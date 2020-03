“Ethereum pourrait atteindre 0 USD”, explique Nouriel Roubini

Hier restera dans les mémoires comme l’une des plus terrifiantes pour l’économie mondiale, ou du moins pour les crypto-monnaies. Surtout après que Bitcoin a chuté de plus de 30% en quelques heures seulement. Cependant, les altcoins ont suivi cette tendance, la principale étant Ethereum. L’économiste Nouriel Roubini a donc fait des déclarations troublantes.

ETH écrasé Roubini

Le prix de l’Ethereum, comme nous l’avons vu, a connu sa pire journée depuis un certain temps, mais Roubini pense que la boucherie est loin d’être terminée. Et c’est que pour personne, c’est un secret que le vainqueur du Nobel déteste Ethereum.

Dans son récent tweet, «Dr. Doom ’n’a montré aucune pitié pour Ethereum, affirmant que sa valeur d’équilibre est en fait nulle. Il l’a même classé comme le deuxième “plus gros shitcoin”, ajoutant qu’il est en baisse de 55% par rapport à son pic de mi-février et de 91% par rapport à son pic habituel.

De plus, Roubini a appelé des escrocs qui dirigent ses échanges et échanges, et les a accusés d’essayer désespérément de manipuler la valeur d’Ethereum pour l’empêcher d’atteindre sa valeur: 0 $. Quelle est, selon lui, sa valeur d’équilibre.

Que pouvons-nous comprendre du contraste entre ce que Roubini a dit et les tendances du marché Ethereum?

Certes, il est désormais clair qu’il s’agit d’un marché baissier et pas seulement d’une bosse sur la route. Il y a même ceux qui soutiennent ce que Roubini a dit sur la boucherie qui n’est pas encore terminée.

Le récent événement a souligné la fragilité des applications financières décentralisées qui étaient censées raviver la brillance d’Ethereum. Par exemple, MakerDAO, la pierre angulaire de l’écosystème DeFi, était au bord d’un arrêt d’urgence après l’effondrement historique des prix.

Cependant, ce que beaucoup s’interrogent sur les allégations de Roubini, c’est que la juste valeur d’Ethereum est nulle et qu’elle n’est maintenue au-dessus de zéro qu’en raison de manipulations. Seul le temps dira comment les variations de prix de cette crypto-monnaie se développeront.

En attendant, si vous souhaitez vous faire votre propre opinion à ce sujet, nous vous invitons à évaluer les graphiques des fluctuations du prix du Bitcoin et l’influence qui a sur les autres crypto-monnaies.

De plus, vous pouvez comparer cela avec le développement des marchés mondiaux, car cela pourrait vous donner une idée de ce qui se passe à un niveau général avec l’économie et décider s’il est temps d’investir dans les crypto-monnaies ou d’attendre plus de stabilité.

