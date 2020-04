Eurogroupe, les discussions se poursuivent entre les ministres de l’UE toujours divisés sur l’aide

La recherche d’une solution commune des pays européens à l’aide financière à mettre en place pour faire face au fort ralentissement économique qui affecte la zone euro suite à l’épidémie de coronavirus est de plus en plus complexe.

Le sommet qui a lieu par téléconférence entre les ministres des finances des pays de la zone euro, qui a commencé à 15h30, a été suspendu vers 19 mais devrait reprendre dans la soirée. La conférence de presse finale, initialement prévue à 20 heures, a été reportée

Entraver la réalisation d’un accord est Le ministre néerlandais des finances Wopke Hoekstra qu’avant le début du sommet, il a été précisé que “je ne ferais pas d’euro-obligations, pas plus que le gouvernement”, ajoutant qu’en ce qui concerne l’utilisation du Mes (le fonds salvastati), il devait toujours y avoir des conditions.

Les ministres des finances de la zone euro visent à trouver une solution concertée à la crise plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si tout le monde accepte de lancer un plan Marshall européen, la zone euro reste divisée entre qui, comment Italie et France, voit dans la dette une réponse possible et qui, à la place, comment Allemagne et Pays-Bas, derrière les dettes, il ne voit que de nouveaux risques et préfère l’aide individuelle.

En d’autres termes, le Nord est convaincu qu’une certaine forme de contrôle sur la manière dont l’aide sera dépensée est nécessaire, tout en veillant à ce que le pays gère ses comptes avec sagesse.

Avant le début du sommet ile président de l’Eurogroupe, le Portugais Mario Centeno, a-t-il précisé dans un message vidéo: «Aujourd’hui, je demanderai aux ministres de s’engager clairement en faveur d’un plan de relance coordonné et cohérent. Nous savons tous que le temps des affaires n’est pas habituel: nous devons montrer aux citoyens que l’Europe les protège. Pour eux, nous devons viser haut. “

Si les distances ne raccourcissent pas, leL’Europe aura besoin de temps supplémentaire: le nouveau sommet de l’UE devrait également être reporté après Pâques.

Pour le moment, la zone euro a le dos couvert par la BCE: le programme d’achat a commencé par anticiper sa puissance, avec six milliards par jour, soit 133 milliards par mois contre la moyenne attendue de 83 milliards.

Le paquet dont les ministres discuteront aujourd’hui comprend actuellement trois points:

l’utilisation d’un Mes allégé ses conditionnalités plus strictes et plus solvables pour 240 milliards d’euros;

un Mécanisme de 100 milliards aider les licenciements dans les 27 pays de l’UE;

un Le plan de Bei pour obtenir 200 milliards aux entreprises.

Pendant ce temps, Rome insiste sur le fait que “le Mes est absolument inadéquat, les euro-obligations sont plutôt la solution, une réponse sérieuse, efficace et adéquate à l’urgence”. Cela a été confirmé hier premier Giuseppe Conte assurer un alignement parfait avec Roberto Gualtieri: “Je suis convaincu que l’histoire est avec nous et à la fin, nous verrons l’histoire qui tournera”.

De son côté, Paris relève la barre et, après avoir tenté une médiation avec Berlin en soutenant la Mes light, face à une Allemagne inamovible sur les euro-obligations, menace de retirer son soutien.

Mais Merkel garde le cap: le Mes est l’outil à utiliser, et les conditionnalités ne seront pas un obstacle car presque tout le monde est désormais d’accord pour les réduire. Mais ne les réinitialisez pas: bien que, assure le ministre allemand de l’Economie Olaf Scholz, “il n’y aura pas de troïka”