Europe la nuit la plus longue. Brûlez la maison des dragons

8 avril 2020, par Leopoldo Gasbarro

Europe: la nuit la plus longue. Il est 2 h 46 du matin. D’après la vidéoconférence des ministres européens des Finances, il ne semble pas y avoir d’ouverture sur les obligations Corona. Même dans les noms, messieurs, nous essayons d’être moins porteurs de malchance. Corona Bonds, vous ne pouvez tout simplement pas l’entendre. Mais quel que soit le nom, les obligations Corona / Euro n’existeront pas. Je suis tout à fait convaincu que lorsque nous nous réveillerons dans quelques heures, ou nous trouverons une rupture profonde en Europe ou nous trouverons un projet d’accord que nous aurons du mal à comprendre et dont nous comprendrons encore moins les conséquences. Quoi qu’il arrive, ce sera un échec. Cette poussée et cette traction ont clairement montré que la possibilité d’être ensemble en Europe n’est pas là. Des cultures trop différentes entre le Nord et le Sud, des richesses trop différentes et la pauvreté entre le Nord et le Sud, trop différentes. C’est trop.

Après tout, les signes étaient et sont clairs:

Avec une condition d’urgence grave et en cas d’urgence grave, des décisions et des interventions doivent être prises et prises rapidement, la première position “fantastique” de l’Eurogroupe a été de prendre rendez-vous au bout de deux semaines. Deux semaines qui nous ont amenés à ce jour et qui décident de ne rien décider. Exactement comme il y a deux semaines Désolé pour la ruse, mais pendant que les gens meurent, quel besoin y a-t-il à attendre deux semaines pour continuer à ne pas prendre de décisions? S’il y avait eu un tremblement de terre, aurions-nous attendu deux semaines pour creuser et chercher des survivants?

Après deux semaines de milliers de morts. Nous continuons de parler de médecins et d’infirmières qui s’infectent, par milliers et qui meurent par centaines. Et pensez, ils sont appelés HEROES. Mais quels héros. Je suis victimes sacrificielles, envoyer sur un champ de bataille sans armes. L’Europe ou pas l’Europe est INACCEPTABLE que deux mois après le début de l’épidémie dans les hôpitaux, il n’y a pas d’équipement nécessaire pour les médecins et les infirmières. Inacceptable. Il est inacceptable qu’il ne vienne pas “Mettre au pilori” ceux qui profitent de la situation pour vendre des masques de poids d’or, mais ceux qui, dans un décret appelé CARE ITALY, laisse la TVA de 22% sur la première nécessité la plus recherchée, les masques. Si ce sont les prémisses de la guérison, la maladie est peut-être meilleure. Tout cela vous met en colère, d’autant plus qu’aujourd’hui il existe des machines qui fabriquent des masques chirurgicaux au rythme de près de 300 mille par jour (coût pour chaque machine 140 mille), demandez à la France, ou lisez mon article https://www.leopoldogasbarro.it/2020 / 04/06 / bureaucratie-tue-médecins-infirmières-et-patients /. Avant de clore ce point, juste une note. Que quelqu’un n’ose pas écrire demain que nos gens à la table de négociation étaient des HÉROS pour résister aux combats ou à quoi que ce soit d’autre. HÉROS assez, nous en avons déjà assez.

Commerzbank et Deutsche Bank. Au cours des deux semaines d’attente, jusqu’à la réunion de ce soir, des événements désagréables et en même temps importants se sont produits. DB a d’abord produit un rapport qui analysait la croissance de la relation Dette / PIB des différents pays européens, un rapport soulignant comment l’Italie aurait pu atteindre un ratio d’environ 157%; Ensuite, ce fut le tour de Commerzbank qui, avec une reprise connue également de Bloomberg, a souligné comment ils avaient commencé à vendre du BTP précisément parce que le risque de devenir Securities-Junk comme le montre le rapport de la Deutsche Bank était évident. Juste un traitement amical non?!

Des rumeurs ont commencé à circuler sur certaines tentatives d’achat d’entreprises italiennes. ENI, Autoroutes. Pour l’instant, la situation est gelée même en Cura-Italie, mais de nombreuses entreprises ont déjà changé de mains, comme l’écrit son ami Diego Marchetti dans son article https://www.leopoldogasbarro.it/2020/04/05/cera une fois-litalia /. En ce sens, demandez à la Grèce des informations sur l’action de magasinage menée au détriment du pays hellénique par l’Allemagne et la France lors de la présence de la Troïka. Voudront-ils faire de même avec nous?

