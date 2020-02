Expliquer le conflit d’intérêts fondamental de Big Alcohol

Cachant à la vue

Récemment, un membre de Movendi International m’a envoyé un texte WhatsApp, disant: “Nous ne pouvons en aucun cas travailler avec le diable pour chasser les démons de nos maisons.” C’était un autre exemple pour moi que des personnes de cultures, de religions et d’origines différentes ont une compréhension profonde et une sensibilité aux situations d’objectifs et d’intérêts conflictuels.

Dans le monde de la santé publique et mondiale et du développement, le conflit d’intérêts de l’industrie de l’alcool est cependant toujours bien visible.

De manière générale, on constate que la reconnaissance de l’influence de l’activité des entreprises sur la santé et le développement des populations s’accroît. Les sociétés de taille et de portée substantielles – telles que les géants multinationaux de l’alcool – influencent la santé et le développement de la population de nombreuses manières différentes et interconnectées, souvent au-delà des frontières nationales.

L’industrie de l’alcool en est un parfait exemple.

Par conséquent, la compréhension de l’industrie transnationale de l’alcool en tant que déterminants commerciaux de la santé et du développement est importante. Big Alcohol produit, promeut, distribue et vend des produits qui ont des effets négatifs directs sur la santé et le développement des personnes, des communautés et des populations. De plus, l’industrie de l’alcool – composée de producteurs, de distributeurs, de détaillants et de distributeurs de produits alcoolisés, et d’un réseau de groupes de façade, de cabinets d’avocats et d’agences de relations publiques – entrave la santé et le développement grâce à une gamme beaucoup plus large d’activités qui promeuvent leurs intérêts commerciaux à les dépenses d’intérêt public, telles que le lobbying pour réduire la fiscalité des entreprises, ou la dilution ou le report des mesures qui protègent la santé et le développement aux niveaux national, régional et mondial.

L’analyse scientifique montre également que différentes sociétés utilisent les mêmes méthodes, par exemple l’industrie de l’alcool utilise le livre de jeu de Big Tobacco.

Malgré quelques différences importantes, les similitudes importantes qui existent entre les industries du tabac et de l’alcool en termes de structure et de stratégie de marché et de stratégie politique, remettre en question la justification à la fois de l’approche réglementaire relativement faible adoptée à l’égard de l’alcool et de la participation continue des sociétés alcooliques aux processus d’élaboration des politiques », ont conclu Hawkins, Holden, Eckhardt et Lee dans leur étude comparant les industries mondiales du tabac et de l’alcool, en 2016.

Mais alors que les gens dans les communautés du monde entier, comme les membres de Movendi, sont sensibles aux intérêts qui sont en désaccord les uns avec les autres, les leaders d’opinion et les décideurs en matière de santé et de développement mondiaux ont jusqu’à présent permis à l’industrie de l’alcool de jouer un rôle qu’elle exploite clairement à son avantage et au détriment du plus grand bien public.

l’industrie de l’alcool a largement évité la stigmatisation associée à l’industrie du tabac, écrivent Marten, Casswell et Herrera Amul dans The Lancet.

L’approche de l’OMS et des Nations Unies concernant le gros alcool: non fondée sur des preuves

Malgré des preuves scientifiques accablantes sur les intérêts conflictuels de Big Alcohol, l’approche de l’ONU en général et de l’OMS en particulier à l’égard de l’industrie de l’alcool demeure une préoccupation majeure.

