Exploiter le Bitcoin depuis son domicile: peut-il endommager mon PC?

L’extraction de bitcoins est l’une des activités les plus appréciées par la communauté BTC. Cependant, tous ne sont pas en mesure de mener à bien ce travail. Pour cette raison, nous analysons la possibilité d’extraire du Bitcoin à domicile.

Beaucoup essaient d’exploiter le Bitcoin depuis leur domicile à l’aide de leur PC, cependant, dans certains cas, il est possible d’ignorer les risques pris lors de l’extraction de BTC à partir de l’ordinateur. Pour cette raison et bien d’autres, les risques d’extraction de Bitcoin à partir du PC seront exposés à partir de CryptoTrend.

Est-il possible d’extraire du Bitcoin depuis le PC?

Au départ, il faut mentionner cela, on peut dire qu’il est possible d’extraire de la maison, bien que la rentabilité soit assez faible. Prenons un exemple, si un équipement Antminer S17 a un taux de production moyen de 0,4148 BTC pendant 365 jours, il est probable qu’un ordinateur conventionnel ne puisse pas atteindre ce chiffre dans le même laps de temps.

Depuis, cette équipe S17 travaille avec une capacité de 70 Tera Hashes, ce qui représente un chiffre assez élevé, et est probablement inégalé par un ordinateur conventionnel. Par conséquent, l’exploitation minière à domicile peut être très difficile.

En outre, il est également nécessaire de prendre en compte d’autres aspects. La réduction de moitié se rapproche chaque jour, ce qui signifie que la difficulté et les récompenses seront bientôt réduites. Cela signifie que cette équipe Antminer S17 qui produisait auparavant 0,4148 jetons, continuera à générer une quantité peut-être 3 fois moins, entraînant ainsi une baisse de la rentabilité.

En théorie, on peut dire que l’exploitation minière à domicile est possible, mais l’obtention de résultats positifs est compliquée. En raison de nombreux aspects tels que le taux de hachage du PC, la consommation d’énergie ou d’autres facteurs.

Comment le minage de Bitcoin peut-il affecter mon PC?

L’extraction de Bitcoin nécessite non seulement une consommation et un traitement importants, mais également de la constance. Cela signifie que, pour générer des résultats, il faudra que l’équipement (PC) reste allumé pendant les 365 jours de l’année.

Cependant, cela ne garantit pas que des résultats similaires à ceux d’un Antminer S17 peuvent être obtenus, en plus, cela aura clairement des conséquences. Parce que laisser votre ordinateur allumé consommera non seulement une grande quantité d’énergie. Chaque pièce du PC sera également utilisée pour mener à bien l’activité.

Cela pourrait entraîner une usure extrêmement élevée des pièces d’équipement ainsi qu’une surchauffe. En revanche, en plus de la consommation d’électricité, s’ajoutent les frais de réfrigération et d’Internet.

Pour finir, on peut dire que l’extraction de Bitcoin à partir d’un PC peut entraîner de grandes dépenses; ainsi que l’usure excessive d’un ordinateur.

Causes négatives sur mon PC après avoir essayé d’extraire

Lorsque vous essayez d’extraire du BTC à partir d’un ordinateur, seuls les aspects négatifs seront appréciés et une petite somme d’argent avec laquelle l’ordinateur peut être réparé à nouveau.

De toute évidence, laisser un PC allumé toute l’année sans l’arrêter pourrait non seulement endommager le processeur, mais également endommager la carte graphique, peut-être le disque dur et l’alimentation, ce serait un dépassement dans tous les domaines.

Depuis, les ordinateurs ne sont pas conçus pour fonctionner dans de telles conditions. Et par conséquent, l’exploitation minière se fait aujourd’hui à partir d’ordinateurs spécialement créés pour qu’ils puissent être utilisés pendant une année entière sans problème.

conclusion

Pour conclure le sujet, il est nécessaire de mentionner à nouveau que l’extraction à partir d’un ordinateur est possible et peut endommager l’ordinateur que j’utilise. De plus, les bénéfices sont assez faibles et il sera nécessaire d’analyser quelles seront les dépenses afin de calculer les bénéfices réels.

Il est assez difficile d’obtenir un chiffre exact pour les revenus et les dépenses minières. Parce que les marges bénéficiaires varient généralement en fonction du pays ou de l’État où l’extraction de Bitcoin est effectuée.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le