Face au coronavirus, une opportunité pour promouvoir l’innovation?

Aujourd’hui est une période de grande transformation, au 5 avril, notre pays avait 2143 cas positifs et 94 décès dus à Covid-19; Les coûts structurels de cette pandémie peuvent signifier des centaines de milliers de chômeurs, des entreprises en faillite, une récession économique et une perte de richesse incalculable, qui nécessite de nouvelles stratégies de développement et de bien-être.

Un exemple de ces nouvelles voies peut être vu en Corée du Sud, où l’une des stratégies clés pour lutter contre le nouveau coronavirus consistait à effectuer des tests massifs sur la population. Face à ce défi, le gouvernement a favorisé la participation des chercheurs, des entrepreneurs et des PME, en cela, c’est une startup qui a créé les kits de diagnostic en trois semaines, période durant laquelle il a validé et enregistré auprès des agences de santé, ils produisent aujourd’hui 10000 kits hebdomadaires.

Selon Nicolás Cañete de la Banque interaméricaine de développement (BID), des appels à la recherche, à la technologie et à l’innovation émergent dans le monde entier, à la recherche de solutions comme celles-ci (pas seulement pour le diagnostic) qui sont plus ou moins prêtes à être mises en œuvre; par exemple, l’Union européenne a lancé un appel spécial (qui s’est clôturé le 18 mars) pour 164 millions d’euros, où l’accélérateur du Conseil européen de l’innovation a proposé des subventions et des investissements en capital-risque pour des technologies et des innovations qui facilitent le traitement, tests, contrôles ou autres aspects du coronavirus.

Les défis sanitaires, sociaux et économiques auxquels nous continuerons de faire face à court, moyen et long terme en raison de Covid-19, en font un moment clé pour les entreprises technologiques et les centres de recherche et d’innovation du pays.

Compte tenu de la demande de solutions et de technologies, le défi pour le Mexique est de promouvoir, réaliser et évaluer le développement de projets spécifiques de liaison scientifique et technologique qui répondent à cette crise aux secteurs public, social et privé.

Le pays fait face à la crise avec des infrastructures de santé insuffisantes: selon l’OCDE, le nombre de lits dans les hôpitaux publics et privés en 2015 était de 184 112,1 dont 4 291 en soins intensifs. En termes comparatifs, il y a 1,4 lit pour 1 000 habitants, alors que les pays de l’OCDE en moyenne 4,7 lits.

Parallèlement aux efforts du secteur de la santé, il est nécessaire que des chercheurs des universités et des centres de recherche participent à cette course pour développer des solutions aux problèmes les plus urgents dans le contexte actuel. Si c’est une période d’incertitude, c’est aussi une période d’ingéniosité et de créativité. Par conséquent, nous devons chercher à répondre de manière innovante aux défis que la pandémie nous pose. Que pouvons nous faire?

À titre de proposition, les éléments suivants: analyser et promouvoir une plus grande connexion des programmes de recherche avec les problèmes de la société, examiner et résoudre là où ils existent, les réglementations nationales qui empêchent la participation des universitaires et des scientifiques au transfert de technologie, ainsi que la création de solutions technologiques en rapport avec l’industrie.

Mettre en place des comités consultatifs dans les universités et les centres de recherche, dont la tâche est d’analyser et de proposer des critères et des moyens de mesurer les activités de transfert de technologie, afin qu’ils soient reconnus dans les processus d’évaluation qui définissent la permanence et la promotion dans la carrière universitaire.

Stimuler la caractérisation des demandes de produits et services technologiques générés par les universités et les centres de recherche, en tant que stratégie pour élargir les opportunités de création et de développement de solutions en fonction des besoins de la société, cartographier les solutions existantes et émergentes dans les domaines de la crise.

L’histoire nous montre que, face à des situations dramatiques, des pays comme l’Allemagne, Israël, le Japon, la Finlande ou la Corée du Sud ont compris qu’il n’y avait pas de raccourcis dans la quête de la croissance économique et du bien-être; Pendant des décennies, ces nations ont alloué et continuent d’allouer d’importantes ressources publiques pour stimuler l’innovation et renforcer leurs capacités scientifiques et technologiques. Les résultats et les impacts ne sont pas immédiats, mais aujourd’hui ils sont en vue.

Dans notre cas, le rôle que Conacyt décide de jouer face à l'émergence d'initiatives et d'appels spéciaux pour soutenir la recherche et l'innovation face à l'urgence sanitaire sera définitif.

Juan Alberto González Piñón est directeur de Spark UP et universitaire à la Business School de l’Universidad Panamericana. Les opinions exprimées dans cette colonne correspondent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

