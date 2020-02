Extraction de données: par où commencer?

Tout d’abord, un proxy est un intermédiaire qui vous permet de vous connecter à votre site de destination en utilisant son adresse IP. Il vous protège des pirates informatiques et des personnes qui souhaitent voler vos données. Lorsque vous envoyez une demande, elle voyage via le proxy avant d’arriver à sa destination finale. Il masquera votre adresse IP pour protéger vos données Web.

Types de procurations:

Proxy de centre de données

Les procurations de centre de données sont des procurations qui proviennent d’une société secondaire et n’ont aucune connexion avec les fournisseurs de services Internet. L’un de ses avantages est qu’ils vous fournissent une authentification IP privée.

Procurations résidentielles

Les proxys résidentiels sont des adresses IP provenant des FAI des propriétaires. L’adresse IP a une connexion avec un emplacement physique. Par conséquent, vous aurez une adresse IP entièrement nouvelle chaque fois que vous déménagerez dans un nouvel emplacement fourni par votre FAI.

Techniques d’extraction de données

Les proxys jouent un rôle essentiel dans toute opération de grattage Web, et vous en aurez besoin d’une grande quantité pour réussir le grattage des données. Lorsque les procurations vous gardent hors de portée du public, chaque demande semble provenir d’un client afin que vous puissiez gratter sans accroc.

Vous pouvez gratter des données à l’aide de votre équipe interne ou d’un grattoir tiers. Cette décision peut dépendre de certains facteurs.

Jetons un coup d’œil aux deux techniques d’extraction de données, pour vous permettre de conclure plus facilement ce qui est le mieux pour votre entreprise.

En interne

L’utilisation de votre équipe interne pour construire un grattoir nécessite des ressources – à la fois dans les serveurs Web et dans d’autres infrastructures. Il n’y aurait pas d’interruption des données extraites. Cependant, la complexité de cette technique est une tâche énorme. Vous devrez non seulement entretenir vous-même les scrapers Web, mais aussi utiliser vos compétences, votre budget et vous appuyer sur vos développeurs.

Externalisation de votre projet de raclage

Si vous choisissez de faire construire le grattoir Web par quelqu’un d’autre, la seule chose que vous devez faire est de payer le service. Par conséquent, vous économiseriez des coûts car il n’y a pas de frais de maintenance; il vous suffit de payer et d’utiliser le grattoir.

La décision de construire un grattoir ou d’externaliser le service dépend de votre budget. Évaluez la situation de votre entreprise et déterminez quelle option est plus économique.

Cas d’utilisation du proxy:

Vérification des annonces

Lorsque vos campagnes publicitaires commenceront à porter leurs fruits, vous voudrez évoluer. Mais ce n’est pas bon marché en aucune façon. Si vous voulez augmenter la rentabilité, un plan approprié devra être en place.

Par conséquent, vous devez garder à l’esprit la fraude publicitaire. Les fraudes publicitaires sont de types différents, et de nombreuses entreprises se trouvent du côté de la réception. Lorsqu’une impression d’annonce tombe sur un site Web frauduleux, plutôt que sur le site cible, l’argent est perdu. C’est là que les procurations viennent à la rescousse, car cela permet aux entreprises de vérifier les pages des annonceurs de manière anonyme, en vérifiant à nouveau si l’annonce est affichée sur le site Web et le format appropriés.

Protection de la marque

Construire une marque n’est pas une tâche facile. Les entreprises doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs marques et conserver leur part de marché.

Par exemple, les entreprises utilisent des procurations résidentielles pour explorer des sites de commerce électronique, des sites Web d’enchères et d’autres marchés essentiels. Avec cette approche, les entreprises peuvent détecter les fraudeurs et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur marque.

Surveillance SEO

L’embauche de fournisseurs de services de référencement peut être une entreprise coûteuse. Cependant, il existe plusieurs outils qui facilitent votre utilisation du référencement. Certains fournisseurs vous vendront même des outils de référencement «faites-le vous-même» que vous pourrez tester. Ces outils vous aideront à automatiser votre recherche sur les moteurs de recherche et à collecter également les données dont vous avez besoin.

Les procurations font que tous ces outils fonctionnent parfaitement bien car ils vous aident à faire évoluer vos opérations de référencement.

Lorsque vous effectuez des recherches SEO sur vos concurrents, vous mettez votre énergie sur beaucoup de détails ou de questions. Leurs sites ont-ils un rang plus élevé que le vôtre? Ont-ils un lien sur leur site Web qui redirige les visiteurs vers une autre page? Répondre à ces questions peut vous aider tout en surveillant vos concurrents sur les SERP avec les adresses IP des mandataires à partir de divers emplacements géographiques.

Les agrégateurs de voyage s’appuient sur des procurations

De nos jours, vous pouvez planifier votre voyage avec la meilleure option. Mais comment un agrégateur de voyages tire-t-il autant d’informations d’un site Web?

Eh bien, pour des entreprises comme celle-ci, elles grattent de temps en temps les prix des vols, les offres de location de voitures, la liste des hôtels et plusieurs autres sur le Web. Ils le font avec succès en utilisant un proxy – avec des outils de grattage Web. Les proxys avec une grande quantité d’adresses IP permettent de gratter facilement les données car chaque demande semble provenir d’un internaute organique.

Les données sont d’une importance cruciale. En tant qu’entreprise, vous devez prendre de l’avance. Si vous devez le supprimer du site de vos concurrents, les procurations sont une solution idéale. Soyez compétitif; utiliser l’extraction de données pour être une force à prendre en compte et déjouer vos concurrents.