Facebook promet 100 millions de dollars aux petites entreprises touchées par le coronavirus

Mars

18, 2020

3 min de lecture

Jusqu’à présent, la réponse de Facebook à l’épidémie de coronavirus s’est concentrée sur la lutte contre la propagation de la désinformation – en proposant des annonces gratuites de l’OMS et en interdisant les publicités qui encouragent les faux «traitements». Désormais, Facebook prévoit d’investir 100 millions de dollars dans 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où ses employés travaillent et vivent. Facebook accorde également des primes de 1 000 $ à chacun de ses employés, rapporte CNBC.

Pour les petites entreprises, l’aide financière prendra la forme de subventions en espèces et de crédits publicitaires. Celles-ci sont destinées à aider les entreprises à rester à flot alors que davantage de clients restent à la maison, et Facebook prévoit que l’aide soit utilisée pour payer les travailleurs qui ne peuvent pas venir travailler, aider à payer les loyers, permettre aux entreprises de se connecter avec plus de clients et de contribuer aux frais généraux. les coûts.

Facebook commencera à accepter les candidatures dans les semaines à venir. En attendant, les entreprises intéressées peuvent s’inscrire pour recevoir plus d’informations, et Facebook a mis son Business Hub à la disposition de tous. Là, les entreprises peuvent trouver des idées et des conseils pour gérer pendant la récession à laquelle la pandémie de coronavirus a conduit.

“Les petites entreprises sont le cœur de nos communautés, et bon nombre des personnes qui dirigent ces entreprises sont fortement touchées par la crise – d’autant plus que de plus en plus de personnes restent raisonnablement à la maison”, a déclaré Sheryl Sandberg, chef de l’exploitation de Facebook, dans un communiqué. “Plus la crise se prolonge, plus le risque est grand pour les petites entreprises et pour les moyens de subsistance de leurs propriétaires et employés.”

Facebook a également déclaré aux employés qu’ils recevraient chacun un bonus de 1 000 $ pour les soutenir pendant la pandémie de coronavirus. Comme CNBC, note les employés de Facebook près de 45 000 travailleurs à temps plein et plusieurs milliers d’entrepreneurs. Il n’est pas clair si les entrepreneurs recevront également le bonus.

Sandberg dit que Facebook a été inspiré par d’autres personnes à travers le monde “relevant l’énorme défi qui nous attend”. Les services de livraison de nourriture comme Uber Eats, Grubhub et Seamless annulent ou suspendent certains frais pour les restaurants indépendants, et les sociétés d’économie de gig recherchent des moyens de soutenir les travailleurs diagnostiqués avec COVID-19 ou mis en quarantaine. Jusqu’à présent, Facebook est l’une des rares grandes entreprises à offrir des subventions aux petites entreprises ou des primes aux employés – bien qu’Amazon augmente temporairement les taux horaires de ses employés d’entrepôt et de livraison.

Mise à jour 3/17/2020 12:00 PM ET: Cette histoire a été mise à jour pour inclure des informations relatives aux bonus des employés de Facebook.

