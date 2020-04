Évadez-vous pour vous connecter

Beaucoup d’entre nous, la grande majorité, se retrouvent enfermés chez eux. Cette éventualité nous a amenés à une nouvelle situation, pour beaucoup inconnue et déroutante. Le temps s’est arrêté. Nous ne courons plus. Nous pouvons cuisiner, arroser nos plantes, voir nos compagnons de route plus d’une minute le matin. C’est tout nouveau.

Beaucoup d’entre nous, qui le peuvent, travaillent à domicile. Dans mon cas, donner des sessions virtuelles, fournir un espace pour mes coachs pour écouter, s’exprimer, évacuer l’incertitude … un moment pour eux. Cependant, dans certains cas, en ligne, j’ai dû rencontrer leurs enfants, leurs animaux de compagnie, leur partenaire … et voir leur espace quotidien. Pour moi, un privilège. Pour eux, quelque chose d’inhabituel.

Personnellement, je fais face au bureau à domicile en même temps que je regarde les tâches de mes 3 enfants, je fête leur huitième anniversaire dans la course des taureaux, j’organise la maison avec mon mari, je planifie de futures sessions, je réorganise les voyages qui ont été reportés … mais quelque chose m’a appelé attention: j’ai le temps de m’arrêter et de réfléchir.

Je lis depuis quelques semaines de nombreuses recommandations pour faire du bureau à domicile: choisir un lieu de travail, enlever son pyjama!, Respecter les horaires des repas, ne pas se déconnecter de son équipe … Ne pas se déconnecter. De votre équipe. De l’extérieur. Et que se passe-t-il à l’intérieur? Depuis combien de temps n’êtes-vous pas connecté avec vous?

En ayant du temps pour réfléchir, une chose dangereuse de nos jours, j’ai commencé à analyser ce que je fais et pourquoi je le fais. Ce qui m’émeut, ce qui me motive. Et toi? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est votre contribution à votre équipe, à l’organisation? Que savez-vous de vous-même et de ce qui vous motive?