Par exemple, la Stratégie mondiale de l’alcool de l’OMS assimile l’engagement de la société civile avec l’engagement des opérateurs économiques dans l’industrie de l’alcool – pour réduire les méfaits de l’alcool. Ceci est spécifié sous le titre de la stratégie «Action mondiale: rôle et composants clés», où il est écrit:

45. Les organisations internationales non gouvernementales, les associations professionnelles, les instituts de recherche et les opérateurs économiques dans le domaine de l’alcool ont tous un rôle important à jouer pour renforcer l’action mondiale, comme suit. »

Au point 45. d), la stratégie poursuit:

Les opérateurs économiques dans la production et le commerce de l’alcool sont des acteurs importants dans leur rôle de développeurs, producteurs, distributeurs, distributeurs et vendeurs de boissons alcoolisées. Ils sont particulièrement encouragés à envisager des moyens efficaces de prévenir et de réduire la consommation nocive d’alcool dans le cadre de leurs rôles principaux mentionnés ci-dessus, y compris des actions et initiatives d’autorégulation. Ils pourraient également contribuer en mettant à disposition des données sur les ventes et la consommation de boissons alcoolisées. »

Bien que la stratégie mondiale de l’OMS sur l’alcool limite le rôle de l’industrie de l’alcool à son activité principale et l’exclue ainsi de l’engagement dans l’élaboration des politiques de santé publique, elle continue d’avancer vers le concept problématique d’autorégulation et du rôle global qu’elles jouent pour prévenir et réduire les dommages causés par leurs produits et leurs pratiques commerciales.

Gros alcool: une forte consommation d’alcool génère de gros bénéfices

Les éléments schizophrènes de la Stratégie mondiale de l’alcool de l’OMS sont évidents lorsque la stratégie évoque le défi du contrôle de l’alcool consistant à «équilibrer les différents intérêts» d’une part, mais recommande également «de réduire ou d’arrêter les subventions aux opérateurs économiques dans le domaine de l’alcool. ” dans la section des politiques de prix.

Cela a créé une réalité où l’industrie de l’alcool encourage activement le doute et la confusion au sujet des solutions politiques recommandées par l’OMS et des preuves établies par l’OMS sur les effets nocifs de l’alcool sur la santé, et est toujours invitée à «dialoguer» avec l’OMS.

Un autre exemple de non-respect du conflit d’intérêts fondamental vient des Nations Unies. En 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la «Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles» (PDF).

En appliquant le paragraphe 44, la déclaration invite «le secteur privé à renforcer son engagement et sa contribution à la mise en œuvre de réponses nationales pour prévenir, contrôler et traiter les maladies non transmissibles afin d’atteindre les objectifs de santé et de développement en:

44. b) Encourager les opérateurs économiques dans le domaine de la production et du commerce de l’alcool, selon qu’il convient, à contribuer à réduire la consommation nocive d’alcool dans leurs zones centrales, en tenant compte des contextes religieux et culturels nationaux;

44. c) Prendre des mesures concrètes, le cas échéant, pour éliminer la commercialisation, la publicité et la vente de produits alcoolisés aux mineurs. »

Mais la base factuelle des études scientifiques est désormais claire: les enfants et les jeunes sont exposés – et souvent ciblés – à une avalanche de promotions sur l’alcool, de publicité et de parrainage.

Investir dans la commercialisation de l’alcool est une bonne affaire pour Big Alcohol, mais nocif pour les enfants, les jeunes et la société. Par exemple:

Les jeunes qui ont vu plus de publicités sur l’alcool consommaient en moyenne plus d’alcool; chaque publicité supplémentaire observée a augmenté le nombre de boissons alcoolisées consommées de 1%.

Les jeunes dans les marchés où les dépenses publicitaires pour l’alcool étaient plus élevées consommaient davantage; chaque dollar supplémentaire dépensé par habitant augmente le nombre de boissons alcoolisées consommées de 3%.

Aux États-Unis, par exemple, chaque jour, 4 750 jeunes de moins de 16 ans prennent leur première boisson alcoolisée complète. C’est un problème parce que plus tôt les jeunes commencent à consommer de l’alcool, plus ils sont susceptibles de souffrir de problèmes de santé et sociaux liés à l’alcool plus tard dans la vie.

Comparés à ceux qui attendent d’avoir 21 ans pour commencer à consommer de l’alcool, les jeunes qui commencent à consommer de l’alcool avant l’âge de 15 ans sont quatre fois plus susceptibles de devenir dépendants de l’alcool, sept fois plus susceptibles d’être dans un accident de voiture à cause de l’alcool et 11 fois plus susceptibles de se battre physiquement après avoir consommé de l’alcool.

