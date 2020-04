Étude: Covid-19, des hommes plus vulnérables que des femmes

la coronavirus il aurait une porte d’entrée facilitée qui rendrait les hommes plus vulnérables que les femmes à la redoutable maladie qui affecte la planète. C’est ce qui a été émis l’hypothèse dans une étude scientifique dont les résultats préliminaires, en attente d’examen, ont été attendus sur Medrxiv.

Cherchant une explication à l’agressivité accrue du virus observée sur des sujets masculins, des chercheurs dirigés par Aditi Shastri (oncologue au Montefiore Medical Center & Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY), ont suivi 68 sujets (48 hommes et 20 femmes). Selon ce qui a été lu dans l’introduction de l’étude préliminaire, “les femmes ont pu obtenir une élimination virale beaucoup plus tôt que les hommes, avec une différence médiane de 2 jours pour obtenir un résultat PCR négatif (valeur P = 0,038) [ovvero tampone negativo Ndr.]».

Les chercheurs ont ensuite examiné 3 familles de patients masculins et féminins en interne, notant que les femmes appartenant à la même famille ont éliminé l’infection par le SRAS-CoV2 plus tôt que les hommes dans chaque noyau.

Sous-jacente à la vulnérabilité accrue des hommes à Covid-19

Pour expliquer cette disparité dans la réponse à Covid-19 entre les hommes et les femmes, l’équipe dirigée par le Dr Shastri, a concentré l’analyse sur les cellules qui attirent le plus de coronavirus.

Ce sont des cellules qui produisent les plus grandes quantités d’une enzyme appelée ACE2 (associée à la transformation de l’angiotensine). Ces cellules sont présentes en abondance, tant chez l’homme que chez la femme, dans les poumons, dans le cœur et dans le tractus gastro-intestinal: toutes les zones touchées, en fait, par le coronavirus.

La différence entre les sexes apparaît cependant quand on va comparer les testicules et les ovaires: les premiers, en effet, produisent de l’ACE2 en grande quantité, contrairement aux ovaires.

En d’autres termes, les testicules pourraient être un point d’accès supplémentaire pour le coronavirus, ce qui aiderait à expliquer la plus grande létalité du SRAS Cov-2 pour les sujets masculins. Non seulement cela: comme les testicules sont moins “recouverts” par le système immunitaire, ils pourraient aussi être le dernier refuge du virus avant son élimination complète.

“La forte expression d’ACE2 dans les testicules augmente la possibilité que les réserves virales dans les testicules puissent jouer un rôle dans la persistance virale chez les mâles, ce qui devrait être approfondi”, conclut la recherche. En fait, il n’y a toujours pas de preuve qui démontre le lien entre les testicules et Covid-19: pour le moment, en fait, celui des chercheurs est encore une hypothèse. Cela dit, il est bon de souligner que d’autres facteurs peuvent influer sur la plus grande létalité du virus chez les hommes: par exemple, la plus grande propension à fumer, l’hypertension artérielle et plus encore.

En fait, l’hypothèse avancée dans l’étude n’a pas convaincu le médecin Kathryn Sandberg, de l’Université de Georgetown, chercheur sur les différences de réponse immunitaire entre hommes et femmes: l’hypothèse que les testicules pourraient être un refuge pour Covid-19, a-t-il déclaré au Los Angeles Times est “spéculative”, bien qu’il soit important de rappeler ” ceux qui ont oublié que l’ACE2 est dans les testicules et que cela pourrait jouer un rôle. “