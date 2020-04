Êtes-vous tombé innocent? Riez avec les blagues sur la cryptographie du poisson d’avril

April a débuté et avec elle sont apparues les blagues traditionnelles et les fausses nouvelles avec un sens de l’humour au sein de la communauté des crypto-monnaies pour le poisson d’avril.

Au milieu de la situation compliquée que le monde traverse en raison de l’expansion de la pandémie COVID-19 et du coronavirus, les entreprises, les startups et les utilisateurs ont réussi à faire rire leurs followers avec des événements qui semblaient inhabituels.

Il y a tout et quelque chose pour tout le monde, même si une petite distance est toujours gardée entre ceux qui s’offusquent de tomber pour des blagues, qui sont précisément pour faire rire les gens plutôt que pour irriter quelqu’un.

CoinMarketCap et son jeton TPT

Le service d’information sur le marché des crypto-monnaies CoinMarketCap (CMC) est antérieur au poisson d’avril. À partir de ce mardi 31 mars, je faisais déjà croire aux utilisateurs qu’ils avaient lancé un jeton soutenu par du papier toilette, le TPT ou Toilet Paper Token, en anglais. Par le biais d’une déclaration et de son compte Twitter, CMC a indiqué qu’elle cherchait «à garantir le droit à la propreté de la communauté».

nn

Les «news» ont eu un impact plus important car dans son index le TPT apparaît au dessus du bitcoin au prix de 1,64 $ l’unité et une capitalisation boursière de plus de 85 milliards de dollars. Ce qui est le plus frappant, c’est le graphique qui représente le comportement du jeton et qui ressemble à un arrière.

Son algorithme n’est pas le consensus mais le maïs-sensus (“corn-sensus”) et utilise un processus KYC inhabituel appelé “Know-Your-Colon”.

Bitcoin Corrr

Le client pour les nœuds Bitcoin, Bitcoin Core, serait “soumis” à un processus de rebranding ou de rebranding qui inclurait un nouveau logo et un nouveau nom, selon la proposition qui apparaît sur GitHub.

Le prétendu client Bitcoin Corrr allait rafraîchir la marque au sein de la communauté. Source: GitHub

Le logiciel s’appellerait désormais Bitcoin Corrr. Les trois «r» consécutifs sont en allusion au son des machines qui impriment de l’argent, qui, dans ce cas, les relient à la décision des États-Unis d’émettre des milliards de dollars afin de minimiser l’impact d’une éventuelle récession économique due au coronavirus.

Acinq et les factures sur Twitter

La société de développement Lightning Network Acinq a annoncé “officiellement” que son équipe de programmeurs avait trouvé un moyen d’intégrer des factures de paiement ou des factures réseau dans des messages via Twitter. “Nous expédions immédiatement ce travail révolutionnaire aux spécifications LN, comme le BOLT 41”, a expliqué la société.

Le codage des factures Lightning Network sur Twitter se fera avec des emojis selon Acinq. Source: Acinq.

Le processus dont parle la startup est “Encoder” les factures avec des emojis Twitter et mettre un exemple avec des emojis de drapeaux, d’animaux, de gens qui font du sport et même un sac d’argent.

Bitfinex avec boisson énergétique

La maison d’échange de crypto-monnaie a “surpris” la communauté avec l’annonce de sa propre boisson énergétique, qu’elle a appelée Bitfinex Energy Drink. Le Bitcoin ne dort jamais, pourquoi devriez-vous? Nous vous présentons la boisson énergisante Bitfinex, à venir bientôt! », A fait passer le message ce mercredi via son compte Twitter.

Les bougies vertes se distinguent dans la nouvelle boisson énergétique présumée de Bitfinex. Source: Bitfinex

Le design de l’emballage attire l’attention car il est basé sur trois bougies vertes simulant une montée du marché des crypto-monnaies. Un des adeptes n’a pas tardé à modifier le logo de la boisson supposée en ajoutant une quatrième bougie, cette fois rouge, et montrant une forte baisse du marché.

Craig Wright comme Satoshi Nakamoto

Une “histoire” publiée par Finance Magnates a rapporté que l’Australien Craig Wright avait démontré, devant le juge dans l’affaire Kleiman, que avait effectivement le contrôle du portefeuille où les bitcoins associés à Satoshi Nakamoto seraient, créateur de Bitcoin comme système numérique.

La fausse actualité Finance Magnates, une blague médiatique régulière tous les 1er avril. Source: financemagnates.com

Il a été souligné que Wright avait transféré 1,04 BTC du portefeuille contenant la récompense pour l’extraction du bloc de genèse de la chaîne. Un lecteur a cru que la nouvelle était vraie et à la fin de l’article, il a écrit: “Ils veulent me tuer avec une crise cardiaque.”