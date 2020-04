Etsy contre eBay: où devriez-vous vendre?

Etsy et eBay sont deux des places de marché en ligne les plus remarquables au monde. Vous avez probablement acheté quelque chose chez eux – mais avez-vous vendu quelque chose avec eux? Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients pour les vendeurs. Nous les avons regroupés dans plusieurs catégories afin que vous puissiez voir exactement comment ils se comparent à votre entreprise.

Clientèle

eBay est un marché en ligne de premier plan où presque tout (neuf et d’occasion, mais surtout neuf) est vendu à une clientèle largement américaine à la recherche d’articles à bon prix et souvent produits en masse. Etsy, d’autre part, est un marché mondial plus petit où la plupart des acheteurs américains affluent pour des trouvailles artisanales, uniques, vintage et des produits avec un flair créatif.

Etsy

Bien qu’Etsy soit une plate-forme plus petite qu’eBay, ils ont attiré un nombre important de 45,7 millions d’acheteurs en 2019. Si vous essayez de cibler des clients qui apprécient la qualité des produits et recherchent des produits artisanaux, cela peut être la meilleure plate-forme pour vous.

Si la constitution d’une clientèle fidèle est essentielle à votre stratégie commerciale, Etsy est un bon endroit pour s’installer. En 2015, Chad Dickerson (ancien PDG d’Etsy) a révélé que 81% des ventes d’Etsy étaient des «achats répétés effectués par de nouveaux acheteurs, retenus et réactivés».

Si vous visez des clients américains, soyez assuré qu’Etsy attire une clientèle largement américaine – avec seulement 34% des achats provenant de l’extérieur des États-Unis.

Et de nombreux vendeurs à succès ont transformé leurs magasins Etsy en emplois à temps plein.

eBay

Par rapport à Etsy, eBay est un marché géant. Au quatrième trimestre de 2018, eBay était le deuxième marché en importance aux États-Unis. Elle comptait 183 millions de clients dans le monde au quatrième trimestre de 2019, et plus de 70% de ses clients sont américains, les clients d’autres pays représentant de très faibles pourcentages (la Chine représente 1,93%, le Canada 1,84%, la Russie représente 1,75%, le Royaume-Uni représente 1,69%). Bien que pratiquement tout se vend sur eBay, il convient de noter que la majorité des vendeurs vendent de nouveaux produits fabriqués en série.

Ce que vous choisissez de vendre sur eBay déterminera potentiellement votre niveau de réussite. La catégorie Électronique et accessoires de la plate-forme est la plus vendue (16,4), et les articles électroniques avec capacités Bluetooth se vendent le mieux dans cette catégorie. En fait, 5 des 12 appareils électroniques les plus vendus sur eBay sont compatibles Bluetooth. Vêtements et accessoires est la deuxième catégorie la plus vendue (16%).

Quatre-vingt pour cent des marchandises vendues sur eBay sont nouvelles, mais ne tirez aucune conclusion selon laquelle eBay n’est pas une plate-forme inappropriée pour vendre des articles d’occasion. À l’échelle internationale, plus de la moitié des articles d’occasion répertoriés sur eBay se vendent et seulement un tiers des nouveaux articles vendus. Pour ebay.com (États-Unis), 56,3% des nouveaux articles répertoriés se vendent et 39,8% des articles d’occasion se vendent.

livraison

EBay et Etsy font tout leur possible pour faciliter l’expédition pour les vendeurs, mais il est important de noter que si vous décidez de vendre sur eBay, vous pouvez vous sentir obligé d’offrir la livraison gratuite afin de concurrencer les autres vendeurs. EBay et Etsy offrent aux vendeurs des outils et des ressources d’expédition pratiques pour faciliter la gestion des expéditions. Les outils et les ressources varient d’une plateforme à l’autre.

eBay

Sur eBay, il y a une pression considérable sur les vendeurs pour qu’ils offrent la livraison gratuite afin d’être compétitifs. C’est à vos frais, vous devez donc en tenir compte dans le prix de votre annonce. Tout le monde ne peut pas se permettre d’offrir la livraison gratuite, mais la livraison pour la majorité des achats effectués sur eBay (71%) est gratuite.

