Eve Sleep s’interrompt pour la première fois alors que le redressement porte ses fruits

Le redressement d’Eve Sleep commence à porter ses fruits après que le détaillant de matelas en ligne a révélé qu’il avait atteint le seuil de rentabilité pour la première fois au cours de son quatrième trimestre et était resté sur la bonne voie pour réduire les pertes.

Les investisseurs dans Eve Sleep ont également donné au détaillant un vote de confiance, envoyant des actions monter en flèche, car il a déclaré qu’il pourrait continuer à atteindre son équilibre en 2020.

Les actions avaient bondi de 20,5%, ou 0,4p, à 2,35p vers 11h ce matin, même si l’entreprise a révélé que les revenus avaient chuté de près de 19% à 23,8 millions de livres sterling.

Cela constituera un soulagement bienvenu pour les investisseurs qui ont vu le prix de leurs actions chuter de 128,9p il y a deux ans.

Eve Sleep a lancé un plan de redressement en septembre 2018 avec l’arrivée du nouveau directeur général James Sturrock, après avoir vu le cours de l’action presque anéanti.

Le détaillant en ligne était tombé dans le piège d’investir dans la croissance et de jeter de l’argent dans des zones qui ne payaient pas leur chemin.

Cependant, la direction a déclaré aujourd’hui que les tentatives de se concentrer sur la rentabilité à long terme portaient leurs fruits.

«Nous respectons nos priorités de réduction des pertes et d’endiguement de la consommation de trésorerie alors que nous privilégions la rentabilité à la croissance des ventes à tout prix», a déclaré Sturrock.

Eve Sleep a déclaré que son marketing était devenu plus efficace, tout en apportant un trafic de meilleure qualité sur son site Web.

Ces changements ont aidé la direction à atteindre un niveau opérationnel au cours des quatre derniers mois de 2019, pour la première fois dans l’histoire du détaillant.

Il a réduit l’EBITDA négatif à une perte de 10,8 millions de livres sterling – une baisse de 43% en glissement annuel – et il a brûlé la trésorerie deux fois moins vite en 2019 qu’en 2018.

“Nous continuons à créer des produits primés … tout en supprimant les ventes et le marketing non rentables”, a déclaré Sturrock.

«Nous sommes bien placés pour faire de nouveaux progrès significatifs en 2020, avec une position de marque différenciée, une gamme de produits plus large que ses pairs et des améliorations continues de l’expérience client, soutenues par une base de coûts plus faible, un solde de trésorerie substantiel et aucune dette.»

