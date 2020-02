Étudier en Grande-Bretagne après le Brexit, quels changements

Après l’entrée en vigueur de la Brexit, quels changements pour les étudiants européens qui souhaitent étudier au Royaume-Uni? Cela sera discuté dans la septième édition de British Council Study UK Fair qui se tiendra le samedi 7 mars 2020 à Milan.

L’événement, dont la participation est gratuite, vise à étudiants, jeunes professionnels, parents et enseignants. L’occasion de rencontrer les universités pour en savoir plus sur le Royaume-Uni et son offre pédagogique. En plus de la rencontre avec des représentants de différentes académies, il sera possible de participer à des séminaires et des présentations.

À ce jour, ce qui est certain, c’est que ceux qui ont commencé leurs études au cours de l’année universitaire 2020-2021 continueront de bénéficier des mêmes installations que ceux qui y sont actuellement, pendant toute la durée de leur carrière universitaire.

Actuellement, les étudiants de l’UE sont reconnus comme ce qu’on appelle le “statut des frais de scolarité”, ce qui leur permet de payer les mêmes frais que les étudiants locaux. Les prêts étudiants sont également possibles. Il reste à déterminer ce qui se passera à partir de 2021. Il en va de même pour le programme Erasmus et pour le visa.

En cas d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE sur les conditions de sortie, un étudiant qui a l’intention de rester au-delà du 31 décembre 2020 devra faire demande gratuite pour obtenir un titre de séjour (EU Settlement Scheme) qui vous permettra de rester au Royaume-Uni, avec accès à tous les services publics et la possibilité de demander la nationalité britannique après cinq ans de séjour continu dans le pays.

En cas d’absence d’accord, les étudiants admis dans les universités outre-Manche devront demande de titre de séjour temporaire (Congé Temporaire Européen pour Rester) avec une validité de 36 mois. Si cette période n’est pas suffisante pour couvrir un cursus plus long, par exemple 4 ans, le gouvernement britannique définira ensuite tous les détails utiles en référence à la nécessité d’obtenir un visa de plus longue durée pour les étudiants de l’UE.

Selon les données publiées par l’ambassade britannique, environ 16 000 étudiants italiens sont actuellement inscrits dans des universités britanniques, pour des diplômes ou des cours de spécialisation. En plus des étudiants, il convient de mentionner les 5 000 professeurs, chercheurs et scientifiques italiens qui travaillent actuellement dans des universités à l’étranger.