Facebook dévoile 267 millions d'informations d'identification d'utilisateurs et les systèmes de paiement de Wawa ont été violés

Qu'est-il arrivé?

Le 19 décembre 2019, Facebook a de nouveau été critiqué, lorsque plus de 267 millions d'enregistrements appartenant au site social ont été trouvés sur une page Web non sécurisée. C'est au moins la troisième fois en 2019 que Facebook fait l'actualité pour avoir laissé les données de ses utilisateurs sans protection. La base de données exposée a révélé les noms, les identifiants Facebook et les numéros de téléphone des utilisateurs de Facebook, et a été mise à la disposition des cybercriminels pendant deux semaines ou plus.

Le 20 décembre 2019, des rapports ont révélé que les systèmes de Wawa avaient été violés par des pirates informatiques utilisant des logiciels malveillants pour capturer des informations de paiement à partir de transactions effectuées en magasin et à la pompe à essence. Le nombre de clients touchés par la violation n'a pas été divulgué, mais le code malveillant devrait avoir récupéré les détails de paiement sur toutes les transactions effectuées dans plus de 840 sites de Wawa entre le 4 mars et le 12 décembre 2019. Ces informations personnelles identifiables (PII) ) comprend les numéros de carte de crédit et de débit, les dates d'expiration et les noms des titulaires de carte.

Devrais-je m'inquiéter?

Chaque fois que les systèmes de traitement des paiements sont violés, les consommateurs doivent en prendre note. Il a fallu plus de 9 mois à Wawa pour détecter les logiciels malveillants dans leur système. Si un numéro de carte de crédit est volé, ce n'est qu'une question d'heures avant que ce numéro ne soit vendu à quelqu'un qui l'utilisera frauduleusement. Les pirates sont très sophistiqués et même les entreprises les mieux intentionnées peuvent être piratées pendant un temps considérable avant d'être détectées. Les clients qui ont effectué des transactions dans les sites de Wawa cette année doivent surveiller les états financiers pour les frais frauduleux, les rapports de crédit pour toute ouverture de nouveau compte non reconnue, et être en état d'alerte pour d'éventuelles escroqueries de prise de compte. Grâce à l'accès à vos informations financières, les pirates peuvent effectuer des achats injustifiés, vous bloquer sur vos comptes en changeant le mot de passe et potentiellement ruiner votre pointage de crédit.

Le type de données incluses dans la fuite de Facebook (e-mail, numéro de téléphone et informations de connexion au compte) est couramment utilisé pour le bourrage d'informations d'identification et les attaques de phishing par des cybercriminels une fois qu'elles ont été révélées par des fraudeurs sur le Dark Web. Il est important de protéger vos informations en mettant à jour vos mots de passe, en vous assurant que vous n'utilisez pas le même mot de passe sur plusieurs comptes et en activant l'authentification à deux facteurs pour vous protéger davantage contre les attaques par prise de contrôle de compte.

Cinq conseils pour rester protégé