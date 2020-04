Facebook poursuit son zoom avec le chat vidéo «Messenger Rooms»

Avril

27, 2020

4 min de lecture

Cette histoire est apparue à l’origine sur PC Mag

Facebook a présenté aujourd’hui Messenger Rooms, un concurrent du service de visioconférence de Zoom, qui vous permettra d’héberger des rassemblements vidéo avec des amis simplement en partageant un lien.

Tout le monde pourra rejoindre une salle de messagerie, même s’il n’a pas de compte Facebook, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg. «L’idée de base avec Messenger Rooms est que vous devriez pouvoir créer une salle pour toute activité ou tout événement que vous souhaitez organiser. Vous devriez pouvoir envoyer un lien aux gens, puis ils devraient pouvoir passer et passer du temps avec vous », a-t-il déclaré lors d’une diffusion en direct.

Sur le bureau, une session Messenger Room pourra montrer jusqu’à 16 participants simultanément dans une grille de type Zoom. Sur mobile, le nombre tombe à huit. Cependant, Facebook dit qu’il développe également le nouveau produit pour contenir jusqu’à 50 personnes sans limite de temps.

Messenger Rooms sur mobile.

La véritable fonctionnalité hors concours est la façon dont votre Messenger Room peut vivre sur votre profil Facebook, permettant à des amis ou à des membres de la famille de se connecter spontanément et de passer du temps avec vous via le chat vidéo.

“Vous n’avez pas besoin de planifier du temps à l’avance, comme vous en avez généralement besoin pour une réunion au travail”, a déclaré Zuckerberg. Au lieu de cela, vous pouvez créer une pièce et l’ouvrir à vos amis. Le réseau social affichera alors en évidence votre salle de messager en haut du fil d’actualités Facebook de vos amis, ce qui leur permettra de se joindre facilement.

“J’ai vraiment apprécié de tester cela”, a déclaré Zuckerberg, tout en ajoutant: “Il y a des moments où mes amis proches vont tout simplement tomber dans une pièce en même temps, et ce sera juste cette interaction soignée, fortuite et spontanée.”

La société propose également la fonctionnalité aux groupes Facebook, ce qui en fait un moyen pratique de planifier des réunions pour les clubs de lecture, des séances de yoga et d’autres activités.

Activez Messenger Rooms sur Facebook News Feed.

Facebook prévoit d’afficher des salles de messagerie actives au-dessus du panneau Histoires dans votre flux d’actualités. Cependant, l’entreprise est pleinement consciente que vous ne souhaiterez peut-être que certaines personnes se joindre à vos sessions vidéo, et non pas ennuyer les membres de la famille ou les amis. Attendez-vous donc à ce que votre Messenger Room soit uniquement promue auprès des personnes avec lesquelles vous interagissez réellement sur Facebook.

Vous pourrez également configurer votre chambre avec différents paramètres de confidentialité. “La personne qui crée la salle contrôle les paramètres pour qui peut se joindre, à quel point une salle est facile à trouver et s’il faut activer ou partager un lien”, explique la société dans une page consacrée à la discussion sur l’approche de confidentialité des salles Messenger.

Configuration des paramètres d’une session de salle.

D’autres contrôles incluent des options pour verrouiller une salle une fois qu’un appel commence, supprimer ou bloquer des participants, et la possibilité de signaler une salle pour violation des politiques de Facebook.

Bien que Messenger Rooms ne soit pas chiffré de bout en bout, Facebook dit: “Que vous utilisiez des chambres via votre compte Facebook ou que vous vous joigniez en tant qu’invité, nous ne regardons ni n’écoutons vos appels audio ou vidéo.”

«Si vous n’êtes pas connecté à Facebook, nous limitons les informations que nous vous demandons de fournir lorsque vous rejoignez une salle. Nous demandons simplement un nom, qui sera montré pour aider les autres clients et le créateur de la salle à vous identifier lors d’un appel “, a ajouté la société.

Il souligne également qu’aucune annonce ne sera diffusée pendant les sessions Messenger Room. Cependant, Facebook dit qu’il collectera des informations sur votre ordinateur chaque fois que vous rejoindrez une session, que vous soyez un utilisateur Facebook enregistré ou non. «Nous utilisons ces données à diverses fins, notamment pour fournir et améliorer l’expérience produit des chambres et pour aider à garder les chambres sûres et sécurisées», a ajouté le réseau social.

Facebook lance Messenger Rooms dans certains marchés cette semaine. Le nouveau service de chat vidéo sera ensuite largement déployé dans le reste du monde au cours des prochaines semaines. Au début, vous ne pourrez créer les salles que sur Facebook. Mais la société ajoute la fonctionnalité de création de salle sur Instagram Direct, WhatsApp et Portal, la ligne d’affichage intelligent de la société.

.