Il y a une pression supplémentaire pour vendre des objets à bas prix sur eBay. Le marché est connu pour ses bas prix compétitifs, et les utilisateurs peuvent même trier les résultats de recherche par prix le plus bas + expédition, comme illustré ci-dessous. En conséquence, la compensation de la livraison gratuite avec le prix de votre annonce pourrait être un défi.

eBay facilite l’expédition en fournissant à ses vendeurs certains outils et capacités d’expédition. Ils comprennent des étiquettes d’expédition qu’ils peuvent imprimer à la maison; des fournitures d’expédition comarquées gratuites; un calculateur d’expédition pour estimer le coût de l’expédition via divers transporteurs; la possibilité d’expédier à l’international; et la possibilité d’offrir aux acheteurs des remises d’expédition, des tarifs forfaitaires et la livraison gratuite.

Etsy

L’expédition avec Etsy en vaut la peine. C’est moins cher que d’expédier directement avec la plupart des transporteurs, car Etsy offre aux vendeurs des étiquettes d’affranchissement à prix réduit (pour les transporteurs comme USPS, FedEx et Postes Canada).

Tout comme eBay, Etsy propose ses propres outils et capacités pratiques qui facilitent l’expédition pour les vendeurs, tels que les frais de port calculés. Suivi pratique des expéditions pour que vous vous sentiez en contrôle; la possibilité de créer, modifier et modifier en bloc les profils de livraison pour automatiser l’expédition; et l’assistance avec les formulaires douaniers, donc traverser les frontières est un jeu d’enfant.

Frais du vendeur

À première vue, eBay semble plus attrayant pour les nouveaux vendeurs car il les incite à proposer jusqu’à 50 annonces gratuites par mois. Etsy ne déploie pas le wagon de bienvenue de cette façon, mais ses frais sont plus prévisibles que ceux d’eBay. Etsy exige toujours des frais d’inscription, mais ces frais sont plus définis et standardisés que les frais d’eBay – qui peuvent varier considérablement, en fonction de divers facteurs déterminés par le vendeur. Les deux plates-formes permettent aux utilisateurs de créer une boutique en ligne, mais les boutiques Patterns d’Etsy sont plus abordables que celles d’eBay.

Frais eBay

Les vendeurs sur eBay doivent payer les frais mensuels et / ou annuels de la plateforme. Ces frais varient d’un vendeur à l’autre, selon le nombre / type d’annonces qu’ils publient, le nombre d’articles qu’ils vendent et les annonces avancées qu’ils achètent.

Les frais d’eBay peuvent être payés automatiquement ou via des paiements uniques. Vos frais eBay varieront considérablement si vous êtes un vendeur occasionnel ou si vous avez une boutique eBay. Les magasins sur eBay nécessitent un abonnement. Les frais d’abonnement à une boutique eBay sont les suivants:

Si payé mensuellement: Forfait de base 19,95 $ Forfait Premium 59,95 $ Forfait ancre 299,95 $ Si payé annuellement: Forfait de base 24,95 $ Forfait Premium 74,95 $ Forfait ancre 349,95 $

Les annonces sur eBay entraînent des frais d’insertion (coût de l’annonce) et des frais de valeur finale (pourcentage de la vente finale) qui varient en fonction de l’utilisation d’eBay par le vendeur (s’ils ont ou n’ont pas d’abonnement à la boutique eBay). eBay offre aux vendeurs jusqu’à 50 annonces gratuites chaque mois pour les inciter à vendre plus sur eBay. Si les frais eBay ne sont pas payés, les vendeurs reçoivent des frais de retard et leurs comptes peuvent être suspendus. Vous pouvez consulter le tableau des frais d’eBay pour connaître les chiffres exacts ici.

Frais Etsy

Les frais sur Etsy sont mieux définis et plus cohérents que sur eBay. Les frais d’inscription et de renouvellement sont au prix de 0,20 $ par article, et les annonces d’Etsy expirent après quatre mois. Les listes sont renouvelées automatiquement, sauf résiliation contraire par résiliation manuelle.

Pour les articles répertoriés, aucun frais d’inscription supplémentaire n’est facturé aux vendeurs qui souhaitent publier ces annonces sur leur boutique Etsy Pattern (outil de site Web personnalisé d’Etsy), et les vendeurs n’encourent aucun frais d’inscription pour les annonces Pattern-only. Contrairement aux listes standard, les listes de modèles uniquement n’expirent pas. Etsy ne charge pas les vendeurs de modifier les annonces. Lorsque les annonces se vendent, les vendeurs encourent des frais de transaction, qui sont déduits du solde du vendeur (5% par vente plus les frais de livraison et d’emballage cadeau).