L’exposition à la commercialisation de l’alcool augmente la probabilité que les jeunes commencent à consommer de l’alcool ou qu’ils consomment plus d’alcool s’ils en consomment déjà. Un large éventail d’études a établi l’association entre l’exposition à la commercialisation de l’alcool et la consommation d’alcool chez les jeunes, même après avoir contrôlé une variété de variables telles que la surveillance parentale ou le statut socioéconomique.

Déjà en 2003, une étude approfondie a montré que les consommateurs d’alcool mineurs et les consommateurs d’alcool lourds adultes aux États-Unis étaient responsables de 50,1% de la consommation d’alcool et de 48,9% des dépenses de consommation.

Dommages causés par l’alcool aux proportions épidémiques

Mais les méfaits de l’alcool sont une épidémie industrielle – car c’est un facteur de risque pour plus de 200 conditions de santé différentes dans toutes les catégories de la charge de morbidité, affectant à la fois l’incidence et la progression des maladies infectieuses, des maladies non transmissibles et des blessures.

L’alcool affecte négativement 14 des 17 objectifs de développement durable.

À l’échelle mondiale, l’alcool est impliqué dans 3 millions de décès.

L’alcool est responsable de plus de 25% des décès dans le monde chez les personnes âgées de 20 à 39 ans.

En 2016, Public Health England a constaté que l’alcool est la principale cause de décès au Royaume-Uni chez les personnes âgées de 15 à 49 ans.

L’importance de l’alcool comme facteur de risque de maladie et de blessure augmente depuis 1990, à la fois en termes absolus et par rapport à d’autres facteurs de risque.

Et pourtant, la consommation mondiale d’alcool devrait augmenter rapidement et augmenter de plus de 10% d’ici 2030 – malgré l’engagement volontaire des gouvernements de réduire la consommation d’alcool par habitant de 10% jusqu’en 2025.

Conflit d’intérêts fondamental

Si l’augmentation de la consommation d’alcool entraîne une augmentation des impacts négatifs sur la santé et le développement, elle entraîne également une augmentation des ventes de l’industrie de l’alcool, plaçant les intérêts de la santé publique et du développement dans un conflit inhérent et direct avec les intérêts de l’entreprise.

Il existe quatre exemples clés du monde entier illustrant le conflit d’intérêts évident entre les intérêts privés du profit de l’industrie de l’alcool et l’intérêt public pour la santé et le développement pour tous:

Pays à revenu intermédiaire: le gros alcool dépend des gros consommateurs pour ses profits

L’analyse des données recueillies dans le cadre de l’étude d’International Alcohol Control et utilisées pour estimer dans quelle mesure les occasions de consommation d’alcool plus importantes contribuent au marché de l’alcool dans cinq pays différents montrent que l’industrie de l’alcool dépend de la consommation excessive d’alcool.

Dans les pays à revenu élevé, les occasions de consommation d’alcool plus élevée représentent environ 50% des ventes.

76% des ventes dans les pays à revenu intermédiaire résultent d’une consommation d’alcool supérieure à la définition de consommation d’alcool épisodique élevée de l’OMS.

Le gros alcool dépend des gros utilisateurs pour ses profits

Étude: Dans quelle mesure l’industrie de l’alcool dépend-elle de la forte consommation d’alcool en Angleterre?

On estime que ceux qui consomment de l’alcool au-dessus des niveaux prescrits représentaient 68% des recettes totales de vente d’alcool en 2013/14. Cela représente 77% de la bière, 70% du cidre, 66% du vin et 50% de la valeur des ventes de spiritueux.

L’alcool le plus lourd consommant 4% de la population représente 30% de toute la consommation et 23% de tous les revenus de l’industrie. Si tous les consommateurs réduisaient leur consommation d’alcool dans les limites des lignes directrices, le chiffre d’affaires des ventes d’alcool pourrait baisser de 38% (13 milliards de livres sterling).

