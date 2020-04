Éventualités en place pour COVID-19 – enquête montre

Alors que l’épidémie de COVID-19 a peut-être pris de nombreuses entreprises en retard, d’autres ont été quelque peu préparées à relever les défis qui en découlent, selon une récente enquête.

«Lorsqu’on leur a demandé si leur organisation avait mis en place un plan d’urgence, 17% n’en avaient aucun [while] 21 pour cent pensaient qu’ils avaient une excellente contingence », a déclaré John Milford de Wellington Chamber and Business Central.

L’enquête, qui s’est déroulée du début à la mi-mars, a inclus des entreprises dans le centre de la Nouvelle-Zélande, de Gisborne et New Plymouth à Nelson; il a fermé ses portes le 22 mars, la veille de la décision de «verrouillage» du gouvernement.

«Nous avons également demandé si les entreprises étaient couvertes par une assurance contre les pertes d’exploitation. 20 pour cent ont dit qu’ils avaient [none], et 40 pour cent ont dit qu’ils avaient une certaine forme d’assurance; 34% ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs. »

Sans surprise, l’enquête révèle également que la confiance des entreprises dans la région est tombée à des «niveaux record».

«Ce n’est pas inattendu étant donné la situation actuelle du COVID-19. Dans l’ensemble, les attentes des entreprises du centre de la Nouvelle-Zélande sont tombées à des niveaux record, 60% des personnes interrogées prévoyant que l’économie se détériorera dans 12 mois », ajoute M. Milford.

«La confiance des entreprises dans leurs propres perspectives, ainsi que dans l’économie régionale, a également chuté au cours du trimestre. Avec 13% net et 45% net d’entreprises disant que la situation sera pire pour leur entreprise et leur région au cours des 12 prochains mois respectivement. »

Lorsqu’on les a interrogés spécifiquement sur l’épidémie et l’impact sur leur entreprise, 97% des répondants ont répondu qu’il y aurait un certain niveau d’impact. 57 pour cent des répondants ont déclaré qu’il y aurait un impact sérieux et significatif sur leur entreprise ou organisation.

Outre les impacts directs de COVID-19, les entreprises ont indiqué que l’hésitation parmi les clients et les clients à la suite de l’épidémie était le deuxième plus grand obstacle à la conduite des affaires (14%), suivie par des difficultés à trouver une main-d’œuvre qualifiée (10%), ce qui est généralement l’obstacle numéro un, confirme M. Milford.

Plus de résultats de l’enquête sont accessibles via businesscentral.org.nz. La prochaine enquête est prévue pour mai.