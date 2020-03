Facebook Libra: Serez-vous retardé par le Coronavirus?

L’année dernière, probablement, lorsque Facebook a annoncé son intention de lancer Libra, une bataille réglementaire et une terrible pandémie qui allait arrêter le monde n’étaient pas attendues. Maintenant, après toutes les luttes, la Balance sera-t-elle retardée par le Coronavirus?

La pression réglementaire et les revers politiques ont plongé la Balance de Facebook dans son pire cauchemar. Mais maintenant, comme dans le reste du monde, les plans sont imprégnés d’incertitude.

Facebook Libra souffre de coronavirus

Covid-19 a terriblement touché le monde, arrêtant complètement les activités dans de nombreux pays et faisant trop de morts.

C’est ainsi que, suite à la pandémie, la plupart des projets ont été paralysés, car on ne sait pas exactement quand le virus passera.

De toute évidence, cela a eu un impact majeur sur la vie des gens et même sur l’économie mondiale.

Par conséquent, Facebook ne devrait pas être en mesure de fuir les effets de la pandémie, tout comme il ne pourrait pas le faire des autorités de réglementation. De cette façon, il est très probable que la Balance sera retardée par le Coronavirus.

Et, la pandémie survient juste au moment où Facebook et ses partenaires envisageaient d’apporter des modifications au projet Libra sous le contrôle réglementaire et politique du monde.

Notez que la Libra Association prétend avoir créé Facebook pour superviser la crypto-monnaie, elle est basée à Genève, en Suisse.

Par conséquent, comme de nombreux autres pays, la Suisse a pris des mesures en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas observés. En conséquence, ils exhortent les gens à rester chez eux, sans oublier que le Conseil fédéral a interdit les rassemblements plus importants pour cinq personnes.

Et, en Suisse, il y a actuellement 10 714 personnes infectées et 161 personnes décédées du Coronavirus. Le Conseil fédéral invite donc les gens à rester à la maison s’ils présentent l’un des symptômes.

En outre, gardez à l’esprit que les membres de l’Association Libra luttent également contre l’adversité. Ainsi, le Coronavirus peut avoir un impact négatif sur Balance sur Facebook.

Nous aiderons dans la lutte contre le coronavirus!

Grâce à un effort mené par Facebook, plusieurs membres de la Libra Association ont également décidé de se joindre à un projet appelé «L’Alliance Zèle pour la prospérité“

Selon l’annonce de Bloomberg, le projet bénéficiera de la contribution de Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz, Mercy Corps, Bison Trails Co., entre autres.

Il aura également pour objectif de contribuer au dépassement de COVID-19 par l’acheminement de l’aide humanitaire, la facilitation des paiements, et même par l’octroi de microcrédits qui seront offerts via Celo Dollar.

La Balance peut donc être retardée par le Coronavirus, mais cela nous surprend-il vraiment?

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le