En Angleterre, l’industrie de l’alcool semble être fortement dépendante financièrement de la forte consommation d’alcool et pourrait subir des pertes financières importantes si les consommateurs consommaient de l’alcool dans les limites des lignes directrices.

Malgré les allégations visant à promouvoir la consommation d’alcool «modérée», l’industrie de l’alcool tire en fait une grande partie de ses bénéfices des gros consommateurs d’alcool et des personnes dépendantes ou dépendantes de l’alcool. L’étude met en évidence le conflit d’intérêts lié à la participation de l’industrie de l’alcool à l’élaboration des politiques de santé publique concernant le contrôle de l’alcool.

The Economist rend compte de l’étude et écrit:

L’industrie de l’alcool s’est présentée comme faisant partie de la solution. En Grande-Bretagne, plus de 100 producteurs et détaillants ont signé un «accord de responsabilité» et promis «d’aider les gens à boire selon les directives», principalement en achetant des publicités promouvant la «modération».

Cependant, si ces campagnes étaient efficaces, elles ruineraient les finances de leurs sponsors. »

Dans quelle mesure l’industrie de l’alcool dépend-elle de la forte consommation d’alcool en Angleterre?

Australie: Big Alcohol cible les «super consommateurs»

L’industrie de l’alcool dépend pour ses bénéfices des consommateurs qui consomment de l’alcool en grande quantité, dépassant régulièrement la consommation quotidienne recommandée d’alcool, selon un rapport de 2016 de l’Australie.

Plus de 3,8 millions d’Australiens en moyenne plus de quatre boissons alcoolisées standard par jour, deux fois le montant recommandé des directives de santé. Ces consommateurs d’alcool sont ciblés par l’industrie de l’alcool et considérés comme des «super consommateurs», selon le dernier rapport de la Foundation for Alcohol Research and Education.

La concentration de la consommation d’alcool parmi les plus gros consommateurs d’alcool a augmenté ces dernières années. Les 10% de consommateurs les plus importants représentaient 49% de la consommation en 2001, et ce chiffre était passé à 53% en 2013.

Ceux qui vendent de l’alcool connaissent depuis longtemps la distribution biaisée de la consommation d’alcool dans la population. Dans les réunions entre les gens de l’industrie, ceux qui se trouvent au sommet de la distribution sont appelés «super consommateurs», et ils sont essentiels pour maintenir ou augmenter les ventes.

Si tous les «super consommateurs» réduisaient leur consommation d’alcool à la moyenne de deux verres par jour recommandée par le NHMRC comme limite supérieure, les ventes d’alcool chuteraient de 39%.

Je tombe [alcohol users] en Australie devaient [consume] dans les lignes directrices du gouvernement pour faible risque [alcohol use], le marché de l’alcool diminuerait considérablement », ont écrit Robin Room et Michael Livingston dans The Conversation.

Si les gouvernements veulent réduire les méfaits liés à l’alcool, ils ne peuvent pas compter sur l’engagement de l’industrie à [alcohol use]. C’est directement contre les intérêts de l’industrie pour les plus lourds [alcohol users] (qui représentent la majorité de leurs ventes) [consume] Moins.”

Le grand alcool cible les «super consommateurs»

États-Unis: un gros alcool dépendant des gros consommateurs

L’analyse montre à quel point l’industrie de l’alcool dépend fortement des gros consommateurs d’alcool. Si les 10% des plus gros consommateurs d’alcool étaient amenés à réduire leur niveau de consommation – par exemple par le biais de la taxation de l’alcool et d’autres mesures de politique des prix – à celui du groupe inférieur suivant (le neuvième décile), les ventes totales d’alcool chuteraient de 60% .