La situation des banques. Le 27 mars, le CER (Centre Européen de Recherche) a publié un rapport sur la situation du système bancaire européen. À la page 4, au point 3), il est écrit que: «Les dérivés présents dans les états financiers de la Deutsche Bank représentent près de 6 fois les actifs de la banque, dans le cas de BNP Paribas, ils sont légèrement supérieurs à 500%, alors qu’avec Barclays le pourcentage atteint 430%. En outre, Nordea, Commerzbank, RBS, Société Générale et Credit Suisse se classent au-dessus de 300% “. Bref, pour le moins, la situation bilancielle des grandes banques allemandes et françaises n’est pas exactement pacifique. Sera-ce une coïncidence que seule cette année (2019) et qui a été une année positive pour l’économie et la finance, a-t-elle dû budgétiser plus de 5,7 milliards de pertes? La réponse, cependant, ne tarde pas à venir et provient d’un autre rapport, à certains égards plus autoritaire, du Fonds monétaire international sur le statut économique des banques italiennes et publié dans les derniers jours de mars, écrit-il:«Le secteur bancaire est toujours vulnérable. De nombreuses banques souffrent encore de faibles niveaux de fonds propres, d’une faible rentabilité et d’une mauvaise qualité des actifs. Le ratio de fonds propres moyen des banques italiennes reste inférieur à la zone euro et les indices NPL restent parmi les plus élevés de l’UE. L’exposition des banques italiennes à la dette souveraine accroît l’impact potentiel des chocs à la baisse, également en raison du risque d’une contraction économique substantielle et de l’augmentation des écarts de crédit, ce qui aurait de fortes répercussions négatives pour les banques. ”

Agences de dette publique et de notation. C’est un fait, la dette italienne, 2 400 milliards, est insoutenable et pèse lourdement. Mais aujourd’hui, les agences de notation, Moody’s avant tout, avec une dégradation pourraient vraiment ramener la crise de la dette publique italienne à des niveaux de non-retour. S’ils le faisaient, ils forceraient les fonds et les institutions financières à les voir, de sorte que l’Italie devrait avoir la pleine contribution de la BCE pour subvenir à ses besoins, ce qui, pour l’instant, reste garanti.

France. Il commence contre l’Allemagne et la Hollande, se termine de leur côté contre l’Italie et l’Espagne. Après tout, avec une condition si commune à l’Allemagne en termes de banques, comment pourrait-elle faire autrement?

Mario Draghi. La nuit la plus longue d’Europe, la plus difficile, celle qui pourrait décréter sa fin ou un nouveau départ, la nouvelle de l’incendie de la maison en Ombrie de « Monsieur Tout ce qu’il faut “ jette une ombre supplémentaire sur l’ensemble du cadre européen. C’est une coïncidence, non? Quoi qu’il en soit, ce qui s’est passé ne semble pas être un bon signe. Pas même un peu. Surtout après que l’ancien gouverneur de la BCE avec quelques sorties publiques très fortes, dont une avec une lettre au Financial Times il y a quelques jours, avait laissé entendre qu’il était disponible pour prendre l’idée de prendre le terrain.

Scénario international. Covid-19 est susceptible de repenser le monde. Cine, Europe, États-Unis. Dans quel monde nous retrouverons-nous après que le virus l’aura traversé, démontrant que nous ne regardons personne? L’aide est venue de Chine vers la Chine depuis quelques semaines. Ils sont les bienvenus, surtout parce qu’ils sont très utiles. Mais quand une délégation chinoise est arrivée en Italie avec des boîtes de fournitures médicales et des médecins, et sur ces boîtes, il était écrit: Italie, venez, nous les Chinois, nous venons vous aider, à travers l’océan, Trump a lancé l’un des Ses tweets: Nous vous aimons l’Italie, avec des vidéos du Frecce Tricolore agitant “le drapeau italien à leur manière. Aléatoire, dans les deux cas, ou réponse à distance?

Deux heures se sont écoulées depuis que j’ai commencé à écrire cet article. La réunion de l’EuroGroup est toujours en cours. Que s’est-il passé le matin? Il ne reste plus qu’à attendre et relire les neuf points pour tenter de trouver des réponses. Mais croyez-moi, ça n’a pas l’air bien.

Si vous souhaitez des mises à jour sur EuroGruppo, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: