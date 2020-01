Examen de Mifid 2, la Commission européenne entame la consultation

Les avancées sur la révision de la directive Mifid 2, publiées en novembre dernier, ont trouvé une nouvelle confirmation en ces heures. EFAMA, l’association européenne des gestionnaires d’actifs, a envoyé une communication au sommet des associations nationales de la catégorie pour les informer que la Commission européenne publiera “dans les prochains jours” un premier document “d’environ 50 pages” sur la consultation concernant la révision du règlement Mifir et de la directive Mifid 2.

Fuite ces derniers mois, la Commission européenne a décidé d’intervenir sur la directive révisant les procédures de vente et de distribution des produits financiers, avec l’intention d’accepter une partie des critiques émises par les intermédiaires financiers ces derniers mois. La nouvelle a été initialement publiée sur FocusRisparmio, qui prétend avoir consulté la communication d’Efama.

Révision de Mifid 2, un projet déjà en juillet 2020

Selon le document qui est maintenant sur le bureau du vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis (photo) , la Commission européenne vise à conclure le processus de présentation du réexamen (qui devra ensuite être voté par les organes législatifs de l’UE) d’ici juillet 2020. Le deuxième semestre de cette année verra toutefois l’Allemagne à la présidence du Conseil des ministres de l’UE (l’organe qui, avec le Parlement, approuve les directives et règlements européens).

Mifid 2, la vision d’Assogestioni

La révision de la directive “représente une occasion importante d’évaluer l’expérience de Mifid telle qu’elle a été appliquée jusqu’à présent, comblant les lacunes réglementaires et harmonisant la législation avec la pratique”, a commenté Fabio Galli, directeur général de Assogestioni.

“L’Association a déjà identifié, avec la contribution du Sgr associé, certaines des principales questions qui seront portées à l’attention directe du législateur européen, ainsi que dans la région d’Efama”, a déclaré Galli.

Selon l’Assogestioni dg, l’association italienne apportera sa contribution en signalant, parmi les domaines qui peuvent être améliorés, “les critères de rémunération pour la recherche sur l’équité des petites et moyennes entreprises, la transparence ex ante sur les coûts des produits afin d’assurer une synergie accrue avec la discipline PRIIP, incitations non monétaires “.