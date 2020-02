Etf et assurance, le binôme “étrange” expliqué par Eurovita

7 février 2020, par Alessandro Chiatto

Il est possible de réduire les coûts d’assurance avec les ETF. C’est l’une des solutions de la compagnie d’assurance Eurovita, une jeune entreprise née fin 2017 de la fusion d’Eurovita Assicurazioni, Old Mutual Wealth Italy et Ergo Previdenza. Nous en avons parlé et bien plus avec Luca Matassino, responsable commercial Banques, Réseaux et Privés, interviewé lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf. Un sujet important aujourd’hui est la liquidité déposée sur les comptes courants: «La liquidité sur les comptes courants est un problème structurel. Bien sûr, les Italiens sont un peuple d’épargnants, mais certainement en excès. Malgré toutes les tentatives qui sont faites dans l’ensemble, nous constatons qu’elle ne cesse d’augmenter. Certains effets positifs l’ont, parce que si nous constatons que notre dette publique est très élevée, si elle est compensée par l’épargne privée, cela peut être bien. D’un autre côté, nous avons la possibilité de diversifier les investissements et de ce point de vue, le monde de l’assurance intercepte les besoins du client du point de vue de la protection des investissements et aussi de la protection des actifs pour les générations futures. ” Ici, donc, parmi les solutions, la solution passive, les ETF, un instrument qu’Eurovita a ajouté au sein de leur unité liée, fait de plus en plus son chemin: «Nous proposons différentes solutions d’investissement. Nous sommes historiquement présents sur le marché des unités de compte avec une plateforme ouverte de plus d’un millier de fonds et nous avons intégré notre offre aux ETF. Nous avons déjà ajouté 180 Etf à notre plateforme, ce qui contribue à réduire les coûts implicites du produit d’assurance, le rendant plus accessible à un large public.