Les vendeurs Etsy en règle sont éligibles pour Etsy Plus – un abonnement qui aide les vendeurs Etsy à porter leurs magasins et leurs ventes à de nouveaux sommets. Il en coûte 10 USD / mois et est déduit du solde mensuel du vendeur.

Des frais de traitement des paiements pour les ventes en ligne s’appliquent si vous utilisez Etsy Payments (ces frais varient en fonction de l’emplacement du compte bancaire). Les vendeurs peuvent également encourir des frais de conversion de devise de compte de paiement pour convertir à partir de l’USD.

Si vous utilisez Etsy Pattern, votre site est gratuit pendant les 30 premiers jours, suivi d’un abonnement de 15 $ USD / mois – beaucoup moins cher que l’équivalent eBay.

Frais de publicité

Les structures de frais de publicité d’Etsy et d’eBay pour leurs programmes publicitaires intégrés à la plate-forme sont distinctes. Les frais pour le programme publicitaire Etsy sur la plate-forme, Etsy Ads, sont assez standard – comparables à Google AdWords et Facebook. Etsy oblige les vendeurs à choisir un maximum de dépenses publicitaires quotidiennes et à payer des frais de coût par clic (CPC). La structure des frais de publicité d’eBay est basée sur un modèle de pourcentage – celui qu’Etsy a récemment adopté pour son nouveau programme de publicités externes.

eBay

Les tarifs publicitaires d’eBay sont choisis par le vendeur et basés sur un pourcentage du prix de vente de l’article. Par conséquent, un vendeur eBay sait exactement combien il paiera pour annoncer et vendre l’article dès le départ.

Les annonces eBay présentent un risque plus faible que les annonces Etsy classiques, car le vendeur ne paie que lorsque l’objet se vend sur eBay. Les annonces Etsy, les annonces intégrées à la plate-forme Etsy, sont facturées par clic, que l’annonce soit vendue ou non. Le taux de publicité eBay n’est facturé que lorsqu’un acheteur clique sur une annonce en promotion et l’achète dans les 30 jours suivant le clic. Les frais sont basés sur le taux de publicité en vigueur au moment du premier clic.

Etsy

Tout comme les publicités Facebook, les tarifs publicitaires d’Etsy pour ses publicités Etsy intégrées à la plateforme sont basés sur un budget quotidien défini par le vendeur – leurs dépenses quotidiennes maximales. Le budget quotidien minimum par défaut d’Etsy n’est que de 1,00 $. Les vendeurs sont facturés lorsque les annonces sont cliquées, et les CPC sont calculés quotidiennement et ajoutés au compte de paiement du vendeur le jour suivant – ce qui signifie que les annonceurs Etsy paient d’avance sans aucune garantie que leurs annonces seront payantes.

En février 2020, Etsy a introduit un nouveau service de publicité appelé Offsite Ads. Il est conçu pour être sans risque – les utilisateurs d’Etsy sont facturés un pourcentage (12% si le vendeur gagne plus de 10000 USD en 12 mois, 15% si moins) uniquement lorsqu’ils effectuent une vente. Ces publicités hors site sont promues exclusivement en dehors de la plate-forme Etsy sur Google, Facebook, Instagram, Pinterest et Bing.

Expérience du vendeur

L’expérience du vendeur est très différente sur eBay vs Etsy en termes de performances, d’outils et plus encore. Une différence majeure est qu’eBay est une plateforme structurée de manière plus compétitive, tandis qu’Etsy est plus communautaire.

Performance: eBay

Les performances du vendeur sont très importantes sur eBay. Plus vous y travaillez dur, plus eBay vous récompensera. Les vendeurs sont encouragés par eBay à créer une expérience client irréprochable et à réaliser de nombreuses ventes en échange du sceau d’approbation d’eBay – les niveaux des vendeurs. Ces niveaux sont comme des badges d’honneur qui permettent aux clients de savoir qu’ils sont entre de bonnes mains – ce qui en retour aide le vendeur à augmenter ses ventes sur eBay. Les niveaux du vendeur (comme les mieux notés et au-dessus de la norme) permettent aux clients de savoir que l’achat auprès du vendeur sera très probablement sûr et agréable.

