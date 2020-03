Eurogroupe, l’utilisation du MES sur la table

Des discussions à distance se poursuivent à Bruxelles en vue de laEurogroupe (réunion des ministres de l’économie et des finances des 19 États de l’Union monétaire), un outil qui permet aux États membres de faire face de manière adéquate aux conséquences de la pandémie de Covid-19, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Un instrument qui s’ajoute aux mesures annoncées par la Commission européenne (suspension des obligations budgétaires, assouplissement des règles en matière d’aides d’État, utilisation du budget de l’UE) et aux 750 milliards de Qe annoncés par la BCE.

Sur la table, il y a l’utilisation possible du Mécanisme européen de stabilité (MES), le soi-disant fonds sauve les États. L’Italie est favorable à l’utilisation des ressources de Mes, mais sans conditionnalité cela pourrait limiter l’autonomie des États de la zone euro au niveau national.

Une source gouvernementale a déclaré à . avant l’Eurogroupe qui discutera aujourd’hui des propositions de la Commission européenne sur la manière d’engager les ressources du fonds.

“L’Italie utilise tous les outils disponibles au niveau européen, y compris les ressources MES ou les ressources collectées par l’émission d’euro-obligations ou liaison coronavirus, sans aucune conditionnalité autre que leur utilisation pour gérer l’urgence du coronavirus “, a indiqué la source.

Sur ce front, je Pays nordiques, la Hollande en tête, semblent déterminés à ne pas céder, bien que l’UE soit confrontée à la crise sanitaire d’après-guerre la plus grave.

Le ministère néerlandais des Finances a publié une note réaffirmant que La Haye “s’est engagée à veiller à ce qu’une forme appropriée de conditionnalité soit respectée pour chaque instrument, comme l’exige également l’actuel traité Mes”.

Italie, France et Espagne sont contre la conditionnalité: comme l’a dit le vice-président du PPE Antonio Tajani, avec la pandémie qui fait rage en Europe, «nous ne manquons que le troïka».

selon Goldman Sachs, il existe un risque de récession encore pire que celui de 2009. Pour la banque d’investissement américaine, «avec la fermeture et l’éloignement social devenant généralisés, le PIB réel des économies avancées devrait se contracter fortement au deuxième trimestre, avec notamment une baisse 24% aux États-Unis, ce qui serait 2,5 fois plus important que le précédent record d’après-guerre. “

Hier, les ministres des finances de l’Union européenne ont donné leur feu vert à suspension de facto des règles du pacte de stabilité.

“La grave récession attendue cette année nécessite une réponse résolue, ambitieuse et coordonnée. Nous devons agir de manière décisive, afin que le choc reste aussi court et limité que possible, et ne crée pas de dommages permanents à nos économies et donc à la viabilité des finances publiques à moyen terme “, écrit Ecofin dans le communiqué de presse final.