota Yaris7,961-9% 10Kia Rio6,802-30% 11Nissan Micra6,361 + 18% 12Chevrolet Sonic4,390-36%