Alors que 30% de la population américaine vit sans aucune consommation d’alcool et 30% consomment moins d’une boisson alcoolisée par semaine, en moyenne, les 10% des plus gros consommateurs d’alcool – 24 millions d’adultes de plus de 18 ans – représentent plus de 50% de l’alcool consommé au cours d’une année donnée.

De toute évidence, Big Alcohol dépend fortement des gros consommateurs d’alcool pour ses bénéfices.

Une conséquence est que le plus lourd [alcohol users] sont d’une importance très disproportionnée pour les ventes et la rentabilité de l’industrie des boissons alcoolisées », écrit Philip J. Cook, auteur de« Paying the Tab ».

États-Unis: un gros alcool dépendant des gros consommateurs

Industrie de l’alcool, profits de l’alcool, méfaits de l’alcool

Il existe un lien direct entre les produits et les pratiques de l’industrie de l’alcool, leurs bénéfices et les effets nocifs de l’alcool au niveau de la population.

Quelques années après l’adoption de la stratégie mondiale de l’OMS sur l’alcool, la propagande favorable à l’industrie de l’alcool s’intensifiait avec la publication de plus de 3 500 “ Actions de l’industrie pour réduire la consommation nocive d’alcool ”, conçues pour démontrer le soutien de Big Alcohol à la stratégie. Le problème est que non seulement ces actions sont pour la plupart triviales, mais dans certains cas potentiellement nocives pour la santé publique – comme la recherche l’a démontré.

Le gros alcool se porte-t-il bien en «faisant du bien»?

Étant donné que Big Alcohol est tributaire des consommateurs d’alcool mineurs et des gros consommateurs d’alcool adultes pour la majorité de leurs bénéfices totaux, ils ne peuvent pas soutenir les interventions politiques en matière d’alcool les plus efficaces et fondées sur des preuves, et pas même la compréhension par le public des effets réels. et les méfaits de l’alcool. Cela affecterait leur résultat net à grande échelle.

En fait, l’industrie de l’alcool veut plus de consommation d’alcool, pas moins.

Mais l’essentiel de la stratégie mondiale de l’OMS en matière d’alcool est constitué de cinq interventions rentables et à fort impact visant à réduire la disponibilité et la vente d’alcool, soit dans l’ensemble, soit à des groupes vulnérables particuliers, et à mettre en place des systèmes de gestion, de leadership et d’information pour diriger et soutenir ces interventions. Le succès de ces stratégies de santé publique fondées sur des données probantes constitue donc une menace directe pour l’intérêt de l’industrie de l’alcool à maintenir et à augmenter ses ventes.

Au cours de quatre vagues de concentration du marché au cours des dernières décennies, Big Alcohol a accumulé une puissance commerciale, financière et politique considérable. Quelques grandes sociétés, opérant au niveau transnational, dominent le marché de l’alcool, en particulier la bière mais aussi le marché des alcools et du vin. Ils ont le pouvoir financier et politique de faire dérailler, retarder, entraver ou saper les politiques publiques qui protègent les droits de l’homme et qui promeuvent le développement durable, la justice sociale et la santé publique; ils peuvent saper le discours public sur les méfaits réels de l’alcool; et ils peuvent acheter la science qu’ils préfèrent.

9 Stratégies pour protéger les profits, influencer l’opinion publique et influencer les politiques publiques

L’industrie de l’alcool, semblable à Big Tobacco, utilise un éventail de tactiques et de stratégies pour promouvoir leurs produits afin de maximiser les profits de leurs actionnaires. Par conséquent, il existe nécessairement un conflit d’intérêts inhérent entre leurs objectifs de promotion des produits nocifs pour la santé et les objectifs de santé publique.

Dans la bataille entre la santé publique et les bénéfices privés, il existe désormais un vaste historique de l’industrie de l’alcool entravant, faisant dérailler, retardant ou édulcorant des politiques de santé publique rentables, à fort impact et fondées sur des preuves – comme dans le WHO SAFER paquet technique – qui sont contraires à leurs intérêts économiques.

