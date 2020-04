Eurogroupe, détails de l’accord conclu entre les ministres de l’UE

Le long sommet entre les ministres des finances européens qui a finalement trouvé un accord pour lancer un plan d’aide financière de 500 milliards d’euros pour faire face à l’urgence sanitaire et économique liée à l’épidémie de coronavirus a duré près de deux jours.

Sur Twitter, le commissaire à l’économie Paolo Gentiloni il a commenté: “L’Eurogroupe est parvenu à un accord. Un ensemble de dimensions sans précédent pour soutenir le système de santé, les licenciements, la liquidité pour les entreprises et le Fonds pour un plan de relance. L’Europe, c’est la solidarité “.

Voyons comment l’accord conclu est structuré en détail, médiatisant les différentes demandes des pays européens divisés en deux fronts, celui des pays du Nord, rigide dans l’octroi des aides (avec les finances publiques en ordre) et favorable uniquement à l’utilisation du Mes, et ceux du sud de l’Europe (avec une dette publique élevée). qui ont le plus besoin d’une aide économique et sont ouverts à de nouvelles formes d’aide. Des ressources financières seront mises à disposition par différentes entités européennes, notamment:

Mes (fonds d’épargne de l’État): 240 milliards avec une conditionnalité légère. Dans le document final, il était prévu que les lignes de crédit de précaution soient ouvertes à tous les États pour un montant égal à 2% de leur PIB (pour l’Italie environ 35 milliards d’euros). Ces ressources ne peuvent être utilisées que pour financer les dépenses de santé. , directe et indirecte. Mais pas pour d’autres dépenses socio-économiques indirectement liées à l’urgence.

Bei: 200 milliards de liquidités pour soutenir les entreprises

Bien sûr (licenciements européens): 100 milliards de prêts aux gouvernements pour aider les travailleurs dans le besoin

Ce sont les ressources mises immédiatement à la disposition des 27 pays de la zone euro. L’accord conclu par les ministres prévoit également la possibilité d’étudier le lancement du fonds lié au budget européen, le soi-disant Fonds de relance, financé par des “instruments financiers innovants”, conformément aux traités pour un montant de 500 milliards d’euros.

Encore une fois, l’instrument ne devrait être que temporaire, ciblé et proportionné aux coûts extraordinaires causés par la pandémie et contribuera à les répartir dans le temps grâce à un financement adéquat. Il est bon de rappeler que l’accord conclu hier par l’Eurogroupe n’est qu’une première étape d’une longue négociation qui débutera après la prochaine approbation des chefs d’État et de gouvernement.

Aucun accord concernant Eurobonds dont aucune mention dans le texte de l’accord final.

Divisé sur le contenu de l’accord sur Monde politique italien. Pour le ministre de l’économie Gualtieri grâce à l’initiative italienne, l’agenda européen a changé et nous sommes passés d’une proposition unique, le Mes avec de légères conditionnalités, “à un ensemble de quatre propositions”: 200 milliards de la BEI, 100 milliards du nouveau programme et de la proposition Sure Franco-italien d’un Fonds de Recouvrement financé par une dette européenne commune.

Pour les oppositions, le jugement sur les actions du gouvernement est très mauvais et le résultat obtenu en Europe est un peu calorique pour l’Italie.

Les analystes de Mps Capital Services soulignent que la partie de l’accord de l’UE qui fait le plus débat est au point 16 où il est dit que “Après (après la crise COVID 19), les États membres de la zone euro resteront déterminés à renforcer les fondamentaux économiques et financières, conformément à la structure de coordination et de surveillance économiques et fiscales de l’UE. ” Bref, la dette se fait mais avec modération et sans trop de libertés.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’océan, Président Trump étudie un nouveau plan d’aide extraordinaire pour faire face à l’urgence sanitaire et économique après les 2 000 milliards déjà alloués ces dernières semaines.