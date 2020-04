Face à l’incertitude, au jour le jour

Aujourd’hui, comme jamais auparavant, même les économistes les plus libéraux, ceux qui ont préconisé une moindre participation de l’État dans les économies et ont une politique de marché, préconisent une intervention forte, déterminée, rapide et étendue de l’État dans pratiquement tous les domaines de la l’économie afin de mettre en œuvre des mesures contracycliques; aujourd’hui, l’État a un rôle essentiel.

Vivre l’isolement social dans un appartement de 15 mètres carrés

Ce ne sont que quelques-uns des changements que nous avons connus en quelques jours, en deux mois, mais nous avons également trouvé des choses positives dans cette situation.

En raison de la fermeture de la société, les familles passent plus de temps ensemble et c’est entre nos mains que c’est un temps de qualité, de coexistence et de réunification. Nous avons vu des signes de solidarité chez les personnes que nous connaissons pour ceux qui ne sont pas protégés, une plus grande coexistence avec des amis (même par WhatsApp), des blagues partagées, des mots d’encouragement, des souvenirs d’enfance.

Dans mon groupe de grands amis de l’école primaire et secondaire, le groupe de Simón Bolívar, un bon ami, Mauricio Vázquez Ramos, a écrit quelque chose comme ceci «aujourd’hui, plus que jamais, notre rôle principal est celui de leaders de nos familles et enfants et non entreprise », est un excellent message, parlons à nos enfants, aidons-les à trouver la certitude face à tant d’incertitudes, dans la famille, cela peut être réalisé.

J’ai eu l’occasion de rencontrer un grand homme aux États-Unis, l’amiral James Stockdale, qui était prisonnier de guerre avec John McCain, parler avec lui était un enseignement. Au cours de notre conversation, il m’a dit que pendant son séjour en tant que prisonnier, ils pouvaient cataloguer (a posteriori) ses compagnons en trois groupes:

