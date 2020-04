Facebook élargit le hub «Aide de la communauté» pour les personnes en quarantaine

Cette fonctionnalité aidera les gens à se connecter avec des voisins qui ont besoin d’aide.

Avril

1, 2020

1 min de lecture

Cette histoire est apparue à l’origine sur Engadget

Alors que Facebook voit une demande «sans précédent» pour ses services, la société encourage désormais ses utilisateurs à aider leurs voisins. Le réseau social étend sa fonction «aide communautaire» pour atteindre les personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Facebook peuvent publier des offres d’aide pour des choses comme le transport, l’épicerie, les fournitures pour bébé et le bénévolat. De même, ceux qui recherchent de l’aide peuvent publier des informations sur leurs besoins ou filtrer les offres existantes pour en trouver une qui correspond à leurs besoins. La page comprend également des liens vers des collectes de fonds et le centre d’information sur les coronavirus de Facebook.

L’aide communautaire était auparavant disponible lors de catastrophes naturelles dans le cadre des outils de «réponse aux crises» de l’entreprise, mais Facebook l’a généralement activée dans des zones plus localisées à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’une autre urgence. La nouvelle version du coronavirus du hub est désormais déployée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en France et sera disponible dans plus de pays “dans les prochaines semaines”.

.