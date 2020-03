Exton: les banques traditionnelles pourraient perdre 16% de leurs clients en 10 ans

Il existe six scénarios avec des noms littéraires historiques que le cabinet de conseil Exton prévoit le monde bancaire traditionnel. Miné par les nouveaux acteurs natifs du numérique, ce secteur pourrait perdre, dans le pire des cas, 16% de clients et 42% de marge d’intermédiation correspondante d’ici 2030. En termes monétaires, cela conduirait à une baisse de 27,8 milliards d’euros des marges réalisées en 2018 à 16,1 milliards d’euros – c’est ce qui est attendu dans le scénario de la “guerre de 30 ans” qui, comme évoqué, est le pire.

Les banques non traditionnelles comptaient déjà plus de 4,2 millions de clients en 2018. Quels sont-ils? Des banques en ligne comme Fineco, ING, Hello Bank, CheBanca!, Mais aussi de véritables néobanques comme N26, révolut, Hype qui ont conquis plus de 1,5 million de clients en Italie. À l’avenir, ce pourrait donc être les grands acteurs de la technologie pour entrer dans le monde des services financiers: Google, Amazon, Facebook, Apple.

Les six scénarios du monde bancaire

Du moins négatif au plus nocif, les autres scénarios ont été baptisés: “confinement”, “le léopard”, “la machine à laver”, “la faille”, “les invasions barbares”.

Dans chacune de ces simulations, une est attendue migration plus ou moins soutenue des clients des banques traditionnelles vers de nouvelles banques. Dans la «guerre de 30 ans», on imagine un monde dans lequel seuls les clients les plus anciens restent ancrés dans les banques traditionnelles, tandis qu’autour d’eux explose la mobilité entre anciens et nouveaux acteurs bancaires.

Dans ce scénario plus grave, il est prévu, entre 2023 et 2025, une accélération de l’effondrement du nombre de clients qui utiliseront une banque traditionnelle comme principal (jusqu’à -10 millions en 2030). La part des jeunes clients pour ces institutions passerait ainsi des 20% actuels à environ 15%, avec une croissance de celle à plus de 64 ans (de 34% à 45%).

“Nous avons analysé la situation et les perspectives des grandes banques de détail italiennes (Unicredit, Intesa, Banco BPM, MPS, UBI, BNL, BPER, CA, Bancoposta) et de leurs concurrents de neobanks”, a expliqué Gabor David Friedenthal, partenaire d’Exton, «En ce qui concerne les banques traditionnelles, il ressort que au cours des cinq dernières années, la marge de courtage a baissé de plus de 6% et que, malgré de solides actions de réduction des coûts (-9%), le ratio coût-revenu moyen des principales banques du système est stable autour de 65% “.

“Le scénario pourrait rester résilient et donc pas trop néfaste pour les banques traditionnelles pendant quatre ou cinq ans, grâce à la nature moins dynamique des clients plus âgés (plus de 64 ans) qui génèrent l’essentiel de la marge d’intermédiation et ont tendance à être fidèles aux la banque avec laquelle elle entretient la relation la plus longue “, a ajouté Friedenthal”, cependant, au cours des cinq prochaines années, les poussées de sortie pourraient devenir impossibles à contrer. Selon les scénarios, au cours de la prochaine décennie, nous prévoyons une migration des clients pouvant impliquer jusqu’à 8 millions de personnes».