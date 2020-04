Eurogroupe, demain le jour de la vérité. Les options sur la table

Eurobond oui, Eurobond non. Les outils que l’Europe mettra en place pour contrer la crise économique provoquée par la coronavirus. Une première réponse est attendue pour demain, 7 avril, lorsque l’Eurogroupe se réunira par visioconférence.

Plusieurs Options sur la table Ministres des finances de la zone euro pour tenter de donner une réponse unanime à la crise et pour essayer de limiter les dégâts.

La réunion fait suite à la vidéoconférence des premiers ministres des pays de l’UE le 26 mars, au cours de laquelle il a été décidé de donner aux ministres des finances deux semaines pour trouver une réponse unanime à la crise.

A cette occasion, de profondes divergences sont apparues entre les pays d’Europe du Nord et ceux du Sud: les premiers fortement favorables à l’utilisation du MES, le fonds d’épargne de l’Etat; tandis que les autres, l’Italie et l’Espagne en tête, font pression pour l’émission des euro-obligations.

Accord Allemagne-France

Quelques heures après la réunion, des rumeurs indiquent une augmentation du consentement à l’utilisation des euro-obligations, avec les commissaires Paolo Gentiloni et Thierry Breton qui sont revenus aujourd’hui pour demander avec force «l’accès à une dette équitable pour tous les pays».

En outre, à partir des pages de La Stampa, deux ministres allemands, Heiko Maas, ministre des affaires étrangères et Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des finances de l’Allemagne, lancer un appel:

«Les États les plus durement touchés par la crise des coronavirus doivent être stabilisés financièrement très rapidement, sans complication et suffisamment. Les moyens financiers ne doivent pas être liés à des conditions inutiles qui reviendraient à une rechute dans la politique d’austérité “post-crise financière et qui” conduiraient à un traitement inégal des différents États membres “, soulignent-ils.

Le Mes offre déjà la possibilité que les pays de la zone euro puissent obtenir ensemble des capitaux dans les mêmes conditions favorables et pour l’Italie ce serait 39 milliards d’euros qui pourraient être utilisés pour toutes les dépenses nécessaires dans la lutte contre les coronavirus, soulignent-ils ensuite.

«Nous n’avons pas besoin de troïka, de contrôleurs, d’une commission pour développer des programmes de réforme pour un pays. Mais «une aide rapide et ciblée» et «exactement ce que les Mes peuvent offrir» si nous l’adaptons raisonnablement », écrivent les deux ministres. “Si l’Europe prend les bonnes mesures maintenant, l’Union européenne, notre communauté de destins sortira plus forte de la crise. Nous vous exhortons à être unis, pour l’Europe et contre le virus “, est la conclusion.

Accord France-Allemagne?

Pendant ce temps Selon l’agence de presse allemande Dpa, l’Allemagne et la France se présenteront lors de la réunion de demain avec une position commune concernant les mesures à prendre à court terme pour faire face à l’impact économique du coronavirus.

L’accord fusionnerait sur l’utilisation des lignes de crédit “légères” du Mes, avec des conditions minimales et égales pour tous.

Instrument immédiatement accessible mais qui augmente la dette publique des pays qui le demandent, et qui s’accompagne des instruments déjà annoncés et décidés par Bei et la Commission européenne avec le Fonds de chômage Sure.

Ce qui semble certain, c’est que l’Eurogroupe mardi aura un programme très riche. Il sera nécessaire de décider des munitions à ajouter à l’arsenal presque quotidiennement, pour rendre la réponse économique aussi puissante que possible. Et aussi donner l’image d’une Union d’accord sur presque tout.

FT: L’Allemagne va repenser les euro-obligations

À cet égard également, le Financial Times écrit aujourd’hui que l’urgence provoquée par le coronavirus pousse l’Allemagne à avoir des doutes sur les euro-obligations, après les avoir considérées comme un anathème pendant des années.

“La crise oblige les politiciens, les économistes et les universitaires à revoir certains des principes qui leur tiennent à cœur et à se débarrasser des croyances qui semblaient autrefois sacro-saintes”, écrit le journal britannique. Le premier dogme à tomber a été celui du “déficit zéro”, abandonné le mois dernier avec l’annonce du plan de 156 milliards d’euros financé principalement par l’endettement. “Certains pensent que la résistance traditionnelle de l’Allemagne aux euro-obligations pourrait finir de la même manière que la crise s’aggrave”, ajoute le journal, citant notamment la conversion pro-euro-obligataire de Michael Huther au “style de Damas”, un des grands économistes allemands.

Au sein de la CDU, le parti d’Angela Merkel, bien que l’opposition aux euro-obligations prévaut, il y a des rumeurs en faveur d’une réflexion après coup et les sociaux-démocrates qui sont au gouvernement avec la CDU sont sur la même ligne. Les Verts sont favorables à un instrument de dette commune, soulignant qu’il est dans l’intérêt de l’Allemagne “qu’elle ne puisse pas récupérer si la moitié du marché commun ne fonctionne pas”. Comme le résume l’économiste Huther, «il ne s’agit pas de financer des barrages dans le centre de l’Italie, c’est une question de vie ou de mort».