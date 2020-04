Ethereum 2.0 Proof of Stake calculateur de rentabilité publié

Après avoir confirmé le bloc de genèse d’Ethereum 2.0 dans le réseau de test, un passionné de cette plate-forme a lancé un calculateur de rentabilité de protocole de consensus de preuve de participation (PoS) ou preuve de participation.

Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que les résultats fournis par cette calculatrice ne sont pas efficaces, puisqu’il ne s’agit pas de la version définitive du réseau Ethereum 2.0, il ne s’agit que d’un réseau de test et de développement, comme annoncé ces derniers jours. .

L’outil peut être trouvé sur le site EthereumPrice.org, et cela permet de calculer la récompense générée par le jalonnement (participation) dans le réseau Ethereum jusqu’à 10 ans, pouvant émuler les résultats en insérant différentes variables. Par exemple, vous pouvez définir la durée pendant laquelle un nœud de validateur reste actif, la quantité d’ETH stockée et le prix hypothétique de la crypto-monnaie en monnaies fiduciaires telles que USD, EUR et JPY, entre autres.

La calculatrice est modélisée sur une feuille de calcul Google. Source: ethereumprice.org

De même, le site explique que la quantité d’ETH retenue joue un rôle fondamental dans le calcul du rendement annuel des nœuds de validation, car “plus le pourcentage d’ETH conservé (par rapport à la circulation totale de la crypto-monnaie) est élevé, plus le rendement est faible de cet investissement ». Ainsi, ils se souviennent que la récompense ne serait pas libérée avant d’avoir atteint le montant de 524 288 ETH retenu dans le PoS.

Les données proviennent de la société ConsenSys, incubateur de développement Ethereum, mais la calculatrice n’a pas de relation formelle avec la société et est une interface utilisateur qui peut être librement mise en œuvre dans d’autres environnements. La méthode derrière le fonctionnement de la calculatrice est une feuille de calcul Google créée par Colin Myers de ConsenSys Codefi.

Comme nous pouvons le prouver, si un nœud de validation est disponible 99% du temps, avec le prix pris en compte par l’outil (193,34 USD), le rendement annuel pour conserver 32 ETH il s’élèverait à environ 7 080 $ la première année et 23 514 $ après 10 ans. L’intérêt annuel serait de 14,26%.

Cependant, ils précisent que la calculatrice n’inclut aucun coût d’exploitation pour exécuter un nœud de validateur, malgré le fait que ce prix est relativement bas.

Les coûts d’exploitation à considérer incluent le stockage d’un serveur privé virtuel (VPS) – pour les environnements domestiques – ou le coût d’achat de matériel tel que le Raspberry Pi et le paiement de sa consommation d’électricité, en plus. Les coûts opérationnels de l’exécution d’un nœud de validation Ethereum sur la preuve de participation sont minimes par rapport aux coûts de maintenance d’un mineur de preuve de travail. EthereumPrice.org

La calculatrice a un groupe Telegram où les doutes sont clarifiés et des discussions ont lieu sur Ethereum 2.0.

Le réseau de tests Ethereum 2.0 a publié son bloc genesis le 16 avril, comme annoncé par la société Prysmatic Labs, qui est à l’origine de son développement. Cette mise à jour du protocole bien connu entraînera un changement dans son algorithme de consensus, de la preuve de travail à la preuve de participation, que d’autres plateformes telles que Cardano utilisent, dans le but de simplifier le fonctionnement du réseau, en favorisant les conditions de sa constante mettre à niveau et réduire le coût des transactions.

Actuellement, le réseau de test Ethereum 2.0 compte environ 22800 nœuds de validation actifs, selon le navigateur EtherScan.io, qui peuvent avoir une participation effective allant jusqu’à 32 ETH, mais ne recevront la récompense équivalente à leur travail que pour ce montant. de l’ETH.

Pendant ce temps, tous les préparatifs sont faits pour le lancement définitif du réseau, avec des programmes offrant jusqu’à 10 000 USD pour découvrir les erreurs dans le protocole.