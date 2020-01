Étude, après 40 ans, divisez par deux les chances d’être embauché

L’âge ne devrait pas, au moins formellement, être un élément discriminatoire dans la sélection du personnel. En fait, une étude réalisée par l’Université de Californie à Irvine confirme le soupçon que, après un certain âge, les chances d’embauche diminueront considérablement. L’analyse d’un cas spécifique, basée sur une grande base de données, suggère qu’après 40 ans, les chances d’être embauché aux États-Unis seraient divisées par deux par rapport à la moyenne de ceux qui sont en dessous de ce seuil. Pour être précis, les chances d’embauche chuteraient entre 46 et 65%.

L’étude est basée sur l’analyse d’un programme d’embauche d’une chaîne de restaurants bien connue (non nommée dans l’étude) à la recherche de travailleurs à la fois pour des postes en contact avec le public et dans la cuisine. La base de données de la société, visée par un procès pour discrimination, comprend 1600 demandes. La première étape de la sélection a consisté en un test “à l’aveugle”, c’est-à-dire sans que le système puisse identifier l’âge du candidat. Grâce à plus d’expérience, les plus de 40 ans ont obtenu de meilleurs résultats que leurs homologues plus jeunes dans ce premier passage. En fin de compte, cependant, les gestionnaires ont préféré les candidats plus jeunes plus fréquemment. Cette discrimination s’observe de manière plus prononcée pour les postes en contact avec le public, mais aussi pour ceux «en coulisses».

“Cet ensemble de résultats est fortement compatible avec la discrimination fondée sur l’âge”, note le chercheur, le professeur David Neumark, “les candidats les plus âgés sont les plus qualifiés [rispetto a quelli più giovani] en termes de caractéristiques et d’évaluations des candidats utilisés par l’entreprise dans leur système de candidature en ligne “. Pourtant, ils ont moins de chances d’être choisis.

Se réinventer après l’âge mûr

Pour les travailleurs d’âge mûr, les lois anti-discrimination américaines (il est interdit de demander l’âge dans les entretiens, par exemple) ne se sont pas révélées très efficaces pour supprimer la préférence pour les plus jeunes. Le résultat, qui va analyser le marché du travail américain plus largement, est que pour les plus de 50 ans, il est beaucoup plus susceptible d’être employé comme pigiste. Selon une enquête menée par l’Université du Maryland et W.E. Upjohn Institute for Employment Research environ 25% des Américains travaillant entre 55 et 59 ans sont des travailleurs indépendants.

Des preuves qui suggèrent que dans un marché du travail de plus en plus flexible, la transition de l’emploi dépendant à des formes de travail à la demande sera de plus en plus fréquente, peut-être soutenue par des plateformes de travail de concert.