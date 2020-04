Europe: “phase deux” dans un ordre aléatoire, ce qui se passe dans d’autres pays

L’Europe se déplace dans un ordre aléatoire phase deux de la lutte contre les coronavirus. Si pour avoir plus de détails sur ce qui se passera en Italie après le 3 mai (jour où le verrouillage devrait prendre fin), nous attendons les travaux de la task force mise en place par le Premier ministre Conte dirigé par Vittorio Colao, la situation est différente dans d’autres pays européens .

France

Commençons par France. Hier, dans un discours à la nation, le président Emmanuel Macron il annonce le verrouillage d’un mois (“durera jusqu’au 11 mai”), puis la phase 2 avec la réouverture des écoles (en France, l’année scolaire se termine généralement plus tard qu’en Italie, début juillet).

Le 11 mai “la volonté rouvrira progressivement écoles, jardins d’enfants, écoles primaires et lycées, nos enfants doivent retourner en classe “, a annoncé le président français. Pour les lycéens, a expliqué Macron, les cours “ne reprendront cependant pas physiquement avant l’été”. Au lieu de cela, “les restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres et salles d’exposition resteront fermés à ce stade” et les festivals ont été annulés au moins jusqu’à la mi-juillet. “La situation – at-il expliqué – sera évaluée collectivement à partir de la mi-mai, chaque semaine”.

Espagne

Passons à l’Espagne, où des centaines de milliers d’Espagnols ont repris le travail hier, après que le gouvernement a assoupli certaines des restrictions imposées en mars avec le verrouillage.

Madrid a autorisé la réouverture, dans des conditions de sécurité, pour i construction et autres secteurs industriels qui figuraient sur la liste des éléments non essentiels.

Bien que les données de contagion soient considérées comme encourageantes, Pedro Sanchez a annoncé que les restrictions seront considérablement assouplies “au plus tôt dans deux semaines” et que la transition se fera progressivement.

Jeudi dernier, le Parlement espagnol a approuvé une prolongation de l’état d’urgence et la fermeture jusqu’au 25 avril à minuit, mais l’Espagne a déjà redémarré une partie du système de production également pour ce qui concerne les services non essentiels, avec des mesures de sécurité strictes pour les travailleurs.

… dans le reste de l’Europe

Si la France et l’Espagne suivent, dans l’ensemble, une approche prudente au nom de la gradualité, en Europe il y a ceux qui ont déjà décidé d’agrandir les chemises, comme Autriche, Danemark et Norvège.

en Autriche à partir d’aujourd’hui les petits magasins, les self-services et les crèches rouvrent. Puis à partir du 1er mai ce sera au tour des plus grands magasins et coiffeurs. La mi-mai est prévue pour les bars et restaurants, ainsi que pour le tourisme, tandis que les événements restent interdits jusqu’en juillet. Il est obligatoire pour tout le monde de porter des masques ou une protection nez à bouche dans de nombreux endroits, des supermarchés aux transports en commun.

A partir de demain, mercredi 15, tournage phase deux au Danemark les écoles maternelles et les écoles primaires rouvrent. Après l’école, les coiffeurs et les restaurants reprendront progressivement, tandis que les bibliothèques et les églises resteront fermées jusqu’au 10 mai au moins. Les employés publics et privés, en revanche, continueront à travailler autant que possible à domicile. Les événements et réunions publics sont interdits jusqu’en août.

en Norvège les jardins d’enfants et les écoles maternelles ouvrent la dernière semaine d’avril, à partir de 20 permis pour des sorties en montagne. Le travail intelligent reste.

Enfin le Allemagne où les restrictions, pour l’instant, restent en vigueur jusqu’au 19 avril. Mais la discussion a commencé à assouplir les interdictions.