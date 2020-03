Examen du courtier en investissement – TREND CRYPT

Nous connaissons et comprenons tous la situation difficile que traverse le monde entier en raison de la crise provoquée par le coronavirus. Cependant, en période de quarantaine sociale, il n’y a aucune excuse pour rester inactif. Et l’un des meilleurs moyens de rester en mouvement est d’investir dans les crypto-monnaies. Pour ce dont nous avons besoin d’un courtier de confiance, nous allons faire une analyse ROInvesting.

Données de base ROInvestissement

nom: ROInvesting

Année de fondation: 2017

Pays d’enregistrement: Chypre

Dépôt minimum: 215 $

Site Web: Roinvesting.com

Convivialité

ROInvesting est l’un des courtiers les plus fiables au monde pour investir dans différents produits financiers, y compris les indices, les actions, le forex, les ETF et bien sûr les crypto-monnaies. Il est basé sur l’île de Chypre, il serait donc soumis aux normes réglementaires imposées par le pays méditerranéen.

En opérant chez ROInvesting, nous avons l’une des meilleures plateformes de trading actuellement sur le marché, largement utilisée dans les pays de l’Union européenne: MetaTrader 4. De même, ROInvesting dispose également d’une plateforme en ligne, WebTrader, afin que nous puissions fonctionner sans télécharger aucun programme. supplémentaire, ainsi qu’une application pour nos téléphones basée sur MetaTrader 4.

MetaTrader 4 est la plateforme de trading préférée des courtiers européens, y compris ROInvesting.

De plus, et en pensant aux finances de ses clients, ROInvesting offre également la possibilité d’utiliser un compte démo. Avec lui, les utilisateurs de ROInvesting pourront tester de nouvelles stratégies de trading sans risquer leur argent, que ce soit dans WebTrader ou MetaTrader 4.

Combiné à une large sélection de livres, de cours et de didacticiels, il fournit aux courtiers les outils dont ils ont besoin pour commencer à investir.

Dépôts et retraits

Pour commencer à trader avec ROInvesting, vous pouvez effectuer des dépôts en dollars américains, en euros ou en livres sterling. Être le dépôt minimum de 215 $ et accepter les cartes de crédit, les virements bancaires et les portefeuilles virtuels tels que Skrill, Neteller et Webmoney.

Quant aux retraits, ils sont normalement effectués dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables, selon la plateforme choisie pour effectuer des dépôts et recevoir des paiements. De plus, le retrait n’est soumis à aucun type de commission pour les opérateurs actifs, tandis que ceux qui n’ont pas effectué d’opérations avant de demander leur argent, doivent effectuer un paiement de 50 euros ou son équivalent.

Trading dans ROInvestissement

Pour sa part, l’inscription sur la plateforme ROInvesting est assez simple. Il suffit de saisir vos données de base et les documents demandés par la politique Know-Your-Costumer pour valider le compte. Un processus qui devrait prendre moins de deux jours ouvrables si tout est en ordre.

Enfin, et en référence aux types de comptes disponibles sur la plateforme du courtier, il faut en mentionner trois: les comptes «Silver» avec un effet de levier maximum de 1h30, les comptes «Gold» avec 1h30 de levier pour les commerçants et 1: 500 pour les professionnels, ainsi qu’une réduction du swap de 25%. Enfin, les comptes «Platinum» ont le même effet de levier, mais une réduction du swap de 50%.

Ceci est combiné avec une version islamique des trois comptes, conforme à la charia islamique, pour offrir une expérience de trading personnalisée en fonction des besoins de chaque personne. Respecter la diversité religieuse et culturelle même en matière d’investissement financier.

Conclusions de l’analyse de ROInvesting Broker

Fondé en 2017, ROInvesting est l’un des tout derniers courtiers du marché. C’est pourquoi il a tant à prouver contre d’autres vétérans de l’industrie avec plus d’une décennie d’expérience.

Cependant, en regardant leurs capacités, ainsi que les options qu’ils offrent à leurs clients pour faciliter leurs investissements. On comprend pourquoi une équipe de football comme Milan AC est partenaire de la plateforme. Ainsi que les raisons pour lesquelles il a remporté le prix du meilleur courtier CFD européen pour 2020.

Le ROInvesting Broker est donc l’un des plus fiables pour effectuer des opérations en ces jours de quarantaine.

