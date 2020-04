Étude: Covid-19 provenait principalement d’Europe (et non d’Asie) à New York

Le coronavirus s’est propagé à New York depuis la mi-février et n’est pas venu d’Asie, mais d’Europe: c’est ce que les chercheurs du École de médecine Icahn à l’hôpital de New York Mont Sinaï, dans une étude en attente d’examen dont les conclusions étaient attendues par le New York Times.

En détail, les chercheurs ont réussi à reconstruire le processus suivi par le virus en analysant ses mutations. Le génome du virus, en effet, n’est pas constant mais change d’un organisme à un autre: pour cette raison, il est possible de distinguer avec une certaine précision si une souche donnée de coronavirus s’est développée en Asie ou en Europe.

“La plupart des cas” confirmés à New York “sont clairement d’origine européenne” Harm van Bakel, l’un des auteurs, a déclaré à Nyt. Ce n’est pas la seule étude à avoir révélé cette découverte. Le N.Y.U. La Grossman School of Medicine “est parvenue à des conclusions étonnamment similaires, malgré l’étude d’un groupe différent de cas”, écrit le Nyt, “les deux équipes ont analysé les génomes des coronavirus prélevés sur les New Yorkais à partir de la mi-mars”.

Les chercheurs du mont Sinaï sont parvenus à leurs conclusions en séquençant les génomes des virus contractés par les patients admis à l’hôpital. En conséquence, il s’est avéré que les premiers cas identifiés à New York n’étaient pas liés aux suivants. “Deux semaines plus tard, nous avons commencé à voir des virus liés les uns aux autres”, a ajouté une autre membre de l’équipe de Mount Sinai, Ana Silvia Gonzalez-Reiche; et ces derniers virus étaient pratiquement identiques aux virus trouvés en Europe.

Nouvelles confirmations sur l’origine animale du virus

Une étude différente de la Penn State University a fourni de nouvelles confirmations sur l’origine du coronavirus, que certaines théories voudraient remonter à une expérience de laboratoire. Toujours à la recherche du génome du virus du SRAS-Cov-2, les chercheurs ont précisé que ce dernier s’était développé chez la chauve-souris.

Selon le premier auteur de l’étude, Maciej Boni, les caractéristiques de CoV-SRAS-2 ils sont très proches de souches de coronavirus qui infectent précisément cet animal connu sous le nom de rhinolophide chinois. Le nouveau SARS-Cov-2 aurait donc subi une mutation capable de permettre la transmission de l’animal à l’homme.