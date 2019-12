Évaluer ce qui fonctionne dans votre marketing de contenu B2B

La fin de l'année est souvent un moment de réflexion et d'évaluation. Même si les prospects affluent et que votre équipe commerciale ne peut pas arrêter de conclure des accords, il est important d'évaluer vos efforts marketing.

Dans cet article, nous examinons comment évaluer ce qui fonctionne (et ne fonctionne pas) dans un plan de marketing de contenu B2B. Voici quelques questions pour vous guider tout au long de l'évaluation.

D'où viennent vos pistes?

Comme nous l'avons déjà dit, le marketing de contenu n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de nouer, d'entretenir et de conserver des relations. Votre marketing de contenu B2B n'est peut-être pas un outil de génération de leads élevé pour votre entreprise, mais il s'agit probablement d'une partie importante du processus de gestion des relations.

Idéalement, vous disposez d'un moyen de suivre les conversions de sites Web, qu'il s'agisse d'un outil d'analyse comme Google Analytics, HubSpot, Marketo ou SalesForce. Revenez sur l'année entière dans son ensemble pour obtenir un aperçu de haut niveau des sources qui génèrent des conversions (prospects) dans votre entreprise. Pour la plupart des entreprises ayant une stratégie marketing B2B complète, les prospects proviennent de diverses sources, notamment la recherche organique, la recherche payante, le marketing par e-mail, les références et les médias sociaux (pour n'en nommer que quelques-uns).

Si vous avez fait preuve de diligence tout au long de l'année, vous devriez pouvoir voir l'état des prospects ainsi que la source des prospects. Si vous ne disposez pas de ces informations cette année, assurez-vous de commencer à travailler sur l'attribution des prospects à l'avenir. Il est essentiel de comprendre quelles sources de canaux sont les plus efficaces pour générer des prospects de qualité. Par exemple, vous pouvez obtenir un grand nombre de prospects de la recherche payée, mais ils peuvent ne pas avoir le même taux de clôture que les prospects provenant de la recherche organique.

Quelles pages les visiteurs consultent-ils?

Étant donné que nous parlons de marketing de contenu, nous devons examiner comment les visiteurs interagissent avec le contenu de votre site Web B2B. Google Analytics est l'une des sources les plus universellement utilisées pour suivre l'activité du site Web. Jetez un œil au rapport "Contenu du site – Toutes les pages" sous Comportement pour voir les pages les plus visitées, ainsi que des mesures importantes comme le temps moyen sur la page, les entrées et le taux de sortie.

Ce rapport vous indique non seulement quelles sont les pages les plus populaires, mais aussi celles qui retiennent le plus de visiteurs.

Quelles pages attirent les visiteurs sur le site Web?

S'il est important de voir les pages avec lesquelles les internautes interagissent sur votre site Web, il est également essentiel de voir quelles pages attirent les internautes vers votre site Web B2B. C'est souvent surprenant. Vous pensez peut-être que votre page de services attire de nouveaux visiteurs, mais ce pourrait être un blog d'il y a trois ans qui attire la majorité des visiteurs.

Consultez la section «Contenu du site – Pages de destination» sous Comportement pour obtenir un aperçu des principales pages de destination de votre site Web.

Ce rapport indique non seulement quelles pages de destination génèrent du trafic, mais également quelles pages attirent de nouveaux visiteurs sur le site Web, ainsi que le facteur le plus important: les conversions. Vous pouvez trier les métriques sur cette page de différentes manières, mais le tri par le taux de conversion montre quelles pages sont les meilleures pour amener du trafic et convertir ce trafic.

Nous vous recommandons de passer la majeure partie de votre temps à consulter ce rapport. Il est utile pour planifier des sujets futurs, optimiser le contenu existant et rechercher des lacunes, des opportunités et des informations potentielles sur l'orientation de votre stratégie. Par exemple, vous passez peut-être la majeure partie de votre temps à expliquer le fonctionnement des fonctionnalités, lorsque les statistiques montrent que les pages les plus converties partagent des conseils stratégiques pour la mise en œuvre.

Votre contenu est-il intéressant sur les réseaux sociaux?

Les médias sociaux sont un bon moyen de passer le mot, de nourrir passivement les prospects et de fidéliser les clients existants. Votre objectif devrait être de partager du contenu sur les médias sociaux qui se connecte avec vos abonnés existants, les engage à interagir avec votre contenu et est suffisamment intéressant pour que vos abonnés partagent avec leurs réseaux.

Lors de l'évaluation de votre stratégie et de vos efforts de marketing de contenu, assurez-vous de passer en revue les analyses sur chaque réseau social où votre entreprise est présente. Chaque réseau social a sa propre plate-forme d'analyse, mais ici, nous ne regarderons que LinkedIn.

Sur la page LinkedIn de votre entreprise, accédez à Analytics – Mises à jour. Cela montre le contenu que vous avez partagé et comment les utilisateurs interagissent avec lui.

Déterminez les mesures les plus importantes pour votre entreprise. Vous êtes une start-up à la recherche d'une exposition à une marque? Les impressions peuvent alors être la mesure la plus importante pour vous. Vous souhaitez augmenter le trafic sur votre site Web et augmenter les conversions? Ensuite, les clics et le CTR sont probablement importants pour vous. Si vous cherchez à établir et à entretenir des relations avec des clients nouveaux et existants, alors vous pourriez être plus intéressé par les réactions et les commentaires.

Vérifiez toujours les analyses

Vous pouvez passer des heures ou des jours à évaluer l'efficacité de votre plan de marketing de contenu B2B, en approfondissant chaque rapport. Cependant, il est important de garder une vue de haut niveau qui regarde tout pour ne pas être «coincé dans les mauvaises herbes» comme le dit le dicton. Commencez votre évaluation en examinant les rapports ci-dessus.