Pour devenir l’un des meilleurs vendeurs, vous devez disposer d’un compte eBay actif depuis au moins 90 jours. avoir effectué au moins 100 transactions et 1 000 $ de ventes avec des acheteurs mondiaux et / ou américains au cours des 12 derniers mois; respecter la politique de vente d’eBay; et répondre aux exigences relatives au taux de défaut de transaction, aux cas clôturés sans résolution du vendeur et au taux d’expédition tardive.

Les niveaux de vendeur d’eBay ne sont pas les seuls sceaux d’approbation sur la plateforme. Les clients eBay peuvent également fournir aux vendeurs des commentaires publics via les scores des commentaires eBay. Ces scores montrent aux clients potentiels ce à quoi ils peuvent s’attendre.

Performance: Etsy

Sur Etsy, les performances d’un vendeur sont moins critiques et ne sont pas aussi minutieusement examinées par la plateforme. Les opinions des clients comptent le plus. Les avis Etsy permettent aux acheteurs d’évaluer leurs expériences avec les achats Etsy.

Les vendeurs sont membres d’une vaste communauté de fabricants sur Etsy. Il permet aux vendeurs de se proposer mutuellement un soutien et des critiques utiles via les forums communautaires d’Etsy. Etsy encourage les vendeurs à suivre les politiques de leur entreprise et donne des conseils sur les moyens d’améliorer leurs ventes (comme via un bon marketing et de la publicité), mais n’évalue pas les vendeurs.

Outils du vendeur: etsy

Etsy a une ambiance communautaire plus détendue qu’eBay. Cette approche le rend bien adapté aux petites entreprises. Les vendeurs sont encouragés à s’entraider pour réussir, et Etsy donne des conseils pratiques gratuits sur la façon de bien vendre via le manuel du vendeur Etsy. Ce manuel numérique fournit des conseils et de l’inspiration aux vendeurs Etsy via des articles sur des sujets clés tels que la photographie de produits, les prix et les recherches.

En plus du manuel, les forums de la communauté Etsy offrent aux vendeurs la possibilité de s’entraider directement, de partager des conseils et de fournir des critiques amicales.

Pour le vendeur en déplacement, l’application Etsy aide les vendeurs à gérer leur entreprise lors de leurs déplacements.

Outils du vendeur: eBay

eBay peut être un marché hautement concurrentiel. Les vendeurs sont encouragés à évoluer, à élargir leurs listes et à prospérer. Pour les aider à le faire, eBay propose les outils professionnels suivants, conçus pour aider les vendeurs à atteindre et à dépasser leurs objectifs:

Seller Hub: Un outil gratuit qui permet aux vendeurs d’améliorer et de rationaliser leurs opérations commerciales et d’augmenter les ventes.Modèles de vente: Ces modèles réutilisables aident les vendeurs fréquents d’eBay à créer des annonces de haute qualité rapidement et facilement.L’application eBay: l’application permet aux vendeurs de vendre et Travaillez avec les outils d’eBay en toute simplicité.Rapports sur les ventes: ces rapports gratuits pour les vendeurs sont conçus pour vous aider à suivre votre entreprise, à comprendre les principaux moteurs de vos ventes et à guider les principales décisions commerciales. Cet outil permet aux vendeurs de répertorier plusieurs articles via un fichier de feuille Excel, MS Access ou un logiciel d’inventaire.

Etsy vs eBay: lequel choisirez-vous?

Où allez-vous choisir de vendre? Faut-il vraiment choisir?

EBay et Etsy sont des marchés en ligne exceptionnels qui pourraient potentiellement convenir parfaitement à votre entreprise. Tout dépend de ce que vous avez l’intention de vendre et de qui sont vos clients potentiels.

Bien qu’Etsy soit sans aucun doute un marché de niche plus adapté aux petites entreprises qui vendent des produits faits à la main, créatifs, artistiques, uniques et vintage, eBay peut potentiellement fonctionner pour tout vendeur en raison de sa portée massive et de sa grande diversité d’inventaire. Nous espérons que cette comparaison croisée vous aidera à trouver le bon marché en ligne pour votre entreprise.