Dans Movendi International, nous catégorisons les stratégies de l’industrie de l’alcool de la manière suivante, pour illustrer en 9 catégories le jeu du conflit d’intérêts.

Promotion de produits «plus sains» et «plus sûrs»

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et relations publiques

Autorégulation

Marketing omniprésent

Lobbying agressif et ingérence politique

Déplacer le focus et fabriquer un faux débat

Attaquez la science légitime et intimidez les scientifiques

Financer et mener des campagnes de désinformation

Cadrez le problème de manière très «créative»

Grâce à des activités de RSE, les acteurs de l’industrie et les SAPRO font la promotion d’interventions contre des méfaits spécifiques de l’alcool, tels que la conduite sous l’influence, pour lesquels il n’y a aucune base factuelle d’impact, ou lorsque les preuves montrent que ces interventions sont inefficaces ou même nuisibles – telles que les programmes de conduite, qui peuvent encourager les non-conducteurs à consommer encore plus d’alcool.

En outre, les diverses interventions promues par le biais de campagnes de relations publiques dans les médias de masse sont fréquemment utilisées comme des opportunités de marque et de marketing, permettant à l’industrie de l’alcool de cultiver une image publique positive en tant qu’acteur responsable tout en promouvant les ventes de leurs produits.

Dans le même temps, Big Alcohol finance des recherches et s’engage dans de vastes campagnes de relations publiques, y compris l’utilisation des médias sociaux, pour induire le public en erreur, par exemple en ce qui concerne les liens entre l’alcool et le cancer. L’industrie de l’alcool dénature les preuves et sème le doute sur les découvertes scientifiques des dommages causés par l’alcool.

Mais si nier l’association entre la consommation d’alcool et les résultats négatifs pour la santé et le développement ne fonctionne pas, les acteurs de l’industrie de l’alcool reviennent à recadrer la question comme une responsabilité personnelle plutôt que pour la santé publique, en mettant l’accent sur les consommateurs d’alcool plutôt que sur la fourniture d’alcool. Cela blâme «d’autres» que les acteurs de l’industrie de l’alcool (par exemple, les gros consommateurs d’alcool) et fomente la stigmatisation entourant les problèmes d’alcool, perpétuant le mythe selon lequel la majorité des consommateurs d’alcool sont «modérés et responsables».

Les récits de Big Alcohol Craft qui mettent en évidence le caractère indésirable des politiques de contrôle de l’alcool. Cadrer les problèmes de manière très «créative» et discutable signifie que les interventions de santé publique fondées sur des preuves telles que la taxation de l’alcool, l’interdiction de la publicité pour l’alcool ou la limitation du nombre de points de vente d’alcool au détail, sont considérées à tort comme une interdiction, une atteinte aux choix personnels et aux libertés des la «majorité modérée de la consommation d’alcool» et une menace pour l’activité économique créée par l’industrie de l’alcool.

En utilisant cette multitude de stratégies, l’industrie de l’alcool tente de développer des partenariats stratégiques et de gérer sa réputation de «bonne entreprise citoyenne» en soutenant, finançant et mettant en œuvre des interventions de réduction des méfaits de l’alcool non fondées sur des preuves, par exemple dans le domaine de la sécurité routière , qui ne limitera ni n’affectera les ventes d’alcool, tout en commercialisant ses produits et en sapant les solutions de politique en matière d’alcool recommandées par l’OMS.

Inévitable, inextricable, inhérent

Le conflit d’intérêts fondamental est inhérent aux produits, au modèle et aux pratiques commerciales et aux stratégies choisies par les dirigeants et les actionnaires de Big Alcohol pour poursuivre et maximiser ses profits.

Ils ciblent et s’appuient sur les consommateurs d’alcool mineurs ainsi que sur les personnes ayant une forte consommation d’alcool et des troubles liés à l’alcool pour leur soif de profit et les mettent donc sans pitié en danger.

Le conflit d’intérêts ne se cache donc pas seulement à la vue de tous, mais est en fait inévitable, inextricable et incontournable du commerce de l’alcool.