F1 repousse la date de clôture et le GP du Canada

Après l’approbation unanime du groupe stratégique de Formule 1, de la Commission et de toutes les équipes, le Conseil mondial du sport automobile a ratifié par vote électronique la décision de prolonger la période de fermeture de la Formule 1 de 21 à 35 jours, ce qui Elle sera prise en mars, avril et / ou mai, pour tous les concurrents et fabricants de groupes motopropulseurs.

Cela signifie que les départements de conception, de recherche et développement, de production et de construction doivent réduire leur travail. Les équipes peuvent imposer leur fermeture entre mars, avril et / ou mai.

Des discussions supplémentaires sur ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes à la lumière de l’impact mondial continu de COVID-19.

D’autre part, les organisateurs du Grand Prix anadá ont annoncé que la célébration de cet événement serait reportée.

Cette foire se tiendrait du 12 au 14 juin et serait la compétition qui donnerait le coup d’envoi du Championnat du monde de Formule 1 2020.

Il est à noter que ce Grand Prix est le neuvième à être contraint d’annuler sa célébration les jours convenus en raison de COVID-19

.