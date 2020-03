Experts Bitcoin: quand achètent-ils ou vendent-ils?

Il est difficile de définir le meilleur moment pour acheter du Bitcoin en général. En effet, il est impossible de prédire les performances futures de tout investissement, et le Bitcoin est particulièrement volatil et imprévisible. Donc, déterminer exactement quand acheter et vendre Bitcoin est essentiellement un jeu de devinettes, mais les experts Bitcoin peuvent nous aider un peu.

En termes simples, le trading de Bitcoin est l’acte d’acheter bas et de vendre haut. Contrairement à l’investissement, ce qui signifie garder Bitcoin à long terme, le trading cherche à prédire les mouvements de prix en examinant l’industrie dans son ensemble et les graphiques de prix en particulier.

Analyser les experts Bitcoin

Quelles méthodes existent pour savoir quand acheter ou vendre du Bitcoin?

Afin de savoir quand acheter ou vendre du Bitcoin, les experts utilisent deux méthodes principales pour analyser le prix du BTC: l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Le succès dans le trading prend beaucoup de temps, d’argent et d’efforts avant de pouvoir être bon dans ce domaine.

La première chose que nous voulons faire avant de nous plonger dans le sujet est de comprendre ce qu’est le trading BTC et en quoi il diffère de l’investissement dans Bitcoin.

Lorsque les gens investissent dans Bitcoin, cela signifie généralement qu’ils achètent du BTC à long terme. En d’autres termes, ils croient que le prix augmentera, quels que soient les hauts et les bas qui se produisent en cours de route. Normalement, les gens investissent dans Bitcoin parce qu’ils croient en la technologie, l’idéologie ou l’équipement derrière la pièce.

Les investisseurs achètent du BTC et le maintiennent longtemps. Au lieu de cela, les commerçants achètent et vendent du BTC à court terme, tant qu’ils croient qu’un profit peut être réalisé. Contrairement aux investisseurs, les commerçants voient le Bitcoin comme un instrument de profit. La volatilité de la CTB est une attraction particulière pour ces types de personnes.

De plus, la plupart des marchés traditionnels, tels que les stocks et les matières premières, ont une heure d’ouverture et de fermeture. Avec BTC, vous pouvez acheter et vendre quand vous le souhaitez. Enfin, le paysage relativement non réglementé de Bitcoin facilite relativement le démarrage du trading – sans avoir besoin de longs processus de vérification d’identité.

Les experts Bitcoin conseillent de suivre différentes méthodes pour acheter et vendre Bitcoin, car il est difficile de prédire avec précision l’élan et les variations. Source: journal Bitcoin.

Méthodes de trading populaires selon les experts Bitcoin

Alors que tous les commerçants veulent la même chose, ils pratiquent différentes méthodes pour l’obtenir. Certaines méthodes de trading ou de trading Bitcoin populaires incluent le scalping, le day trading et le swing trading.

Les experts en Bitcoin appliquant le scalping tentent de réaliser des bénéfices substantiels dans de petits changements de prix. Il se concentre sur le trading à très court terme et repose sur l’idée que de petits profits limitent à plusieurs reprises les risques et créent des avantages pour les traders.

Pour sa part, le trading quotidien consiste à effectuer plusieurs opérations tout au long de la journée et à essayer de profiter des mouvements de prix à court terme. Les day traders passent beaucoup de temps à regarder les écrans d’ordinateurs et n’arrêtent généralement toutes leurs opérations qu’à la fin de chaque journée.

Pendant ce temps, la stratégie de swing profite du changement naturel des cycles de prix. Les traders swing experts tentent de détecter le début d’un mouvement de prix spécifique et entrent alors dans le trading BTC. Ils sont détenus jusqu’à ce que le mouvement s’éteigne et ils en tirent le profit.

Contrairement aux deux méthodes précédentes, les traders swing essaient de voir la situation dans son ensemble sans surveiller constamment l’écran de leur ordinateur. C’est pourquoi c’est à plus long terme.

Les experts peuvent-ils prédire le mouvement des prix de Bitcoin?

Les gens suivent deux méthodologies principales lors de l’analyse de Bitcoin (ou de tout ce qu’ils veulent échanger, d’ailleurs), l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Le analyse fondamentale Essayez de prédire le prix du BTC en regardant la situation dans son ensemble. Il évalue l’industrie du Bitcoin, les actualités sur les crypto-monnaies, les développements techniques, les réglementations à travers le monde et toute autre actualité ou problème pouvant affecter le succès de Bitcoin.

Cette méthodologie analyse la valeur du Bitcoin en tant que technologie (quel que soit le prix actuel) et les forces externes pertinentes, pour déterminer ce qu’il adviendra du prix. Par exemple, si la Chine décide soudainement d’interdire la BTC, cette analyse prédira une baisse probable des prix.

Ensuite, le analyse technique Essayez de prédire le prix en étudiant les statistiques du marché, les mouvements de prix passés et les volumes d’échanges. Essayez également d’identifier les modèles et les tendances des prix et, en vous basant sur eux, de déduire ce qui arrivera au prix à l’avenir.

Alors, quelle méthodologie est la meilleure? La simple vérité est qu’il n’y a aucune garantie pour aucun type de commerce. Cependant, un mélange sain des deux méthodologies donnera probablement les meilleurs résultats.

Conseils pour le trading de Bitcoin

À ce stade, il est important de se rappeler que le trading BTC est une entreprise risquée et que les erreurs coûtent de l’argent.

Voici quelques conseils d’experts sur la façon d’acheter et de vendre Bitcoin de la manière la plus appropriée: ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. De plus, ils recommandent avoir un plan d’action suffisamment clair pour savoir quand entrer ou sortir du marché.

Une autre erreur que tu dois éviter, céder à la peur ou à la cupidité. Ce sont deux émotions de base qui ont tendance à contrôler les actions de nombreux commerçants Bitcoin.

Que vous ayez réussi ou non un échange, il y a toujours une leçon à tirer. Personne ne parvient à faire que des échanges rentables, et personne ne parvient à gagner de l’argent sans perdre quelque chose en cours de route.

L’important n’est pas nécessairement si vous avez fait de l’argent ou non, mais si vous avez réussi à avoir une nouvelle vision de la façon de mieux négocier la prochaine fois.

Vous pouvez utiliser des outils tels que l’indice Fear and Greed, Whale Alert, vérifier les volumes de vente sur les échanges tels que Binance, etc. Vous pouvez également suivre les rapports que nous faisons de CryptoTrend à ce sujet. Les experts s’appuient fortement sur les informations, car elles sont essentielles pour comprendre le marché. De cette façon, un jour, vous pouvez être l’un des experts Bitcoin.

