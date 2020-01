Évaluation ESG: de quoi s’agit-il et comment est-il calculé

Comprenez ce qui est durable, ce qui ne l’est pas. Et surtout, comment mesurer objectivement toutes les gradations intermédiaires possibles entre une extrémité et l’autre. L’évaluation de cette question est un exercice qui est basé, au moins en partie, sur des éléments arbitraires. Si la notation de la qualité des comptes financiers, domaine S&P, Moody’s et Fitch, est fortement réglementée (lire notre focus), la notation des notations ESG reste un domaine qui attend une normalisation encore plus stricte. Néanmoins, il est plus important que jamais de pouvoir produire une évaluation indépendante du niveau de durabilité d’une entreprise.

Une pluralité d’entreprises (MSCI, Morningstar, Sustainalytics, Refinitiv et bien d’autres) élaborent les notations sur la durabilité environnementale, sociale et de gouvernance. Les compteurs et les poids d’évaluation peuvent différer considérablement. Par conséquent, les évaluations respectives ne sont pas non plus superposables. Il est important de partir d’ici, en précisant qu’il n’y a pas de méthode univoque pour le traitement du vote ESG.

Selon un document de travail du École de gestion Mit Sloan les votes de cinq agences qui fournissent des notations ESG (KLD, Sustainalytics, Video-Eiris, Asset4 et RobecoSAM) sont 61% liés. Pour faire une comparaison, les cotes de crédit entre Moody’s et S&P sont corrélées à 99%.

Une différence qui montre comment chaque composante du jugement global peut avoir un poids spécifique différent selon l’agence d’évaluation. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Parlement européen a chargé la Commission de développer une taxonomie pour les investissements verts afin de clarifier quels secteurs sont vraiment propices à une transition économique plus durable.

Comment fonctionne la notation Esg

La prémisse de l’évaluation ESG est similaire à celle de la notation de crédit: les entreprises, intéressées à communiquer leur qualité à travers une analyse indépendante, signent des contrats avec des agences qui s’engagent à évaluer leurs informations et à préparer un jugement sur la durabilité de l’entreprise selon Esg. Selon une analyse Accenture de 2016, huit PDG sur dix pensent que “démontrer votre engagement à des fins sociales est un élément de différenciation dans votre secteur”.

Les scores ESG sont traités sur la base de données publiques, diffusées par les entreprises, par les publications ou sur les rapports des organisations non gouvernementales: à partir de ces informations, les agences attribuent une évaluation divisée en différentes «cases» qui s’inspirent généralement des 17 thèmes qui composent la Objectifs de développement durable des Nations Unies.

“La divergence de poids” attribuée à certaines informations “peut se produire lorsque les agences accordent divers degrés d’importance aux attributs, par exemple l’amélioration des droits de l’homme plus que le lobbying”, écrit Mit School of Management. Non seulement cela: a les méthodes de mesure peuvent également varier. Par exemple, une agence “pourrait évaluer les pratiques de travail de l’entreprise sur la base du chiffre d’affaires de la main-d’œuvre, tandis que pour une autre, le nombre de litiges portés contre l’entreprise compte”, écrit le MIT, “tandis que les deux mesures saisissent les aspects des pratiques de travail d’une entreprise, elles sont susceptibles de conduire à des évaluations différentes. “

L’importanceintégration des facteurs Esg dans les stratégies d’investissement durable, elle a presque atteint celle de la stratégie de dépistage négatif la plus ancienne: selon l’alliance internationale Global Sustainability, l’intégration ESG a augmenté de 69% entre 2016 et 2018 pour atteindre 17,5 milliards d’actifs.