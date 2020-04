Eurogroupe, fumée noire sur les Coronabonds. Nouvelle réunion demain

Le match Eurobond passe en prolongation. Comme prévu par les analystes, l’Eurogroupe n’a pas trouvé d’accord sur les mesures à mettre en place pour faire face à la crise économique consécutive à l’urgence du coronavirus.

Après une négociation qui a duré environ douze heures et qui a duré jusqu’aux petites heures du matin, le président de l’Eurogroupe Mario Centeno a décidé de suspendre la réunion, qui reprendra demain.

« La conférence de presse prévue pour 10 heures ce matin sera annulée, car la réunion a été suspendue et se poursuivra jeudi “, a annoncé son profil Twitter, Luis Rego, porte-parole du président de l’Eurogroupe, qui explique comment “les détails seront dévoilés plus tard”.

“Après 16 heures de discussion – a écrit le président de l’Eurogroupe Mario Centeno dans un tweet – nous nous sommes approchés d’un accord mais nous n’y sommes toujours pas. J’ai suspendu l’Eurogroupe qui reprendra jeudi. Mon objectif reste de créer un filet de sécurité solide contre les conséquences de Covid-19 “.

Le paquet que les ministres ont examiné comprend trois points:

Le premier est le soutien aux pays, grâce à l’utilisation d’un Mes allégé de ses conditionnalités plus strictes et capable d’accorder des crédits pour 240 milliards d’euros. Chaque pays pourrait emprunter jusqu’à 2% de son PIB, et pour l’Italie ce serait environ 35 milliards;

Le deuxième point est le soutien aux travailleurs, avec un mécanisme de 100 milliards pour aider les licenciements dans les 27 pays de l’UE;

Le troisième est le soutien aux entreprises, Bei entrant sur le terrain pour apporter 200 milliards aux PME. Au total, ils représentent 500 milliards, soit seulement un tiers des mesures de relance nécessaires pour relancer l’économie européenne selon les calculs de la Commission européenne.

Le rocher reste là création d’un fonds financé par des obligations ordinaires ou des coronabonds avec lequel investir dans la récupération après la disparition du virus. En pratique, l’hypothèse fortement souhaitée par l’Italie, l’Espagne et la France.

Hypothèses sur lesquelles Allemagne hésite et lPays-Bas s’oppose fermement.

Derrière le non, il y a des raisons juridiques, à savoir peur de violer les négociations, mais surtout politique: les ministres de l’Europe du Nord craignent la réaction des citoyens. Pas seulement ça. Il y a ceux qui pensent que l’action déjà déployée ces dernières semaines est suffisante.

Le président du Parlement européen David Sassoli expliqué:

“Dans la phase de reconstruction, un fleuve d’argent sera nécessaire, beaucoup plus” que ceux dont dispose Mes. “Ses 410 milliards ne suffisent pas.” Face à l’urgence “aucune possibilité ne doit être exclue, car les données économiques de tous les pays, au nord et au sud, à l’est et à l’ouest, nous indiquent que nous allons subir une perte de puissance économique très importante”.